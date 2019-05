Marco A. Vázquez – ¿Y lo que se robaron?

Anunció la Secretaria de la Función pública una inhabilitación por 10 y 15 años, respectivamente, a dos ex funcionarios de Pemex a quienes acusa de haber celebrado contratos con empresas de manera indebida y por lo tanto también les aplicará multas económicas.

Se supo, sin que la Función Pública lo llamara por su nombre, que uno de los inhabilitados es el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin a quien, por si no lo recuerda, la empresa brasileira Odebrech señaló como quien recogía 10 millones de dólares, de forma intermitente, en moches.

También, por si no lo sabe, las acusaciones que ha hecho dicha empresa en diversos países de América han provocado la caída de presidentes y hasta el suicidio de un ex mandatario de Perú pero, esto si lo debe saber, en México no había pasado nada a pesar de todas las presuntas pruebas que se han ido presentando y de las inconsistencias administrativas de muchos contratos.

El caso es que por fin, aunque a medias, el gobierno federal comenzó a castigar los excesos del pasado y le digo que a medias porque seguramente el desfalco o saqueo a esa dependencia debe ser de dimensiones incalculables.

Lo ideal, para que el pueblo les crea que va en serio eso del combate a la corrupción, habría sido sentar en el banquillo de los acusados a Lozoya, si es que en realidad es uno de los acusados, que se le siguiera un proceso hasta encontrar cada peso que no pueda justificar y regresarlo al pueblo.

Obvio es, Lozoya solo debe ser uno de miles ex funcionarios que deben ser llamados a cuentas para que regresen lo que se han robado, vaya, está bien que les perdonen y dejen en la impunidad los delitos pero lo que no se vale es permitirles que se sigan burlando del pueblo, exhibiendo con descaro todo lo que adquirieron en forma indebida en sus viajes o los que realizan sus familiares alrededor del mundo, a veces, hasta en sus yates, cruceros o aviones privados.

Si es un avance que se toque a uno de tantos que saquearon la nación lo que resulta incomprensible es que tengan pruebas contra cientos de ex priístas más y no se les toque ni con el pétalo de una rosa.

Se trata pues, de que todo el dinero que le ha sido arrebatado al pueblo se le regrese de la manera más pronta posible porque no puede suceder que mientras los ex funcionarios se dan vida de reyes cientos de mujeres, niños y ancianos mueran hasta de un dolor de cabeza porque no hay medicamentos en el IMSS, el ISSSTE o que en dichas dependencias tengan hospitales donde los médicos llevan sus abanicos para no sudar mucho en las operaciones o que algunos trabajadores corran riesgos de ser agredidos por la derechohabiencia a la que no pueden atender por falta de presupuestos.

Con todo el dinero que se puede recuperar por fin se podrían reactivar los programas del campo, incluso pagar las becas que solo se prometieron pero que siguen pendientes de liquidarse o ya por lo menos inyectarle más recursos a los programas de prevención del delito para ir frenando poco a poco la violencia.

Vaya pues, la gente lo que se sigue preguntando, ante tanta carencia en instituciones de salud, educación, del campo y desarrollo social, es que han hecho con los ex funcionarios que presuntamente eran bien corruptos y saquearon la nación, exacto, todos cuestionamos, ¿y lo que se robaron?, y seguirá la misma cantaleta hasta que no se puedan solucionar los problemas en los rubros que le describo.

En otras cosas… El Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada (CELLAP) Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), abrió el proceso de inscripción para el Verano 2019, en el cual se estarán ofertando cursos de inglés, francés, alemán e italiano.

La administración del CELLAP Campus Victoria informó que el proceso de inscripción está en marcha, y la entrega de fichas para el examen de ubicación será en línea desde el 20 hasta el 27 de mayo a través de la página: https://examencellap.uat.edu.mx/ de esta dependencia universitaria.

De igual modo se refirió que, la reinscripción para alumnos del CELLAP que deseen continuar en verano, será el 29 de mayo; mientras que los exámenes de ubicación están programados para los días 30 y 31 de mayo, para iniciar las clases el 10 de junio del presente año.

Los cursos a impartir, además del inglés, serán los idiomas: francés en nivel 1 y 2, alemán e italiano en nivel Intro; e igualmente se estará ofertando el curso TOEFL por la tarde de 15:00 a 19:00 horas. Para mayores informes en la página http://www.cellap.uat.edu.mx así como también los interesados pueden llamar al teléfono (834) 318 18 00 extensión 2976, o bien dirigirse a las instalaciones ubicadas en el Centro Universitario Victoria, en la capital del estado de Tamaulipas.

