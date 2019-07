Marco A. Vázquez – Como en los viejos tiempos

Les guste o no a muchos Andrés Manuel López Obrador era el mejor candidato que tuvieron los partidos políticos rumbo a la presidencia de la República el año pasado, les guste o no a muchos el presidente es el dueño y señor de las querencias del pueblo, el barrio lo respalda y de eso no hay la menor duda.

Además este México lindo y querido no estaba para soportar más de lo mismo, el PRI y el PAN habían fracaso en su intento de llevarnos al primer mundo, más aún, habían fracasado en su ataque a la corrupción, para que lo entendamos, nos habían ya hasta vendido, como dicen en el rancho, en canal, al crimen organizado la grado que la delincuencia hace y deshace a placer a todo lo largo y ancho de la nación y ahí está la prueba.

La duda hoy, y muy razonable por cierto, es si Andrés Manuel es el Presidente que necesitamos, si realmente podrá regresarnos la paz, más aún, si su terquedad de regalar dinero es buena como proyecto de desarrollo o solo se trata de una estrategia de campaña para conservar y aumentar el poder político que les permita tomar lo que les venga en gana sin que nadie diga algo.

Lo anterior viene a colación porque se ha cumplido un año del triunfo de Andrés Manuel en las urnas y prácticamente de que gobierna porque desde que ganó empezó a vender el avión presidencial y a cancelar obras de la magnitud del segundo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también empezó proyectos como el tren Maya o la refinería de Tabasco, es más, las dio como un hecho.

A fuerza de ser sinceros Andrés Manuel es el presidente que necesitaban muchos pobres, millones de mexicanos que se morían de hambre o se estaban empobreciendo a pesar de tener un trabajo pero, le insisto, su estrategia no es buena, nunca ha sido bueno regalar el pescado, eso es de personas simples, de gobiernos populistas que solo quieren ganarse el favor de las masas pero no piensan nunca en sacarlos de pobres sino que la perversidad los lleva a mantenerlos ahí.

Vaya, lo ideal es tener un gobierno que genere riqueza, que “enseñe a pescar” de tal forma que el entregar dinero solo sea un proyecto pasajero y no de gobierno, no de estrategia de desarrollo porque no lo es, el entregar recursos solo es lo más fácil que puede hacer un gobierno, quitarle a los que pagan impuestos, deteriorar la empresa, incluso a la clase media o media baja que paga caro gasolina, gas, electricidad e impuestos para luego regalar lo obtenido a otros, para resumir, esa estrategia se llama tapar un pozo abriendo otro.

Pero además, el pozo que están abriendo no es cualquier cosa, la historia nos habla de que la clase media y los que tienen cierto nivel de educación e ingresos, son los que han provocado la caída de gobiernos o la desestabilidad de los mismos, lo vimos en la guerra de independencia, también en la reforma y en la época de la revolución, donde si bien los pobres se sumaban a la lucha ninguno de ellos la encabezaba.

Tiene usted razón, quizá no son tiempos de que se levante en armas la gente pero hay muchas otras estrategias para boicotear a un gobierno y no se debe provocar llegar hasta ahí, es tiempo pues, de reconciliar, de empezar a explicar que es exactamente lo que se desea y a quien le va a costar todo eso.

Porque además, la clase media y los empresarios se duelen de la violencia, de la inseguridad, del aumento en gastos que le ha implicado seguir trabajando, lo peor, no ven con muy buenos ojos la Guardia Nacional, que ahora entra en operación, será utilizada para repeler migrantes y no para contener a los delincuentes como se deseaba.

Hoy, como en los viejos tiempos, pero viejísimos tiempos, habrá una especie de informe del presidente Andrés Manuel, populista si se toma en cuenta que no es anual ni está motivado por la ley, el caso es que si es autocritico tendrá que reconocer que este país no es el que nos imaginamos con él y ni siquiera se parece poquito al que ofreció en campaña pero si no tienen capacidad de verse en el espejo lo escucharemos festinar y de ser posible lo veremos bailar con la Diosa de la Cumbia en una expresión más de que tiene el control del pueblo en sus manos, que lo está utilizando para sus fines pero nunca para el bien común que sería salir de la pobreza, la violencia, la corrupción e impunidad, vaya, sería encontrar la respuesta del porque nos tienen como nos tienen.

En otras cosas… El Gobierno de Tamaulipas que preside Francisco García Cabeza de Vaca continúa con los programas del rescate de espacios públicos, plazas públicas, áreas verdes y canchas deportivas en beneficio de los jóvenes, la niñez y las familias, como parte del Plan Unidos por Tamaulipas, implementado en marzo pasado para reconstruir el tejido social.

En el fraccionamiento Lomas de Calamaco esquina con calle Manglar se realizaron trabajos de retiro de basura, chapoleo y limpieza tanto en el área verde como en el parque y calles aledañas.

Simultáneamente se retiró de basura en el camellón de la Av. México y en la calle Bolivia en colonia Libertad para continuar la recuperación de espacios públicos y mejorar la imagen urbana, de acuerdo a la estrategia integral del Plan Unidos por Tamaulipas del Gobierno del Estado para contribuir al bienestar, restablecer la estabilidad y lograr la paz.

Paralelo a esto, en Av. Laurel de la Unidad Habitacional Luis Echeverría se realizó el retiro de basura y limpieza con el apoyo de una retroexcavadora y un camión de volteo, con el Gobierno del Estado, como parte del Plan Unidos por Tamaulipas.

Todas estas acciones se realizan mediante el Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el cual participan los propios habitantes de las colonias y fraccionamientos, colaborando sociedad y gobierno en estos programas que redundan en beneficio de la calidad de vida de la población, sobre todo la niñez y la juventud, en esta primera etapa.

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com