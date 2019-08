Humo Blanco

Clemente Castro González – Se van dos priistas

Un par de priistas, de los llamados de hueso colorado, fallecieron el domingo, precisamente cuando el nuevo dirigente nacional, ALEJANDRO CÁRDENAS MORENO, rendía protesta para el cargo y en su perorata no faltó la reivindicación de los militantes comprometidos con su instituto: “los que nunca se rajan”.

Pero la ex senadora y ex secretaria general de gobierno, LAURA ALICIA GARZA GALINDO, ya no tuvo tiempo de comprobar si su compañero de partido haría honor a la verdad o seria más de lo mismo.

Tampoco lo podrá hacer el ex diputado local, PEDRO REYES, quien también dejó de existir.

En lo que respecta a la veterana que libró cualquier cantidad de batallas, hacia tiempo que se encontraba recluida en su casa de Ciudad Victoria y solo tenían a acceso a ella sus familiares.

Al parecer era aquejada por una enfermedad crónica y degenerativa que tuvo que sobrellevar en sus últimos años de vida.

Su trayectoria da cuenta de haberse movido en los círculos más selectos de la clase política mexicana sobre todo en los sexenios de CARLOS SALINAS DE GORTARI y ERNESTO CEDILLO PONCE DE LEÓN, aunque su carrera profesional es muy amplia en el desempeño administrativo, partidista y legislativo.

Fue tres veces senadora de la República y en dos ocasiones estuvo en la cámara baja, con la representación del PRI.

Memorables fueron las confrontaciones con personajes de la entonces oposición perredista, en una de las legislaturas, entre ellas, con el actual presidente de la cámara de diputados, PORFIRIO MUÑOZ LEDO.

En el ámbito local tenía diversas afinidades pero alguien que, se sabe, estuvo cercano a la LAURA ALICIA fue el ahora ex priista, FELIPE GARZA NARVÁEZ.

Por cierto, FELIPE fue uno de sus coordinadores de campaña, en una de las veces que representó a Tamaulipas en la cámara de diputados.

En aquel entonces y luego de que se perfiló en calidad de favorita para lograr el triunfo en la competencia por el 05 distrito con cabecera en Victoria, refirió la muy socorrida frase popular que al texto dice: “éste arroz ya se coció”.

Descanse en paz una de las emblemáticas priista que fue animadora de la equidad de género en tiempos en que las oportunidades para la mujer eran limitadas debido a la aún no desarraigada cultura machista.

PEDRO es otro distinguido militante del tricolor que dejó de existir el fin de semana.

A él se le ubicó siempre apegado al PRI en donde fue directivo y sirvió a la causa de su organismo con disciplina y eficiencia.

En sus inicios laborales se le ubica en uno de los periódicos de la ciudad capital, en cuya empresa cultivó la amistad de no pocos periodistas.

Al tiempo, PEDRO conformó una familia con GRACIELA DE ALEJANDRO ACEVEDO, una mujer valiosa, apegada a las mejores causas populares y animadora de la democratización del PRI, cuando el tricolor era gobierno y los mandatarios hacían y deshacían a voluntad la suerte del organismo.

Ante las pérdidas de los priistas en mención suponemos que lo menos que les debería de hacer la directiva del Revolucionario Institucional es un homenaje.

A propósito de partidos y guardadas las proporciones, en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) andan de la greña por el mando de dicho ente.

La confrontación se da por los apetitos de poder que evidencian la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, YEICKOLD POLEVNSKI y la presidenta del Consejo Nacional de MORENA, BERTHA LUJAN.

Y es que ambas quieren estar al frente del partido y su desencuentro tiende a recrudecerse con la emisión de la convocatoria para renovar la dirigencia, lo que deberá de concretarse el 20 de noviembre del presente año.

Una critica a la otra y, al parecer, van a terminar dándose con todo y tal vez lleguen a judicializar el proceso por el contenido de la convocatoria y el deslindar que derecho le asiste a cual.

Lo cierto es que flaco favor le están haciendo al presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque es obvio que las dirigentes no están dispuestas a sacrificar sus intereses por causas superiores.

El problema es que nadie puede marcarles el alto a las mujeres en mención y el resto de los que pretenden quedarse al frente de MORENA.

Para que hagan caso tendría que ser el propio LÓPEZ OBRADOR, en su calidad de “jefe político”, el que meta orden antes que su partido se atomice todavía más.

Lo que se observa es que los morenistas, principalmente los que se mueven en la cúpula, están muy cerca de convertirse en detractores de lo que se conoce como la Cuarta Transformación.

En esencia los liderazgos no dan evidencia de que construyen un partido de nuevo tipo. Se nota, dado los choques constantes, que lo de menos es construir un instrumento de lucha y organización a favor de los sectores sociales por los que toman partido.

AL CIERRE

El gobernador el estado, FRANCISO GARCÍA CABEZA DE VACA, anuncio una inversión millonaria a favor de las COMAPAS de la zona conurbada, Reynosa y Victoria.

Adelantó que en breve se darán a conocer los montos y la manera en que los organismos deberán hacer la correcta aplicación de recursos para el buen funcionamiento de los organismos.