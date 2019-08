Marco A. Vázquez – No me dejen morir

En las redes sociales y espacios informativos ayer fue noticia relevante el video que grabó una madre de familia, en el mismo aparece un niño de 10 años originario de un pueblo de Veracruz, Minatitlán, y el menor comienza así su intervención, “Tengo leucemia linfoblástica aguda de grave riesgo, mi tratamiento lo estoy llevando en la Ciudad de México en el Hospital Infantil de México. Le pido, presidente, que nos ayude con las quimioterapias en el Hospital Federico Gómez, no me quiero morir”.

Como si fuera rudeza innecesaria, o mala leche, apenas termina la discusión del tema por los conductores de noticieros e inicia un spot con la imagen del presidente dándole gracias al pueblo de México por acompañarlo en lo que llama la cuarta transformación, el mismo se refiere al primer año de gobierno y para ir preparando al pueblo de México a su informe que será, según la ley, el próximo primero de septiembre.

Suena extraño, tal vez el tiempo se ha ido más rápido de lo esperado pero si, ya el próximo domingo deberá informar en el Congreso de lo que ha hecho en sus primeros 10 meses de gobierno, no hay que olvidar que su mandato comenzó el 1 de diciembre.

Por lo que se ve el informe será mucho de lo que nos hemos chutado los últimos ochenta años, un presidente con un discurso triunfal, lleno de logros, de obra pública, de inversión para darnos mayor seguridad y, es probable, que hasta hable seguridad pública, de crecimiento y estar acabando con la pobreza, de estabilidad económica y desarrollo.

Obvio que para el pueblo es muy complicado saber con certeza cuanta verdad o mentira se dice en los informes, lo que se puede decir es que no estamos como lo habíamos imaginado, es más, este país no se parece ni tantito a lo que nos ofreció Andrés Manuel en campaña, nunca bajo la gasolina, ni el gas, ni la electricidad, sigue la violencia, no hay obras públicas que reactiven economías, los campesinos continúan quejándose de falta de apoyos e igual los empresarios y nosotros, los de a pie, tampoco vemos gran diferencia entre lo que vivimos con los presidentes del PAN y PRI y lo que nos está haciendo sentir Morena con Andrés Manuel al frente.

Es muy real, un año, o 10 meses en este caso, no son suficientes para cambiar un país que fue gobernado para saciar apetitos de unos cuantos poderosos, que lo saquearon y hasta vendieron con la delincuencia pero, le insisto, no se ven siquiera indicios de que las cosas serán diferentes.

El mismo comportamiento clientelar y de venganza tiene la aplicación del presupuesto, se buscan votos y no necesariamente sacar al país de la pobreza o llevarlo a tener una mejor calidad educativa y de salud para que solito evolucione y a todos nos vaya mejor.

Si eso le parece poco tampoco se nota que estén combatiendo la corrupción y menos que la hayan exterminado, ayer se publico que la hija de un secretario es la más favorecida con las compras que hace Pemex, esto nomás como pequeño ejemplo de lo que menciono.

Hay, desde luego, un avance sustancial, por fin se ve liderazgo en el presidente y eso es un avance, también es verdad que se apoya a los viejitos y los desempleados con pensiones y dinero, es probable que vayan a entregarse más recursos para becas eso entre muchas cosas más.

En lo personal creo que este gobierno le debe mucho a su pueblo, lo elegimos con la esperanza de cambiar y se la han pasado en campaña contra el pasado y en ese proceso intercalando sueños para el futuro, muy difícilmente hablan en presente o en tercera persona, menos se habla de proyectos.

¿Qué pasa en este México lindo y querido?, nada extraño, unos cuantos disfrutando mientras el pueblo está sufriendo el aprendizaje de la clase gobernante con la esperanza de que las cosas cambien y todavía hay otros más desprotegidos gritando a todo pulmón, como el niño del video, no nos dejen morir.

Por cierto, ayer el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca habló para la prensa e informó que a Tamaulipas lo está afectando el gobierno federal con su austeridad o recortes presupuestales en nombre de la misma, informó que este 2019 no llegaron más de 3 mil millones de pesos que se destinaban, año con año, a la conservación de las carreteras lo que resulta dañino para todos los tamaulipecos porque siendo el Estado que más aporta a la federación por ingresos en comercio internacional y nacional no se le inviertan recursos para conservar sus vías de comunicación que le permitan seguir en el mismo camino lo que significa menos empleos y menos reactivación economía.

Por eso le pregunto, Usted se siente muy bien con la 4T o también es de los que gritan, “no me dejen morir”….

Coloque en el buscador de facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un ME Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com