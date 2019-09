Martín Sánchez Treviño – El Puente de Lazara

Hay muchas obras del gobierno federal inconclusas, la mayoría de estas en carreteras federales, lo mismo de un puente con inversiones insignificante pero trascendente, un paso a desnivel o un distribuidor vial, como uno que se localiza en el entronque de la carretera nacional México-Laredo con el acceso a la cabecera municipal de Mainero.

Si bien la obras no se iniciaron en la actual administración federal, si le fueron heredadas y representan una carga presupuestal, ya que si quedaron inconclusas fue por falta de presupuesto de los gobiernos anteriores.

Aunque la mayoría de estas obras no las ejecuta la secretaria de comunicaciones y transportes si tiene la responsabilidad de vigilar que los recursos se apliquen en los rubros correspondientes.

En el caso de Mainero hubo una gestión directa de la ex alcaldesa y ex senadora Lazara Nely, quien aplicó la primera ministración de los recursos federales, pero no ocurrió lo mismo con la las participaciones para concluir la obra.

Lo que se pretendía era construir un boulevar como entrada principal a la cabecera municipal de Mainero. Lo cierto, es que era más conveniente para los automovilistas y transportistas de carga, que la obra no debía haberse iniciado cuando desde el principio no estaba proyectado concluirla.

Actualmente, ese tramo carretero es de alto riesgo, para todo tipo de vehículos, según los lugareños una cantidad importantes de automovilistas de transporte ligero y pesado han sufrido daños en neumáticos lo mismo que en la suspensión de las unidades de transporte. Falta claridad en la señalización de ese tramo carretera en construcción.

Los enterados aseguran que los recursos de la obra de referencia tuvieron como destino el capital que la ex alcaldesa amasó durante su estancia en el erario municipal.

Por otra parte, en el marco del inicio del nuevo periodo de clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector José Andrés Suárez Fernández, entrego constancias a 182 profesores a través del centro institucional de capacitación del docente.

En video conferencia el Rector exhorto a los directores de las Unidades Académicas Multidisciplinarias a motivar a los docentes para que obtengan sus constancias que ofrece el centro de capacitación.

Mientras que el Puerto de Tampico, la Maestra Iryda Rodríguez Fernández, promueve en la Facultad de Música y Artes, la formación de una orquesta sinfónica, que ella misma podrá dirigir.

Merece una entrega especial, traer a este espacio las ponencias de investigadores y funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal, que tuvieron como centro el agua y

el desarrollo sostenible, por los tiempos de estiaje y desabasto que hay en el mundo de este preciado líquido. Este acto académico fungieron con representantes del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, directivos del Instituto de Ecología Aplicada de la misma prestigiada casa universitaria.

Mención particular la para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, que Preside la Señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, porque además de promover el apoyo a casas de migrantes en Tamaulipas, organizó un curso denominado “Hijos del Corazón”, mismo que se difunden en la mayoría de las ciudades tamaulipecas.

Ha tenido tal impacto a nivel nacional, que procuradores de protección a niñas, niños y adolecentes de los estados de Aguascalientes, Nuevo León y Tlaxcala, tienen interés en replicar los mismos cursos en sus respectivas entidades.