Martín Sánchez Treviño – Editoras italianas prefieren historias de “El Chapo”

Con la acción del gobierno federal concretada ayer miércoles, se confirma que la 4T es cumplidora ya que acabará con la pobreza pero sobre todo con los pobres, que es la causa de la miseria en la región mexicana y el resto del mundo. Sobre todo, porque al suspender las partidas destinadas a extinguir la pobreza, los pobres morirían. Pues carecerán de alimentos básicos, lo mismo que medicamentos que en esta época es más relevante que un kilogramo de frijoles y tortillas.

Aunque los pobres han existido siempre, desde antes del movimiento cristiano, budistas, protestantismo, induismo, de los escépticos, los gnósticos. Es decir, los pobres son la lepera y las pestes de otras décadas, incluidos lo efectos de la primera y segunda guerra mundial del siglo anterior. Eso de primero los pobres, parece una pose de los falsos profetas.

Lo cual no quiere decir que se busque minimizar las acciones gubernamental en detrimento de los pobres mexicanos, que carecen de una ocupación de un ahorro de una inversión, la mayoría de estos no tiene vivienda, no una cama donde descasar, no conocen las comodidades de ausentar el mosco transmisor del dengue, chinkongunya y Zika.

El golpe es certero contra los pobres, pues ha resultado falso la afirmación de que primero los pobres, ya que lo destinado hasta ahora a un año de asumir el poder, son demoledores los estudios económicos del Inegi, una de las máximas autoridades en cuestión de medición y que además no se cotiza como calificadora, no obstante que sus estudios a análisis dan para eso y más.

Con las últimas decisiones no únicamente los pobres tendrán que sortear su futuro y el de sus familias, sino la mayoría de la población mexicana, basta citar el reporte del INEGI respecto a la caída de la producción de arneses que finalmente impacto en la adquisición de vehículos nuevos de fuerza motriz..

El cuarto trimestre del 2019 cerrara con la tendencia noticiosa de que el gobierno de la 4T se rehusó a detener al Chapito, hijo de Joaquín Guzmán Loera, que por cierto, ocupo una mañanera para justificar la postura timorata de quienes organizaron la captura del hijo de Guzmán. Sobre todo la purga que produjo en los pasillos de Palacio Nacional.

Por lo mismo la literatura italiana sobre todo en Florencia, donde los escritores y ensayistas produjeron hasta antes de la ultima captura y entrega correspondiente al gobierno de Estados Unidos, circularon al menos 12 ediciones sobre la vida, obra y el cartel de Sinaloa.

En otro orden, el proceso contra la esposa de Javier Duarte por parte del gobierno de la república mexicana, más allá del morbo, genera un indicador de la coparticipación de la mujer en cuestiones relacionadas con actos de corrupción, es decir hasta en eso el mundo es incluyente

Aunque pareciera remoto, no se puede descartar que la 4T va por las mujeres de los ex gobernadores, sobre todo por quienes están en función pública, porque en política nada es casual pero todo parece circunstancial.

Pero nada que ver con Tamaulipas donde la Señora Mariana Gómez Leal de García Cabeza de Vaca, la encuestadora Masive Caller la ubica en el segundo sitio por su desempeñó como Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, conocido como DIF.

Mientras que su cuñado Ismael García Cabeza de Vaca, presentó una propuesta para reformar la Ley al Impuesto al Valor Agregado, para que se establezca una tasa impositiva del 8 por ciento y no del 16 por ciento en la franja fronteriza en la zona norte del país.

En tanto, que el cuñado incomodo, es decir, José Ramón Gómez Leal le importo un bledo que los recursos no lleguen a Tamaulipas, tuiteo una selfie durante el juego de beisbol del partido entre Houston y Los Nacionales, sus amigos aseguran que subió la imagen a las redes para que los pobladores de Tamaulipas vean que hasta en eso coincide con el Jefe del Ejecutivo Federal.