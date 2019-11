Marco A. Vázquez – Hacer lo que le corresponde

Según Reforma, muy acertado a la hora de sus mediciones, el 60 por ciento de los mexicanos desaprueban la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, las razones, según el mismo diario, son los ataques a civiles, secuestros, la liberación de criminales y hasta los robos y otros delitos menores.

En verdad no se requiere ni de inteligencia para llegar a la conclusión anterior, menos encuestas ni análisis tan concienzudos, el sentido común nos lleva hasta ahí y la percepción se confirma cruzando palabras con cualquiera que usted encuentre en la calle.

La masacre de los LeBarón, miembros de la delincuencia organizada se portaron como animales y asesinaron a 12 miembros de esa familia entre ellos a nueve niños y ahí se incluyen dos bebés de seis meses, tienen a México indignado y entrando en razón de que no todo está bien con AMLO.

Lo triste fue escuchar el informe del presidente y del Secretario de Seguridad Ciudadana respecto al caso, detallan la incapacidad de la autoridad para atender este tipo de contingencias, quizá hasta la presunta complicidad.

En la conferencia aceptan que los hechos comenzaron a reportarse al filo de la una de la tarde, las versiones más cercanas dicen que fue a las nueve con veinte minutos de la mañana cuando se perpetró el atentado que culmina cuando queman a parte de los muertos en el interior de una suburban propiedad de los afectados, sin embargo, el Secretario de la Defensa aclara que fue hasta ya casi entrada la noche cuando el Ejercito actúa, empieza a enviar reportes del incidente.

En su defensa la autoridad dice que son lugares muy apartados, que se cortaron todas las comunicaciones, que hasta se puso un cerco por la delincuencia para evitar la participación de la autoridad, lo cabrón, y perdone la palabra, es que reconozcan tanta superioridad táctica y operativa de los malos sobre quienes presuntamente nos quieren llevar a encontrar la paz.

Quizá por eso es igualmente entendible la segunda parte de la encuesta de Reforma, la misma dice que seis de cada 10 mexicanos no tienen confianza en que el presidente vaya a poder pacificar el país, hay desesperanza, peor aún, el pueblo ya cree que estamos en manos del enemigo.

Es, por supuesto, muy malo para el país que se pierda la esperanza, también el pueblo está perdiendo la paciencia y eso es peor porque Andrés Manuel, nos guste o no, representa casi la última oportunidad de transformar este país por la vía pacífica, la que nos conviene.

Tiene, desde luego, mucha razón la gente en desconfiar, el haberse rendido frente al hijo de El Chapo, contra Ovidio y haberlo soltado no dan pie a otra cosa, el asesinato de 15 policías emboscados allá en Guerrero, más la masacre de ayer, en la que ya se incluyen bebés igual nos confirman que este gobierno de Andrés Manuel quizá tenga mucha voluntad pero no ha sabido ni atacar la corrupción en esa área y mucho menos diseñar una estrategia efectiva para regresarnos la paz que tanto anhelamos.

Viene una prueba de fuego más para el presidente, debe, por todos los medios, esclarecer esos asesinatos, llevar tras las rejas a Ovidio y explicar su proyecto de gobierno, de cuarta transformación para recuperar la confianza del ciudadano.

Ayer, en la misma conferencia mañanera en la que habló el presidente y su secretario de seguridad de los asesinatos, Andrés Manuel dijo algo que quizá él y su equipo deben analizar más a fondo, a la familia LeBaron le mando condolencias, abrazos, hizo el compromiso de esclarecer los asesinatos para posteriormente hablar de que harían “lo que les corresponde”.

Es claro que ya no lo hicieron, al gobierno le corresponde garantizar la seguridad de los mexicanos y está fallando, lo demás, lo de atrapar o no a los delincuentes, eso ya ni siquiera es prioridad aunque sea importante, es decir, se trata de que las cosas no pasen y no de andar luego mandando abrazos y condolencias como si eso le fuera a regresar la vida a los bebés que han sido arteramente asesinados.

En otras cosas… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo este lunes una reunión de trabajo con empresarios y autoridades de Dallas, Texas, para promover las fortalezas en materia turística, energía y de desarrollo económico en general de la entidad.

García Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro con el alcalde de Dallas, Eric Johnson y el Cónsul General de México en esa ciudad, Francisco de la Torre, en el que hablaron acerca de la relación bilateral entre estado y ciudad.

La delegación tamaulipeca, encabezada por el Gobernador, asistió a una reunión de trabajo con Manuel de Oyarzábal, Gerente General de Mercado y Distribución de Southwest Airlines.

También presidiría una junta de trabajo con ejecutivos de American Airlines, entre ellos Nate Gatten, Vicepresidente de asuntos Gubernamentales; Robert Wirick, Vicepresidente de asuntos Internacionales; Chuck Allen, Vicepresidente de Asuntos del Estado y Locales; State and Local Affairs; Marius Jasevicius, y Chad Rachubinski, Vicepresidentes de Planeación.

El propósito de ambos encuentros fue promover la conectividad de esa ciudad con el sur de Tamaulipas, particularmente con Tampico, a fin de impulsar un mayor desarrollo en turismo y negocios.

El Gobernador sostendrá también una presentación para mostrar las ventajas competitivas de Tamaulipas para la industria energética, realizada ante ejecutivos de las empresas Tri-Global y Sunfinity.

