Marco A. Vázquez – Si toma, no maneje

Las carreteras de Tamaulipas están saturadas y esas son buenas noticias, derrama económica, dinero que reactivará muchos negocios que ya casi quebraban por la violencia e inseguridad que se vive, además significa confianza de que las cosas van mejorando y, sobre todo, una lección más del pueblo a las autoridades, somos un pueblo que quiere retomar lo suyo con todo y los riesgos que implique.

Para quienes ya hicieron ciertos recorridos la noticia es que las autoridades están vigilando las carreteras, incluso que se ven patrullas en recorridos y otra clase de operativos de seguridad que les han permitido hacer el viaje sin ningún contratiempo y sin el estrés de años anteriores.

Por supuesto, algunos dicen que todavía existen los policías o elementos de seguridad que quieren hacer su agosto en pleno diciembre, que los paran por cualquier motivo y después, sin que sea de su injerencia, amenazan veladamente a los conductores para extorsionar por temas como la procedencia de los vehículos, las placas y otros asuntos administrativos, son significativos los señalamientos de ese tipo, hay que decirlo, y más vale que los responsables se pongan las pilas para que permitan que los viajeros tengan ganas de regresar en Semana Santa y posteriormente en el verano.

Lo más triste es que las quejas más graves son contra los elementos de tránsito en los municipios, en Victoria los moches superan los 400 pesos, hay quejas de ese tipo en todo el Estado con excepción de Nuevo Laredo, hasta hoy.

Andan los alcaldes muy duros, quieren dinero para sus arcas, recursos que deberían obtener trabajando, en gestiones, con proyectos pero como no pueden respaldarlos por ignorancia o flojera se van a la fácil y, lo peor, no siempre es dinero para invertir en su gente.

Claro es, hay que saber diferenciar entre las cosas que se hacen bien y las que tienen un enorme tufo a corrupción, a negocio de unos cuantos.

Mire, en la misma capital de Tamaulipas hay operativos antialcohol todo el día y todos los días de estas vacaciones, el argumento son los accidentes que han ocurrido y, por supuesto, son una buena medida, lo malo es que la gente no confía en los mismos o, peor aún, los descalifica porque consideran que solo es un negocio y no una medida preventiva, dicen que son recaudatorios, puede ser, pero debemos tener conciencia que vale más una vida.

Vaya, es cierto que Xico es el peor alcalde que hemos tenido, que no hay agua en las llaves, que la ciudad parece sucursal de la luna con tantos baches, que la recolección de basura es pésima y el alumbrado un riesgo más para la gente ya que no existe, eso es real, también una verdad es que han intentado de todo para saquear a la gente, hasta cobrar impuestos o subir el predial pero esas son cosas distintas y se deben reclamar en una ventanilla diferente, los operativos tenían que hacerlos porque ya se registran muertes de muchachos, y no serían nada recaudatorios si quien maneja va en su sano juicio, se protege y protege a los suyos.

Claro es, dichos operativos son anticonstitucionales, no permiten el libre tránsito, se molesta a las personas en sus pertenencias sin motivo alguno, se esconden los elementos de tránsito y pueden causar accidentes por estar con todo apagado, hay riesgos pero solo por esta vez hay que decir que persiguen un bien superior como es la vida de las personas, le insisto, hay muchas cosas que revisar como el sentido común y la tolerancia, no todos los que toman andan borrachos y sus aparatos para medir tal eventualidad no son públicos por lo que no deben usarse y ni siquiera hay forma de saber si están bien calibrados, si funcionan, cosas a corregir si pero, le reitero, yo estoy a favor de esos operativos que seguramente se deben aplicar en todos los municipios para cuidar a su gente.

Al final se trata de proteger vidas, de que todos estemos bien y podamos disfrutar las fiestas, ningún operativo de este tipo es recaudatorio si tomamos en cuenta, en teoría, que nada pueden hacer contra los conductores que manejan en sus cinco sentidos, lo mismo debe pasar en las carreteras, entender que debe ser una realidad que si toma alcohol no debe manejar y no es solo por su vida, su bienestar, también lo es por el de los suyos y por el de personas que ninguna culpa tienen de sus gustos o sus vicios.

En otras cosas… El egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Luis Daniel García García, desarrolló una bebida etílica a base del insecto conocido como “chiva del encino”, considerando las propiedades antioxidantes que posee la grilleta.

La tesis denominada “Del bosque a la botella, entomoquímicos de Pterophylla beltrani, Bolívar y Bolívar, como antioxidantes para la industria de bebidas”, obtuvo el reconocimiento de la Asamblea Universitaria con el Premio Tesis de Calidad de Licenciatura en el Área Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.

Luis Daniel es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con opción en la especialidad de Químico-Biológicas, de la Unidad Académica de Ciencias de la Educación y Humanidades (UAMCEH).

Agradeció a su Director de Tesis, el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), y refirió que su propuesta se trata de una innovación biotecnológica, que además abona al campo de la entomofagia.

“Es sobre los entomoquímicos presentes en un insecto, queríamos saber si podían ser trasladados a bebidas alcohólicas para aprovechar esos compuestos”, indicó.

“Se colectaron los insectos, que luego se convirtieron en harinas, y con eso se suplementan las bebidas. Luego se hicieron pruebas para saber si se pueden obtener de la grilleta compuestos fenólicos y antioxidantes que ayuden a la bebida”, agregó.

“Elaboramos varias bebidas suplementadas, que fueron ron, tequila y vodka, se hizo un artículo al respecto, y están en proceso de patente, se trata de una innovación dirigida al campo de la entomofagia”.

“El consumo de insectos es cada vez más común, y suplementar las bebidas hace que la gente lo consuma sin tener el disgusto de ver el insecto”, apuntó.

