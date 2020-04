Martha Isabel Alvarado – El PRI le ganó al COVID

.-¿Gobernadores “conservadores” en Morena?

.-Bonilla y Barbosa evidencian a la Federación

.-Desacreditan cifras que expone López Gatell

.-Y en el Senado, ‘se atora’ la Ley de Amnistía

Vaya ‘papelón’ que protagonizó el Director General del IMSS, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, al acudir al aeropuerto de la Ciudad de México, a recibir el tercer avión que llegó procedente de China, trayendo equipo médico contra el COVID 19.

No contaba el titular del IMSS, con que, al invitar a la Jefa de Insumos de esa Institución, CONCHITA GRAJALES, a probarse la primera mascarilla extraída del Paquete, la liga de dicho implemento se reventaría, haciendo tremendo ‘oso’ frente a las cámaras.

Para acabarla, la Doctora Grajales había señalado, categóricamente, frente a los reporteros que cubrían la llegada del avión: “Estas son las buenas, señores, las que llegaron en este vuelo”. Ello, en alusión a las mascarillas.

Obviamente, ante lo ocurrido Zoé Robledo puso cara de “trágame tierra”, y trató de enmendar, usando una segunda mascarilla.

No es por intrigar, pero le ha llovido sobre mojado al Director General del IMSS, no sólo con protestas de personal Médico y enfermeras de la Dependencia, que un día sí y otro también demandan se les dote de los insumos necesarios para atender la pandemia.

También algunos gobernadores, como el de Baja California, JAIME BONILLA VALDEZ, de Morena por cierto, lo dejó muy mal parado, con su declaración de que “los médicos de la clínica 20 del IMSS están cayendo como moscas”.

¿Será que algunos gobernadores de Morena se están pasando al bando de “los conservadores” que tanto fustiga AMLO?.

Otro de ellos, el de Puebla, MIGUEL BARBOSA HUERTA, también se ha quejado amargamente, calificando de ‘leyenda urbana’, los aviones que estarían llegando de China con insumos médicos.

“No sé si no nos tocó o no nos quisieron dar, o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del estado ni al seguro social del estado, ni a nadie”, reprochó Barbosa al gobierno federal.

El gobernador Morenista de Baja California, al que más duro le dio, fue al Sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, al denunciar que las cifras que maneja del COVID, presentan atraso por lo menos de una semana, en lo que respecta a aquella entidad.

Sin embargo, el acabose, fue el ‘exhorto’ que públicamente hizo el conductor estelar de TV Azteca, JAVIER ALATORRE, “Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras: ya no haga caso a Hugo López Gatell”.

Ante la falta de un equipo y una estrategia de Comunicación Social (aún no reactivan a CÉSAR YÁÑEZ), el propio AMLO tuvo que salir a defender al Doctor López Gatell, a quien ha mostrado tenerle una fe ciega, con una transmisión en directo desde sus oficinas.

“Se equivocó mi amigo Javier Alatorre, no está bien llamar a no hacerle caso a López Gatell”, declaró el Presidente López Obrador.

No hay que olvidar que, en campaña, al único periodista al que AMLO y su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ le abrieron las puertas de su casa de Tlalpan, para una entrevista con tintes muy cálidos y muy íntimos, fue precisamente Javier Alatorre. La cual se puede ver en You Tu Be.

Por cuanto hace al PRI, podría decirse que este Partido Político le ganó al COVID, por cuanto ya se encontraba en ‘aislamiento social’ desde hace buen rato. El CDE de Tamaulipas, desde que perdió la elección de 2016.

El Comité Priista de Reynosa encabezado por OLGA GARZA, no ‘resuella’, ni siquiera para criticar a los diputados locales panistas de este Municipio, que andan regalando tomates, pero hacen tal ruido en los Medios, como si estuvieran regalando ventiladores.

Pintan difíciles los días de la pandemia, hasta para una de las Instituciones más fuertes, como es el Senado de la República, que quizá no pueda realizar la sesión presencial a la que convocó para hoy el Presidente de la Junta de Coordinación Política, RICARDO MONREAL, por falta de quórum. Por lo pronto el zacatecano publicó un video en Twitter, diciendo: “Nadie está obligado a lo imposible”.

Fue el pasado miércoles, cuando AMLO llamó a Monreal a su Despacho, para pedirle se aprobara cuanto antes la Ley de Amnistía.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, GERARDO PEÑA FLORES cumple años hoy, pero seguramente no habrá celebración, debido el confinamiento social.

CONTRAFUEGO: Conservadores…sus números.

Hasta la próxima.