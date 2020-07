-A Maki Ortiz, “le llueve sobre mojado”

.-El BDAN determinó ‘cerrarle las llaves’

.-Y “Hanna” se las abre, en abundancia

.-El ‘Rocket’ Valdez, al Salón de la Fama

Le sigue ‘lloviendo sobre mojado’ a la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, justo cuando ella estaba más enfocada intentando posicionar a su hijito CARLOS LUIS PEÑA GARZA, y en tratar de ‘amacizarse’ ella misma, rumbo a las elecciones del 2021.

Obviamente, la alcaldesa no contaba con la pandemia del Covid-19, que la mantiene como ‘campeona’ de la tabla estatal de contagios, por segundo mes consecutivo, con 3, 171 casos positivos y 359 Defunciones.

Aunado al reciente ‘revés’ que le asestó el Bando de Desarrollo de América del Norte, del cual dimos cuenta en este espacio, consistente en un Oficio fechado el 25 de junio pasado.

En dicho Documento, firmado por la Directora de Financiamiento No Reembolsable, RENATA MANNING, el BDAN, notifica a la Comapa de Reynosa, cuya Presidenta del Consejo es precisamente MAKI ORTÍZ, lo siguiente:

Que, debido al incumplimiento de Contratos celebrados con esa Institución, como es el caso del TM9300, suscrito con fecha 16 de junio del 2016, “se ha programado la suspensión de cualquier reembolso”.

Vaya ironía. Mientras el BDAN ‘le cerró las llaves’ a Reynosa, el huracán “Hanna”, que se degradó a tormenta tropical, se las abrió a todo lo que da el fin de semana: sus lluvias remanentes causaron inundaciones en 70 colonias, dejando miles de damnificados.

Y todavía quiso la alcaldesa de Reynosa asumir la actitud de ‘queda bien’ en plena tormenta, con declaraciones como “es un honor poder ayudar”, sin reparar en que es su obligación.

Hasta el vuelo de las moscas que le pasan por un lado trata de ‘vender’ políticamente la alcaldesa de Reynosa, haciendo el ridículo.

Para sorpresa de muchos, una de las colonias más afectadas de Reynosa fue la Ribereña, catalogada residencial, cuyas imágenes en video impactaron las redes sociales.

A los que no se les vio en campo, ayudando a la gente afectada, fue a los políticos de Morena, la única fue la regidora CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, quien fue muy criticada, porque sólo se metió al agua a lanzar una serie de reclamos a la alcaldesa MAKI ORTIZ.

Bien pudo Hernández Sáenz, plantear las mismas exigencias en las oficinas del Ayuntamiento, donde despacha la alcaldesa, pero como, presuntamente, ella quiere ser candidata a la alcaldía, sería por eso que tomó a los damnificados como ‘escenografía’.

Otro al que tampoco se le vio en las zonas inundadas de Reynosa, ayudando, fue al súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL. La razón es, que se encuentra internado en el Hospital “San José”, en Monterrey, Nuevo León, debido a complicaciones de su contagio de Coronavirus.

La señora GRACIELA GÓMEZ LEAL, hermana del súper delegado, publicó en redes sociales: “Les pido una oración por todos los enfermos, en especial por José Ramón Gómez Leal, “JR”. Con el Hashtag: “Cadena de Oración por JR”.

Por cuanto hace a la conferencia de prensa que, vía Zoom, ofrecería ayer el pitcher tamaulipeco, ex ligamayorista ISMAEL “Rocket” VALDEZ, comentaremos que la misma dio inicio puntualmente, a las 15:00 horas tal como estaba previsto, conducida por el periodista LEONTE LANDINO, especializado en béisbol.

La ‘gran noticia’ de dicha conferencia, tiene que ver con la exaltación del “Rocket” Valdez al Salón de la Fama Latino en su edición 2020, junto con otro grandioso pelotero, como es el puertorriqueño MARIANO RIVERA taponero de los Yanquis de Nueva York, y el ex jardinero izquierdo de los Gigantes de San Francisco, MANNY MOTA. Lo cual ocurrirá en fecha próxima.

El que fuera pitcher estelar de “Dodgers” de Los Ángeles, casi al final de la conferencia, y a pregunta expresa de un reportero, terminó diciendo que estará en la boleta electoral de 2021, aunque no precisó por cual Partido sería postulado. “Es un proceso que no ha comenzado”, pero no desaprovechó esa ‘bola rápida’ para señalar: “Tengo capacidades para aportar a la Ciudad”.

A reserva de lo que resulte, el escenario en que se disputará en 2021 la alcaldía de Victoria, sería propicio para una cara nueva, un buen ‘gallo’, venga de donde venga; habida cuenta del mal desempeño del actual alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ, que ha devaluado las siglas del PAN a más no poder. Y que Morena viene de perder la alcaldía en 2018, toda vez que LALO GATTÁS no pudo ganarla, aún con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la boleta.

A diferencia de otros casos como el del Senador AMÉRICO VILLARREAL, o del diputado federal de Reynosa ARMANDO ZERTUCHE, en los que AMLO, definitivamente, inclinó la balanza a su favor, con GATTÁS BAEZ no fue posible.

CONTRAFUEGO: Caras vemos, posibilidades no sabemos.

Hasta la próxima.