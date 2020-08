.-CAPUFE; ni Caminos, ni Puentes

Desde julio de 2019 en que el gobierno federal ‘se llevó’ a Nuevo León la delegación VIII de Caminos y Puentes con sede en Reynosa, nada volvió a saberse de su Titular, MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ GANTE, que entonces fue nombrada Encargada de la Unidad Administrativa.



Viene al caso lo de CAPUFE, ante la situación que se presentó con la autopista Matamoros-Reynosa, a la altura del kilómetro 052+800, con las lluvias torrenciales que trajo la tormenta “Hanna”.



Como es sabido, los ejidatarios de las áreas aledañas, decidieron romper la carretera con una retroexcavadora, ante el temor de que las aguas desbordadas por “Hanna” invadieran sus predios y sus casas. Le hicieron nada menos que cinco cortes.



A ese respecto, comentó el Director Estatal de Protección Civil, PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, en entrevista con “Reporteros en la Mesa”, que tal vez los ejidatarios se precipitaron al hacer eso, ya que la Comisión Nacional del Agua estimaba que esta vez no llegarían a inundarse.



¿Falló el aparato de comunicación de la CNA entonces?.



Este martes, personal al servicio de BANOBRAS fue visto realizando trabajos de reparación en los cortes de la autopista, pero al ser abordadas estas personas, rehusaron hacer declaraciones.



Uno de los Ingenieros involucrados en dicha actividad, se limitó a comentar, que será dentro de una semana cuando esté listo uno de los cuerpos de la autopista, a fin de reabrirla a la circulación ‘en calidad de mientras’. Y que probablemente en un mes, se concluyan al cien por ciento las reparaciones esta vía de comunicación. ¿Será?.



Por qué mejor no construir un Puente, considerando que, en 2010, ante el impacto del huracán “Alex”, ocurrió exactamente lo mismo. Pero no, sólo se hará la ‘remediación’ del pavimento.



¿Tendrá algo que ver esto último con la ‘austeridad republicana’?.



Ya que hablamos de Matamoros, habrá que ver si los amigos de la ex alcaldesa de ese Municipio, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ la festejan, hoy 6 de agosto, con motivo de su cumpleaños número 43.



En mayo pasado, Lety Salazar, presuntamente, buscó al actual alcalde MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, La Borrega, pidiéndole ‘ayuda’ para buscar una candidatura a diputada federal por Morena.



Cosa que, desde luego, no está en las manos de “La Borrega”. Y para acabarla, él le habría aconsejado que mejor se ‘aplacara’.



Trascendió, que luego del ‘incidente’ que vivió recientemente, el papá de Lety, RAMIRO SALAZAR, regresó a casa sano y salvo…pero con el supuesto ‘apercibimiento’ de que, ‘nada de política’.



Habrá qué ver si resulta cierto eso.



Capaz que Lety Salazar cree, que la que puede conseguirle la candidatura a diputada federal por Morena, ahora que se asume tan ‘palancas’ por la cita exprés que le dio el Presidente LÓPEZ OBRADOR, a menos de 24 horas de haberla solicitado, dicho esto por ella misma, es la abogada SUSANA PRIETO TERRAZAS, quien por cierto ha anunciado que dio positivo a Coronavirus.



La misma Susana, refirió haber hecho ‘buenas migas’ con LUIS BIASI en la cárcel. Pero lo de la candidatura de Lety no está tan fácil, porque en Morena saben, y bien que saben, que la ex alcaldesa trae tremendo lastre en la ‘mochila’, que sería la muerte de 3 jóvenes norteamericanos, registrada en 2014, presuntamente a manos de integrantes del grupo “Hércules”. ¿Lo recuerdan?.



Siguiendo con temas de Matamoros, el que está ‘innovando’ en cuestión de ‘publicidad’ política, es el ex diputado federal del PRI, PEDRO LUIS CORONADO que, al no haber más, ha echado mano de clientes de su Notaría Pública, la número 299, que papeles en mano, hablan maravillas de él en spots de televisión. ¿Qué será lo que quiere “Peluco”?.



La cosa se ve tan jodida para el PRI, que lo único que les queda a los dos o tres que asoman la cabeza, es repartirse las plurinominales. Y falta el ‘coletazo’ del caso Lozoya que, evidentemente, la “4-T” se estaría guardando ‘para mejor ocasión’.



Hoy es cumpleaños del empresario reynosense MANUEL GÓMEZ NARANJO, reconocido Constructor, de Obras grandes y amistades grandes, a quien desde este espacio le deseamos lo mejor.



Un abrazo también para el compañero y amigo INÉS FIGUEROA VITELA, autor de la columna “Los Hechos”, que hoy está ‘de manteles largos’, pero con ‘sana distancia’.



