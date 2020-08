Marco A. Vázquez

Duro contra los pobres…

El viernes 21 de agosto, por la tarde, una falla en los servicios de internet obligaron a suspender casi todas las labores, luego de ello un reporte, al día siguiente otro más hasta que en Telmex se hartaron y ya ni siquiera se dignaron a responder, una grabación tras otra hacían perder de 10 a 15 minutos en una llamada nomás para confesar que son muchas las quejas que reciben y no se dan abasto, que ellos seguirán atendiendo las fallas y “lo más pronto posible” se resolverían las mismas.

Fue hasta este martes 25 que medianamente se puede hacer algo, a los de la empresa que es líder en la prestación de este servicio poco le importó conocer que nuestras labores, para ser eficientes, requieren del uso del internet y tampoco se apiadaron de que se les diera a conocer que hay niños en edad escolar y las clases las están recibiendo a distancia.

Lunes 24 agosto, por la tarde, en la tienda de la esquina una señora llorando con amargura le cuenta sus penas a la dueña del negocio, “Ya no se ni que hacer, a los niños les tocó los horarios de clase a la misma hora y nadamás tengo una tele, luego los maestros mandan mensajes y piden tareas y quieren que se las manden y ni a eso del internet le entiendo”, los hijos, según detalló, uno está en primero y el otro en sexto y van a la escuela porque ni ella, ni su marido, desean que “siempre estén jodidos”.

Martes 25 de agosto, lo que dice el ingeniero conocedor, quizá hasta experto en eso de internet y redes, deja mudo a quien le llamó tratando de solucionar sus problemas, “no, no es tu equipo, tú no te creas eso de los 20 megas, o 50 megas o que van a infinitum de velocidad eso es un fraude que nadie les quiere reclamar, mira”, dice mientras maniobra la computadora, “esto es lo que estás recibiendo y esta es la velocidad de lo que envías, ni siquiera es la mitad de lo que te cobran, a veces está muy bien y en otras, como ahora que me supongo todo está sobrecargado, muy mal”.

Las historias solo nos detallan que fue en las peores condiciones de los últimos tiempos como alrededor de 30 millones de niños mexicanos tuvieron su regreso a clases, un millón de ellos son tamaulipecos, de acá del norte donde, se supone, no existe ni tanto atraso ni tantas carencias como en el centro y sur del país.

¿imagina usted cómo están padeciendo las madres y padres de familia de otras regiones más desfavorecidas?, seguro estarán llorando y, créalo, no lo hacen por ellas sino por el negro futuro que le dejan a sus hijos, las condiciones de desventaja en las que están compitiendo en algunos años de no ideas algo que a todos nos haga más iguales, con las mismas oportunidades.

Hay que decirlo, México es un país cuyas empresas que prestan servicios de internet son de deficientes a muy malas, algunas de ellas hasta ladronas, y es ahí donde se complicará el avance en los aprendizajes de nuestros niños, la calidad de la educación disminuirá y, como dice nuestro poeta, quien sabe a dónde iremos a parar.

La situación se agrava porque para nadie es un secreto que tenemos muy baja calidad en cuanto a los aprendizajes del idioma español y las matemáticas, nuestros niños muy apenas saben leer y escribir y no les pida comprender lo que leen porque eso ya seria toda una proeza, ni para que hablar cuando se les mete a las matemáticas, ahí estamos todavía peor ya que difícilmente resuelven problemas con operaciones básicas y no le hablo solo de niños de primaria, lo mismo pasa en la secundaria, para más pena, en bachillerato y hay quejas de maestros de universidad que muchas veces tienen que repasar hasta las tablas.

Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta que no hay otra opción, la educación a distancia será seguramente la única posibilidad de que los estudiantes mexicanos tomen un lápiz y un cuaderno en los próximos meses, tal vez más de la mitad de este ciclo escolar.

Vienen tiempos difíciles para México, la educación, que es lo único que puede sacar a los niños de la pobreza, lo único que les puede dar la oportunidad de tener una casa, ropa que ponerse, de no vivir como lo hacen muchos de sus padre que batallan para comer tres veces al día o para curar a sus hijos no será de lo mejor.

Es triste, pero esos son otros efectos de la pandemia de COVID19 que nadie quiere ver, cuando le hablo de tiempos difíciles no me refiero a lo que ya padecemos, sino al futuro que tendrán los niños.

Le insisto, lo que se puede lograr de avances en este ciclo tal vez sea muy poco, más cuando en este momento se debería estar pensando en como modernizar el sistema educativo, hacerlo más eficiente.

Vaya pues, lo que en México se debería estar pensando es en como hacer que la escuela sea verdaderamente un agente de cambio para este país y eso solo se podrá lograr en la medida que se diseñen programas y proyectos que permitan a los niños de primaria elegir lo correcto de acuerdo a sus gustos y habilidades, es decir, que cuando lleguen a la secundaría solo sea para afianzar su proyecto de vida y a partir de la preparatoria sepan exactamente qué harán y que eso les permitirá vivir dignamente y felices.

Es una lástima, pero este ciclo escolar no pinta nada bien, será un año en el que se hará lo posible y eso solo significa dificultades en el futuro, estudiantes que en sus próximos años batallaran porque será muy deficiente su aprendizaje en un par de ciclos escolares lo que podría provocar que México, y los mexicanos, nos hundamos mucho más en la pobreza, tal parece que lejos de pensar en hacer un país más equitativo el grito, en la realidad, es duro contra los pobres…

SE OCUPA UAT DE SALUD PUBLICA… El poco apego a tratamientos, la mala alimentación y enfermedades como la obesidad, son características de salud que han complicado el escenario de la pandemia COVID-19 en México, a tal grado que un simple resfriado puede acabar en una cifra de morbilidad, aseguró la Dra. Luz Yosahandy Peña Avelino.

La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dictó la conferencia “Características de salud asociadas a la morbilidad del Covid-19”, en evento virtual organizado por la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos a través de la Oficina de Alcance en Tamaulipas.

En su ponencia, habló de las características de salud, que han hecho que México, sea uno de los países con más morbilidad por COVID-19, pese a no tener en su mayoría población de más de 60 años.

“México está en la tercera posición de países con mayor morbilidad. Y por otro lado tenemos el porcentaje de personas de edad adulta, es decir la población de 60 y más, ¿qué quiere decir esto? España, Francia e Italia tienen estos porcentajes más altos, pero también Estados Unidos. ¿Por qué estos países europeos no están siguiendo la tendencia de Estados Unidos, teniendo el segundo o tercer lugar de fallecimientos? ¿Qué es lo que está pasando?”.

“A Estados Unidos le sigue Brasil y México en fallecimientos, que son países que no tienen gran población en edad avanzada En este sentido ¿Qué están haciendo España, Francia e Italia? Que están liderando los países con más esperanza de vida, y según las investigaciones esto tiene que ver, con que tienen un sistema de salud muy eficiente, tienen una dieta mediterránea, que les permite abatir los efectos por fumar y otras comorbilidades, y quizás esto les está permitiendo no estar tan en riesgo”.

La Dra. Luz Yosahandy Peña Avelino, es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ); es Maestra en Ciencias en Ganadería por el Colegio de posgraduados, Campus Montecillo, Estado de México, Instituto de Recursos Genéticos y Productividad (IREGEP), Es Doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en su labor de investigación, ha dirigido proyectos de productividad pecuaria en la zona del altiplano de Tamaulipas, con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional del Docente para el Tipo Superior (PRODEP).

Cabe señalar que el programa de conferencias de la Comisión de Salud Fronteriza, participó también la Dra. Dora Elia Cortés Hernández, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el tema “Epidemiologia genética aplicada a la salud pública en tiempos del COVID-19”.

