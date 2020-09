Martha Isabel Alvarado



¿Cuál sana distancia?



.-Priistas callan, ante ‘calificación’ de Almaraz

.-Enrique Cárdenas festeja, sin sana distancia

.-Es Septiembre, ‘anillo al dedo’ para “Peluco”

.-Ley Olimpia en la agenda del Congreso local



Según se sabe, los Priistas tamaulipecos no han ‘reaccionado’ ante la encuesta de la firma “Massive Caller”, publicada recientemente, en la cual aparece OSCAR ALMARAZ SMER, como mejor posicionado para ganar la alcaldía de Victoria, a disputarse en 2021.



De acuerdo a dicha encuesta, ALMARAZ SMER con 54.0 por ciento de aprobación, si hoy fueran las elecciones, superaría a ARTURO SOTO ALEMAN, del PAN, quien aparece en segundo lugar de la tabla con 34.3 puntos, y a EDUARDO GATTAS de Morena, que aparece en tercero, con 22.1 por ciento.



No es asunto menor que, al alicaído PRI de Tamaulipas, se le vea un prospecto, en este caso Almaraz, con posibilidades de ganar uno de los llamados ‘municipios grandes’. Ese sí que es un ‘piropo’ que, sin embargo, nadie del bando Tricolor reconoce.



Ya que hablamos de los priistas, el que se aventó un festejo grande con motivo de su cumpleaños número 63, fue el ex diputado federal ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.



Como en los viejos tiempos, como si no hubiera pandemia del Coronavirus, Cárdenas del Avellano convocó a varios cientos de personas al auditorio de la CNC, en la capital victorense.



El ágape se llevó a cabo con las sillas y mesas colocadas en la forma de siempre, todos ‘apeñuscados’, y en ‘la foto del recuerdo’ no faltaron los abrazos y los apretones de manos, entre el festejado y sus invitados. ¿Cuál sana distancia?.



Por ahí se dice, que lo que busca Enriquito, es repetir en la alcaldía de Victoria, misma que ocupó hace ya algunos ayeres, concretamente, en el trienio 1999-2001, a la cual solicitó licencia en el 2000, dejando en su lugar a EGIDIO TORRE CANTÚ, quien de esa manera debutó en política.



Si tanta confianza tienen, los del PRI, de que Cárdenas del Avellano se encuentra afianzado en el ánimo de los electores, en este caso de Ciudad Victoria, ya se están tardando en ‘presumirlo’ en una encuesta. ¿Acaso no tendrá manera de pagar una?.



¿Será por eso el silencio respecto a la ‘calificación’ de Almaraz?.



Un Priista que anda muy ‘movido’, al que por cierto le vino septiembre, “como anillo al dedo” para promocionarse, por ser el Mes del Testamento, es al ex diputado federal PEDRO LUIS CORONADO, titular de la Notaría Pública 299, ubicada en Matamoros.



“Peluco”, como le dicen sus cuates, últimamente contrata montones de spots en la TV regional, a propósito de la labor social que está haciendo con su Notaría entre la gente de escasos recursos, buscando al mismo tiempo el tan anhelado posicionamiento político.



¿Qué será lo que quiere “Peluco”?.



Allá mismo, en la Heroica Matamoros, los que bajaron mucho el ritmo que traían a principios de año, son los fundadores de la asociación “Corazones Fuertes, A.C.” que, entre paréntesis, buscaba posicionar al joven empresario CARLOS FERNÁNDEZ, para la alcaldía local.



Aquí lo comentamos hace algún tiempo, que LUIS MIGUEL FUENTES GARCÍA, quien fuera Secretario de Finanzas de Matamoros durante la gestión de LETICIA SALAZAR, con la ‘batuta’ de “Corazones Fuertes”, y el supuesto respaldo de YEIDCKOL POLVENSKY, pretendía impulsar a CARLOS FERNÁNDEZ por Morena, secundados de un grupo de empresarios con los que el alcalde MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, quedó ‘pendiente’ desde los tiempos de campaña. Para buscar el ‘desquite’. ¿Desistirían en el intento?.



De por sí “La Borrega”, ‘suda frío’, con tantos bloqueos.



Por el rumbo del Congreso Local, es muy probable que hoy martes se dictamine la versión tamaulipeca de la llamada “Ley Olimpia”, la cual busca castigar con entre cuatro y seis años de cárcel a quienes compartan imágenes íntimas y con contenido sexual de otra persona, sin su consentimiento.



Hoy 15 de septiembre, Día del Grito de nuestra Independencia nacional, cumple años el compañero y amigo JUAN GILBERTO BANDA, a quien más que todo, deseamos enviar un abrazo solidario.



También es cumpleaños de la amiga MARY VALADEZ, quien fuera Secretaria Ejecutiva del área de Comunicación Social el pasado sexenio, quien dejó muchos amigos en Tamaulipas, que seguramente la felicitarán este día.



CONTRAFUEGO: Hoy más que nunca, ¡que viva México!. Que sobreviva.

Hasta la próxima.