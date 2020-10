Marco A. Vázquez

No saben ni con cuántas gordas llenan…

Gandallas, como son, un grupo de viejos políticos del PRI, del PAN y de otros partidos políticos se están mudando a Morena, PT, y Verde Ecologista en busca de que los cobije el arrastre del presidente Andrés Manuel y así satisfacer sus ambiciones personales, quieren ser Diputados locales, Diputados federales, regidores y, algunos más ambiciosos, hasta alcaldes, quieren cumplirse viejos caprichos o lo que en su momento, cuando brillaban como tricolores o azules, nunca pudieron.

Las siglas del Verde y Morena son las que más han ganado, aunque al PT, poco atendido porque nunca figuró en forma importante como partido político, también le ha ido bien en esta pepena sin darse cuenta que los viejos políticos lo que quieren es agandallar los espacios que, en teoría, le deberían corresponder a quienes se la han partido militando en la izquierda o incluso lo han hecho desde espacios independientes.

Lo triste es que entre toda esa fauna política que cambia de piel se encuentran personajes nefastos, hombres y mujeres que cuando ejercían el poder no se tentaron el corazón ni siquiera cuando se robaban una escuela, y no le habló de pizarrones, computadoras o útiles, no, le hablo literal, de todo el terreno y edificio de una preparatoria como presuntamente se documentó en San Fernando y todavía lo reclaman algunos afectados.

De esos personajes con negro historial que ahora buscan cobijarse en los partidos adheridos al proyecto del presidente hay en todos los municipios, los mismo en Nuevo Laredo que en Tampico, en San Fernando que en Victoria, en Tula que en Matamoros, todos, o casi todos, son hombres que traen dinero o saben dónde conseguirlo aunque no sea ni de buena manera ni muy limpio y, quizá por ello, en los partidos no reparan en el daño que les causa la división con su militancia antigua.

A casi todos los que se cambian de piel se les queman las habas por regresar a los presupuestos, a los puestos de poder, ahí donde antaño se han despachado con la cuchara grande a costo del bienestar de sus pueblos, de su seguridad, tranquilidad y hasta comida, por eso poco les importa que los tilden de traidores, de chapulines, de vulgares ambiciosos que ya deberían estar metidos en la cárcel o por lo menos en casa, con la muerte civil a cuestas porque no es otra cosa la que merecen, no, ellos lo que quieren es regresar pero por lo que se les haya olvidado o por más dinero.

Ahora, hay algo que todavía no calculan muchos de esos aspirantes, no se han dado cuenta que algunos vivales les están picando los ojos solamente y le diré por qué. De entrada, es casi un hecho que los tres partidos antes mencionados vayan coaligados para la elección que viene, partiendo de ahí no saben en qué municipios encabezará cada uno las fórmulas, es más, ni siquiera saben si serán mujeres u hombres los que tendrán que ser candidatos a alcaldes o Diputados, por ejemplo.

Es un hecho que quienes tendrán mayores posibilidades de ser candidatas son las mujeres, muy pocas suenan con posibilidades reales en los municipios y, en ese reparto, las van a necesitar por la obligación de cumplir con el cincuenta por ciento de las candidaturas para ellas.

Luego de las mujeres quizá ni los que ya están dentro del barco de la Cuarta T tengan algo asegurado, quizá, ya que muchos de ellos al ser cartuchos muy quemados no garantizan ni el tres por ciento de los votos lo que disminuye sus posibilidades.

Raro, pero a todos esos gandallas de ayer parece que ya les pegó el viejazo y se dejaron seducir por quienes les andan vendiendo espejitos, se han pintado de un color u otro sin saber siquiera las posibilidades de que sean esas siglas las que encabecen las fórmulas para los puestos que andan buscando, es más, sin saber siquiera si se podrá perfeccionar una coalición o no, si va un hombre o una mujer.

Exacto, triste realidad la de los viejos políticos que ya salieron a la calle a gritar que ahora si les toca, que están dispuestos a “servir al pueblo” y por ello se han adherido a Morena, PT o Verde y así lograr la cuarta transformación, la verdad, y aunque les duela, es que parece que no conocen las nuevas reglas electorales, para sintetizar, que no saben ni con cuántas gordas llenan.

BUSCA UAT ALIANZAS INTERNACIONALES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), impulsa un proyecto colaborativo en línea con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de Colombia.

En razón de que no existe movilidad académica presencial a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la Unidad Académica de Trabajo Social lleva a cabo este proyecto de movilidad virtual con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), con sede en Bogotá, Colombia.

El Director de la UATSCDH, Mtro. César Carranza Aveldaño presidió la apertura de los trabajos, en una ceremonia a distancia desde las instalaciones del plantel en el Centro Universitario de Victoria, acompañado por la Secretaria Académica, Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, y otras autoridades de esta institución.

Por parte de la UNIMINUTO en Bogotá, Colombia, presidieron el enlace la Dra. Luz Edilma Rojas, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Dra. Sonia Yaneth Santana López, directora del programa de Trabajo Social y la Dra. Diana Paola Caro Fonseca, Directora de Asuntos Internacionales.

Con la representación del Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, el Mtro. Carranza Aveldaño, dio el mensaje de apertura y destacó que el proyecto se enmarca en la movilidad académica internacional, uno de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

En este sentido, puntualizó el objetivo de que los estudiantes adquieran competencias internacionales e interculturales, que les amplíen las opciones del mercado laboral, el emprendimiento e investigación a través de las acciones de movilidad estudiantil. Se destacó que el proyecto colaborativo en línea, tiene como objetivo: reconocer los elementos estructurales de las comunidades de México y Colombia a través del intercambio de experiencias interculturales, potenciando los saberes en torno al Trabajo Social de Comunidad y la Metodología de la Educación Popular mediante el uso de plataformas virtuales, esto dentro de una de las asignaturas que ambas universidades tienen en materia de Trabajo Social Comunitario.

Se dio a conocer que en el proyecto participan 32 alumnos del grupo de 3º “A” de la Licenciatura de Trabajo Social de la UATSCDH-UAT en México, y 28 alumnos del sexto periodo de la UNIMINUTO en Colombia.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se utilizarán para evaluar este proyecto son: investigaciones, videos, infografías, proyectos de aula, narrativas audiovisuales y propuestas de intervención social. Y como trabajo final, se plantea la elaboración de un video con evidencias de los resultados obtenidos en la experiencia de trabajo conjunto.

