Martha Isabel Alvarado



Manga ancha



.-Diputados federales, se dan su ‘Navidad’

.-Se auto-despachan ‘paquete’ de ‘regalos’

.-Eventos políticos ‘marcados’ por el Covid

.-Desde Puebla, llega ‘refuerzo’ a Gob Tam



¡Qué fregones resultaron los diputados federales! Se aprobaron: el ‘derecho’ a reelegirse; de irse a hacer campaña sin tener que solicitar licencia para tal efecto, y seguir cobrando su sueldo íntegro, aún estando ausentes de su curul, ‘correteando’ otro puesto.



Lo anterior fue aprobado en San Lázaro (en la sesión del pasado jueves 26), con 454 votos a favor, 4 en contra, y 5 abstenciones.



Los 47 diputados que integran la bancada del PRI, votaron a favor de esa ‘manga ancha’, a la que no se le podría llamar de otra manera. Con excepción del plurinominal FERNANDO GALINDO FAVELA, que estuvo ausente de la sesión.



El único diputado del PRD que incurrió en abstención, fue ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ, del PRD, plurinominal, originario de Aguascalientes.



He aquí los nombres de los diputados de Morena a los que corresponden las 4 abstenciones restantes: AGUSTÍN REYNALDO HUERTA (plurinominal, de Puebla); LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA (Jalisco, Distrito 16); ANITA SÁNCHEZ CASTRO (Michoacán, Distrito 06), y VÍCTOR GABRIEL VARELA (Iztapalapa, CDMX, Distrito 22).



De los 3 diputados tamaulipecos del PAN, dos votaron a favor: SALVADOR ROSAS QUINTANILLA y MARIO RAMOS TAMEZ, en tanto que VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS estuvo ausente de la sesión. Para que luego no anden diciendo los ‘azules’, que ‘abominan’ todas las Iniciativas que promueve Morena.



También votaron a favor de ‘otorgarse’ estos privilegios, los 2 diputados federales tamaulipecos del PT: OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, al igual que la única diputada federal del PRI que tiene Tamaulipas, MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN.



Dieron su voto a favor también, los 3 diputados del PES por los distritos 03, 04 y 08 de Tamaulipas, respectivamente: HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, también conocido como El Calabazo, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ y OLGA SOSA RUÍZ.



La ex diputada federal del PAN, que ‘emigró’ a la bancada de Morena, NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, también votó a favor de este ‘paquete’ de ‘regalías’, con los que seguramente estará feliz, feliz, feliz, como diría su nuevo ‘guía moral’.



El diputado federal de Tamaulipas mejor posicionado en San Lázaro, por ser Presidente de la Comisión de Presupuesto, (y dirigente morenista ‘de facto’ en la entidad) ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, dirá que él no votó a favor…porque sencillamente no asistió a la sesión, junto con 15 compañeros suyos de Morena. ¿Why?.



Ni modo que digan los señores diputados federales, que tendrán una amarga Navidad, pues ellos mismos, ya se ocuparon de ‘endulzarla’.



Por otro lado, para los que duden que el Covid ‘impondrá’ nuevas reglas a las campañas que vienen, la COEPRIS de Reynosa ofrece una ‘probadita’, con el evento que funcionarios de esa dependencia clausuraron al abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, presunto aspirante de Morena a la presidencia municipal.



El motivo de la clausura fue, que dicho acto, efectuado el pasado jueves, habría congregado a más de 700 personas, sin sana distancia.



“El evento de hoy fue programado para un número mucho menor de asistentes, pero la fuerza de la estructura de Morena se volcó a favor de un servidor”, publicó Olán en su “Face”, a modo de justificación.

Si alguien debería estar consciente de lo que implica estar enfermo de Covid, ese tendría que ser Marcelo Olán, pues, estando internado en un hospital debido a esa causa, incluso se ‘despidió’ de su familia y amigos, a través de su cuenta de Facebook. ¿Lo recuerdan?.



En el plano estatal, a partir de hoy lunes, FRANCISCO TREJO MENDOZA, quien fuera Jefe de la Unidad de Comunicación Social del ahora extinto RAFAEL MORENO VALLE, siendo este gobernador de Puebla, así como vocero de la hoy difunta gobernadora de aquella entidad, MARTHA ERIKA ALONSO, se integra al área de Prensa del Gobierno de Tamaulipas, a modo de refuerzo, como parte de la estructura cuyo Coordinador es FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ.



En este arranque de semana, al muy apreciado compañero y amigo MARTÍN SIFUENTES, le toca pagar, a esta que escribe, la apuesta del clásico América-Guadalajara, de modo que hoy lunes lo verán ‘a cuadro’, en Noticieros Televisa Vallevisión, vestido de ‘Chiva’.



A propósito de futbolistas, el jovenazo ex jugador de El Pachuca, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, actual Director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, quiere anotarle un ‘golazo’ a Morena, ni más ni menos que en su ‘catedral estratégica’, Ciudad Madero, para lo cual busca convertirse en la opción del PAN para la alcaldía. ¡Suerte!.



