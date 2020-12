Marco A. Vázquez

Le están haciendo la campaña…

Dos años atrás el en ese entonces alcalde de Madero, Andrés Zorrilla, asesorado por ignorantes en el tema electoral, hizo todo lo posible porque su contrincante de Morena, Adrián Oseguera, no pudiera competir como candidato, lo presionó de todas maneras posibles e hicieron otras tonterías que más que miedo causaban risa.

Le negaron la carta de residencia, le pusieron otras trabas de tipo legal para que no fuera candidato y una a una se las fue tumbando, cuando llegó la elección el morenista ya no tuvo que hacer mucho, ni siquiera campaña, le bastó con aparecer en la boleta electoral para ganar de calle la elección de presidente municipal, cargo que ahora ostenta.

Poco antes de las acciones del municipio y de otros personajes en contra del morenista Oseguera este no pasaba de ser un empresario reconocido, un hombre que le invertía mucho a medios de comunicación y que se daba el lujo de aceitar una estructura electoral con recursos propios y de los amigos, nada extraordinario, nada que pudiera hacer imaginar que ganaría.

Si, por sus limitaciones los enemigos le hicieron la campaña a Oseguera y fue tan buena que puede durar seis años de alcalde o ser candidato a Diputado federal y ganar, no es un secreto que el morenista ganó más por los errores cometidos desde el PAN e instituciones aliadas que por trabajo propio, desde la presidencia municipal que estaba en manos azules, con Andrés Zorrilla a la cabeza, fue desde donde más lo apoyaron con sus yerros, por eso la contundencia de su triunfo, lo de ahora es nomás un efecto de ello.

Viene la corta historia a colación porque en la capital Ciudad Victoria los panistas están construyendo otra campaña a un enemigo, al síndico segundo del ayuntamiento Luis Torre Aliyan y lo hacen de la manera más infantil que se pueda observar, provocando que un tema que presuntamente es legal se convierta en político al quitarle el FIAT de notario a su mamá, Manuela Aliyan Suárez, qué, para mayor desgracia de quien se le ocurrió actuar de esa manera, es una mujer con mucha presencia en la sociedad victorense al grado que la propia Coparmex se pronunció en contra de esa decisión de gobierno, algo nunca antes visto en un tema tan particular.

Es claro, desde luego, que el ser opositor a un gobierno no le debe dar impunidad a nadie, que si la mamá del síndico y aspirante a alcalde, Luis Torre Aliyan, la Notaria Manuela Aliyan, cometió errores pues debe ser castigada conforme a los procedimientos administrativos y legales que correspondan, sin embargo, dicha sanción debe desprenderse con pruebas contundentes y siguiendo todos los procedimientos administrativos previos con sus tiempos pertinentes.

Según el síndico y aspirante a alcalde, Luis Torre, a su madre el procedimiento sancionador se lo hicieron en 30 días mientras que a un aspirante a Notario que también fue castigado de la misma manera, tardaron más de un año en quitarle su calidad de fedatario, esto es lo que se debe aclarar si es real o falso, por ejemplo.

Le insisto, si la Notario Aliyan Suárez es culpable no debe quedar en la impunidad ninguna falla o error que haya cometido por más que sea familiar de un aspirante a alcalde como Luis Torre o la respalde un organismo empresarial como la Coparmex, incluso se debe aplaudir la acción porque si de algo estamos hartos es de impunidad, pero también por salud pública su sanción debe hacerse sin dejar ninguna sospecha de que es revanchismo político como lo quieren hacer creer los allegados a la Notaria.

Ahora, sea real o no sea real la falla de la Notaria, en lo que no existe ninguna duda es que a quien se le haya ocurrido la sanción a la madre del aspirante a alcalde por Morena le está haciendo la campaña y gratis, porque cuando de Luis Torre ya estaba pasando de moda su presencia, cuando más se le dificultaba hacer presencia en medios y redes, cuando se había olvidado su puntualidad para acusar a Xico y demandar hacer un aseo en el nombramiento de Pilar Gómez como alcaldesa lo reviven, y no solo le dieron respiración de boca a boca o lo despertaron sino que lo levantaron más fuerte que nunca.

Ayer los comentarios en las redes sociales y en casi todas partes fueron tendientes a que se equivocaron con la sanción a la notaria Manuela Aliyan porque nomás le están haciendo la campaña a Luis Torre, también hacen ver al síndico como una víctima del poder, más que eso, como el enemigo del poder que puede encausar en un solo sentido el voto opositor al mismo, traducción, lo pueden hacer tan ganador como a Oseguera en Madero nomás por la ignorancia de no saber operar con mayor aseo está clase de procesos…

CONSTRUYE MUNICIPIO VIVIENDAS PARA MÁS NECESITADOS… Con el propósito de satisfacer la demanda de vivienda en el poniente de Nuevo Laredo, el director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), Javier Hinojosa, presentó como proyecto para el 2021 la construcción de 19 casas más en el fraccionamiento El Progreso.

La propuesta la hizo en la reunión del Consejo de Administración celebrada a través de la plataforma Zoom, la cual presidió el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae.

El director de IMVISU presentó el proyecto de actividades a realizar para el 2021.

“Tenemos la intención de construir otras 19 viviendas en El Progreso, por lo que solicitamos la autorización con un presupuesto aproximado de 5 millones 500 mil pesos y seguir con el mantenimiento en este sector y la rehabilitación de casas recuperadas, así como la adquisición de 12 viviendas para el 2021”, manifestó.

Javier Hinojosa también rindió un informe del presupuesto ejercido en el quinto bimestre de 2020, así como un reporte de las acciones realizadas en este mismo periodo.

“Nosotros adquirimos casas en diferentes partes de la ciudad para su venta, hicimos acondicionamiento de viviendas en la colonia Benito Juárez, Colinas del Sur, Nueva Victoria, Valles de Anáhuac, Valles del Paraíso, Los Olivos y Solidaridad. Además, el 28 de septiembre concluímos la electrificación en los terrenos habitacionales en El Progreso”, informó.

Refirió que las 43 casas que se construyen en Reservas Territoriales llevan un avance de 75 por ciento, por lo que se espera sean entregadas a sus compradores el 31 de diciembre.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com