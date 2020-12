Martha Isabel Alvarado



La hora de la verdad





.-Vacunas en el Valle de Tx., sin alardes

.-Condado Hidalgo, dispone 27 mil dosis

.-Candidaturas ‘prometidas’ por Monreal

.-Senador busca ‘reivindicar’ a su ‘carnal’



No es por intrigar, pero llegó la hora de la verdad para el Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, a quien muchos aspirantes de Tamaulipas le han ‘prendido veladoras’, para que ‘los haga’ candidatos a algún cargo de elección popular en 2021.



La lista es larga. De Ciudad Victoria, al menos dos de los aspirantes a la alcaldía: LUIS TORRE ALIYÁN y EDUARDO GATTÁS BAEZ, han viajado a la sede del Senado, para invocar los factores de Monreal.



En el caso de Gattás, él aspira a repetir como candidato, pues ya contendió por la alcaldía victorense en 2018, y no logró ganar, con el ‘plus’ de AMLO en la boleta.



De Reynosa, son muchos más los que han ido a ‘besarle el anillo’ a Monreal, considerando que él es la ‘ventanilla’ correcta para obtener la postulación a la presidencia municipal. ¿Será?.



Tal sería el caso del diputado local plurinominal RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que además ha realizado ‘talacha’ en las colonias populares, ‘desparramando’ beneficios, como entrega de despensas, y otros enseres, presuntamente, de su bolsa ‘huachicolera’.



Caso muy semejante sería el de quien fue diputado federal por el PAN y hoy hace fila en Morena, buscando la alcaldía, HUMBERTO PRIETO HERRERA, quien no sólo ha buscado ‘granjear’ a Monreal, sino también a su hija “Caty”, a la que fue a visitar hasta Zacatecas.



¿Será que en política, como en la guerra, todo se vale?.

Otra que fue a dar al Senado a finales de noviembre, para pedirle un ‘milagrito’ a Monreal, es la diputada local plurinominal, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, quien presuntamente, busca ser candidata de Morena a la alcaldía de Nuevo Laredo.



Capaz que Monreal le dijo que sí a Carmen Lilia, aunque sus afectos lo harían inclinarse por SERGIO OJEDA, regidor número 21 del Cabildo de Nuevo Laredo que encabeza el panista ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.



Según esto, Sergio Ojeda también quiere ser alcalde, pero su ‘posicionamiento’ en el Municipio, cuando mucho le alcanzaría para buscar la reelección como regidor, o ‘tirarle’ a una diputación local.



No sería la primera vez que Ricardo Monreal ‘talonea’ algo para Sergio Ojeda, considerando que, en 2018, le pidió al entonces candidato de Morena a la alcaldía, RAMÓN GARZA BARRIOS, que lo incluyera como candidato a regidor en su Planilla. Petición que le fue concedida.



Bien dicen que, en política, si no traes ‘padrino’, eres ‘hombre al agua’, o ‘mujer al agua’, para no hacer distingos de género.



Hablando de personajes a los que apadrinaría el Senador Monreal, otro de ellos podría ser el Director de Radio, Televisión y Cinematografía del gobierno federal, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA que, a sus 64 años de edad, busca debutar en la política tamaulipeca.



Parece difícil, que González Valderrama quiera ‘candidatearse’ para la alcaldía de Tampico, considerando el grado de dificultad que implicaría competirle al alcalde panista JESÚS NADER, que iría por la reelección, muy probablemente.



Digamos que, no le convendría al Titular de RTC, arriesgarse a ‘debutar’ con una derrota, que menguaría su ya de por sí complicado anhelo de ser gobernador.



Dícese, que la diputada federal OLGA SOSA, ligada al grupo de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, que es el de MARIO DELGADO, quiere ser candidata de Morena a la alcaldía porteña.



A propósito de RICARDO MONREAL, en contraste con el audio que circuló hace poco, en el que se le escucha ponerle tremenda ‘pedorreada’ a su hermano DAVID, por lo ‘relajado’ que se maneja como candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, con frases como: “Yo no sé que te pasa, estás en la comodidad total; estamos excluyendo a todos, se está carcomiendo abajo toda la estructura de Morena”, ahora, el Coordinador de los Senadores de Morena publicó un video, en el que dice todo lo contrario.



“David Monreal es para mí el más inteligente de los Monreales, es el de mayor intuición, el de mayor sensibilidad, el de mayor autenticidad”, dice Ricardo de su ‘carnal’, tratando de ponerlo ‘por los cielos’, a sabiendas de que no le será fácil ganar la gubernatura de Zacatecas, en su segunda intentona, tras ser derrotado por el PRI en 2016.



Por otro lado, aquí lo hemos dicho, que en el Valle de Texas ya han arribado miles de vacunas contra el Covid, mismas que se están aplicando, sin la parafernalia de la que ha hecho alarde el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con las pocas dosis que maneja.



Tan solo al Condado de Hidalgo, cuya población es de alrededor de 1 millón de habitantes, han llegado 11 mil 700 vacunas de Pfizer, y 15 mil 300 de Moderna, sin tanto ‘borlote’. La “4-T”, para recibir las primeras 3 mil, concentró a casi a todo el gabinete presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.



CONTRAFUEGO: Y eso que ‘aborrecen’ la ‘politiquería’, que tal si no.

Hasta la próxima.