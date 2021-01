Marco A. Vázquez

Ha trabajado mucho…

El doctor Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud de Andrés Manuel López Obrador se tomó unas vacaciones en Oaxaca y fue múltiplemente fotografiado y exhibido en las redes sociales y medios de comunicación acusándolo de negligente, de abandonar en plena contingencia un puesto clave en la lucha contra el coronavirus, y andar sin cubrebocas en un avión y en la playa.

Por una foto similar en muchos países del mundo fueron echados de la administración pública funcionarios de salud, hubo casos extraordinarios donde los mismos funcionarios avergonzados renunciaron a sus cargos, el Ministro de Salud en Nueva Zelanda, un país que no tiene un problema grave porque se trabajó bien al respecto, es el caso más claro de lo que le menciono, ahí no le aceptaban la renuncia al encargado de la contingencia, precisamente por sus resultados, sin embargo se ofreció a apoyar en todo pero pidió irse en lo que dijo debe ser un acto de congruencia.

Contrario a ello en México no pasó nada, solo escándalo intrascendente, es más, ya el presidente Andrés Manuel salió en su defensa de Hugo López del que dijo se merecía las vacaciones porque ha trabajado mucho, es más, que la ley lo ampraba.

Por supuesto que López Gatell ha trabajado mucho pero no tanto como los doctores, enfermeras, laboratoristas y trabajadores de todas las instituciones de salud a los cuales no les han permitido descansar aun a costa de arriesgar sus vidas por el mismo estrés que se cargan.

Hay algo más que se debe tomar en cuenta en el tema, más allá de si se merece unas vacaciones o no lo que hizo López Gatell fue abandonar al pueblo y luego dar señas de que no sirve para nada ya que mientras tomaba el sol en las playas de Oaxaca fue aprobada otra vacuna contra el Covid 19.

Y si, lo peor que hizo el subsecretario fue mostrarse incongruente, pedir a la gente que se quede en casa mientras él tomaba vacaciones en una playa, pedir al pueblo que use cubrebocas mientras él no lo usa, o no correctamente, ni siquiera en un avión donde se lo quitó para hablar por teléfono.

Lo más triste fue lo que hizo ayer, justificar sus actos diciendo que no tiene nada que esconder, que fueron unas vacaciones familiares y que tomó las medidas sanitarias que se recomiendan cuando las fotos que lo exhiben son más que claras de que no es real lo que dice.

Si López Gatell fuera congruente lejos de haber dicho eso se habría presentado en la misma conferencia para entregar su renuncia al cargo, los mexicanos este lunes nos dimos cuenta de que no está cumpliendo lo que nos pide, que no es congruente entre lo que dice y hace, que nos miente o de plano da señales contrarias de lo que necesitamos.

Y si, entendemos y estamos de acuerdo con el presidente en el sentido de que Hugo López Gatell ha trabajado mucho pero lamentablemente en nada porque los resultados lo exhiben, es más, ni siquiera él ha entendido su mensaje de quedarse en casa y por si ello fuera poco los 127 mil muertos que esta bendita tierra registra no parecen significar nada, ni a él le importan.

TRABAJA UAT EN SALUD DE TAMAULUPECOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) forma parte de la Red de Automanejo de Enfermedades Crónicas, un equipo de profesionales que tienen como propósito común hacer frente al problema de salud que representan las Enfermedades Crónicas en las personas de Latinoamérica, promoviendo el automanejo como un componente importante en la atención de su salud.

Así lo describió la Dra. Isabel Peñarrieta de Córdoba, profesora investigadora de la Facultad de Enfermería Tampico y de organismos académicos de Lima, Perú, durante su conferencia “Red de Automanejo de Enfermedades Crónicas”.

En la exposición del tema, dentro del Congreso Internacional Virtual de Enfermería 2020: “Desafío e Innovación en el cuidado ante las enfermedades emergentes”, explicó los modelos para abordar la cronicidad, el automanejo en la cronicidad y la contribución de la red en la que participan, las Facultades de Enfermería de Victoria y Tampico de la UAT, la Secretaría de Salud, Diris Lima Norte de Perú, y otros organismos e instituciones.

Explicó que los pacientes con problemas de salud crónicos necesitan una relación continua y terapéutica con el personal de salud, un seguimiento sistemático y valoraciones periódicas para detectar empeoramiento, además de una gestión más intensiva para pacientes de alto riesgo que no alcanzan los objetivos previstos y una coordinación del cuidado entre profesionales y niveles asistenciales.

Entre otros aspectos del tema, dijo que el objetivo es introducir un programa de calidad que mejore la atención ambulatoria en seis áreas: fomento de la autoayuda o autogestión, apoyo en la toma de decisión profesional, mejora a la atención clínica, sistemas de información electrónica, cambios en la organización y participación comunitaria.

APARTA MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO 10 MDP PARA VACUNAS… El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, anunció que del presupuesto público para el 2021, el gobierno municipal reservará 10 millones de pesos para la compra de vacunas contra Covid-19 con el fin de defender lo más importante que tienen las familias neolaredenses, la salud.

Durante el festejo por el ‘Día del Periodista’, el alcalde dio a conocer que sólo esperan la autorización y el marco legal para proceder a la compra de las vacunas, las que serán factor clave para salvar la vida de miles de neolaredenses.

“Hacerle frente a la prioridad que es el tema de la salud, esta administración separó un presupuesto de 10 millones de pesos para la compra de vacunas, esperando la autorización que estemos dentro del marco legal, seguir adelante y darle las facilidades a los y las ciudadanas de defender lo más importante que es la salud de las familias de Nuevo Laredo”, aseguró Rivas Cuéllar.

Anteriormente, el munícipe y el Cabildo aprobaron la compra de 2 mil pruebas rápidas en septiembre del 2020 con una inversión de casi el millón de pesos.

Estas pruebas de detección fueron aplicadas principalmente en personas mayores de 50 años y con enfermedades crónico degenerativas que presentaron síntomas asociados al Coronavirus y los cuales fueron referidos a las instituciones médicas para su tratamiento.

En otras de las acciones de lucha contra el Covid-19, el Gobierno de Nuevo Laredo implementó el ‘Programa de Desinfección’ en espacios públicos e instituciones médicas; donación de insumos a personal médico; entrega de kits sanitizantes a la población que incluyeron gel, cubrebocas y jabón y el ‘Programa de Empleo Temporal’.

En el festejo por el ‘Día del Periodista’, el munícipe también agradeció al Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, por el apoyo brindado durante el 2020 a Nuevo Laredo y por cumplir con el compromiso de inversión en obra pública en 2021.

“El reconocimiento al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca porque durante todo este tiempo nos ha acompañado, los recursos que hoy se destina del Fideicomiso del Puente 3, es un compromiso cumplido del Gobernador con Nuevo Laredo, destinar para este próximo año más de 370 millones de pesos en obra pública, muchas gracias al Gobernador”.

