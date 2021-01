Martín Sánchez Treviño

El Puente Reynosa-Pharr 25 años después

La crisis política de Estados Unidos tiene un amplio riesgo de extenderse a otros países de América, pues si ocurrió en la nación más poderosa del mundo que mas da una replica de la población de regiones donde la democracia sigue siendo un engaño del caudillaje propio de América Latina y no únicamente de regiones banareras como lo expreso un ex Presiente anglosajón.

Quizá por el escandalo que circula en el sistema político de Estados Unidos algunos políticos de ese país piden invocar la enmienda 25, que establece que el Presidente en turno no es apto para gobernar y transfiere las funciones al Vicepresidente en turno, aunque requiere la mayoría del gabinete en turno.

Es insistente la posición de los legisladores de los 2 partidos que integran la cámara y el senado de esa nación, en el sentido de que se aplique la enmienda 25. Mientras que en la población hay la sensación de que hubo un fraude electoral como lo argulle el magnate.

El margen de error es amplio en un país que se proclama perfecto en sus acciones políticas y económicas, pero no por ello su economía ha dejado de ser la burbuja que economistas del mundo y analistas así la definen, debido a su comportamiento.

Con los hechos recientes en el lugar sagrado como definen los legisladores al capitolio queda de manifiesto que también la magia del poder en esa nación perdió la esencia de sus orígenes y el poder que invocan se ha reducido a una burbuja más.

En el orden estatal, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer el posicionamiento ante las circunstancias que enfrenta Estados Unidos en el marco de la sucesión presidencial.

En rueda de prensa, el gobernante informó que su administración será solidaria con el gobierno de Nuevo León en la atención sanitaria por la emergencia de esa entidad por el incremento de enfermos por Covid-19. Su postura habla de un buen y excelente vecino solidario.

También hablo de la importancia que representa la ampliación del Puente Internacional Reynosa- Pharr, por el cual cruzan más de 3 mil unidades de carga. En un puente que se construyó durante la década de 1990 cuando era presidente de la república Carlos Salinas de Gortari y era gobernador en Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma. El Puente de referencia es importante por la carga vehicular pero también porque esta comunicado con la carretera conocida como la I-69, que cruza la Unión Americana hasta la frontera con Canadá.

El investigador de la Facultad de Música y Artes (FMA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Evaristo Aguilar López, expuso la producción de imágenes y sonidos denominada “Cantos Caninos”, al participar en el Segundo Encuentro Internacional de la Red de Ecología Acústica México.

Bajo la línea de creación sonora y musical, transmitido por distintas plataformas digitales, el Dr. Evaristo Aguilar presentó su ponencia en la que plantea la creación de una obra musical contemporánea para violín y percusiones, sonoridades de perros “xoloitzcuintles” y música electrónica de su autoría, con la participación del violinista Davide Nicolini Pimazzoni del Cuerpo Académico 92 “Arte y Sociedad” de la Universidad de Colima (UCOL).