La palabra política espanta a casi todos los pueblos, a muchas personas les causa repugnancia y a otros, por lo menos, los hace voltear de inmediato hacía otros rumbos.

La razón es simple, la ciudadanía cree que la política ha destruido amistades, que incluso ha dividido familias, a la gran mayoría apenas le dicen que una persona se dedica a la política y ya lo ve como un ladrón, como quien se queda con los presupuestos públicos sin importar condenar a la pobreza, la violencia, inseguridad y a otros problemas sociales a quienes en teoría representa y, en muchos casos, lo hacen con justificada razón.

Sin embargo, la verdad estamos equivocados, en poquitas palabras la política significa buscar hacer acuerdos para encontrar el bien común, la política no destruye amistades ni familias porque quienes son amigos o hermanos respetan las ideas, se toleran con defectos y virtudes, entonces la política si tiene que provocar debates y desacuerdos porque de otra manera no encontraríamos a las mejores mujeres o los mejores hombres que nos representen, pero hasta ahí, luego de ello debe hacer real su definición, su objetivo de ver por todos.

No, tampoco son políticos la horda de rateros que a veces llegan a los gobiernos o como Diputados, Senadores, no le ponga color porque se cobijan de todos y hasta brincan de un lado a otro con tal de seguirse beneficiando de los presupuestos, esos nomás son vulgares ladrones, no políticos.

Dirá usted que en la política nos ha ido mal y déjeme decirle que no, avanzamos todos los días y el problema no es la política, sino que nos hemos alejamos de ella, no participamos activamente y de esa manera llegan al poder los vivales, saqueadores, los que no buscan el bien común sino llenar sus bolsillos con dinero del pueblo.

También es una realidad que hay políticos buenos, son los que mantienen de pie a muchos municipios, muchas ciudades, muchos Estados y esta Nación, lamentablemente tienen poca vida, los que se portan bien en esa actividad pronto son desechados.

En fin, el comentario viene a colación porque este año tendremos elecciones, en Tamaulipas el 6 de junio vamos a votar por presidentes municipales con sus regidores y síndicos, también por Diputados locales y federales, empezaron a darse a conocer los primeros nombres, podría decirse que ya hay candidatos amarrados en algunos municipios y distritos y el llamado es ahora si meternos a la política de lleno, elegir nosotros, hacer que sea de verdad cada uno de los futuros representantes populares, entender que solo de esa manera no los dejaremos hacer y deshacer a su antojo, más aún, porque tendremos la oportunidad de elegir verdaderos políticos para los gobiernos lo que en consecuencia nos traerá cada día gobiernos más honestos, que vean como prioridad al pueblo y, créalo, eso cada día es más urgente y necesario…

NIEGA GOBERNADOR ACUSACIONES, DICE QUE NO LO VAN A INTIMIDAR… EL Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que su administración continuará impulsando y defendiendo las energías limpias, particularmente las generadas a través de los parques eólicos instalados en Tamaulipas.

“Es y seguirá siendo una prioridad de mi gobierno apoyar las energías limpias y defenderlas porque creo firmemente en ellas. Impulsamos las energías limpias porque no sólo es un reclamo de las nuevas generaciones que nos exigen dejar de contaminar, sino que son 6 veces más económicas que las que produce la CFE a través de combustóleo o carbón”, expuso el mandatario.

Aseguró que Tamaulipas es la entidad más beneficiada por la Reforma Energética gracias a su potencial para la generación de energías limpias, así como por recursos no renovables como el gas y el petróleo ubicados en territorio y aguas tamaulipecas.

Informó que gracias a la Reforma han llegado más de $5 mil 300 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa a Tamaulipas, y que actualmente se perforan pozos en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México frente a las costas de Matamoros y Tampico además de que próximamente iniciarán las perforaciones en tierra para extraer gas y petróleo.

“Es un dinamismo muy grande el que tiene esta Reforma y por supuesto que voy a seguirla defendiendo porque creo firmemente en ella y no se diga en las energías limpias”, sentenció.

El gobernador García Cabeza de Vaca también anunció que el Gobierno de los Estados Unidos autorizó la ampliación a 4 carriles adicionales del Puente Internacional Reynosa- Pharr, lo que permitirá incrementar la capacidad de cruces de transporte de carga, pasajeros y reducir tiempos de traslado.

En conferencia con la prensa le preguntaron sobre las presuntas acusaciones que hará la Fiscalía General en su contra producto de declaraciones del ex director de Pemex en el sentido de que habría recibido dinero para aprobar la reforma energética, el gobernador dijo que dicho proceso persigue otros fines, que nunca recibió ese dinero y que su apoyo a la reforma obedeció al interés de su partido por promover el desarrollo de México, además sentenció que ni ahora, ni pasado, ni nunca lo van a intimidar por lo que seguirá haciendo su trabajo conforme a las necesidades de Tamaulipas y del país.

Además, hablo de una denuncia que puso el gobierno de Tamaulipas contra la CFE por haber falsificado un documento con el cual pretendían justificar un apagón que dañó a más de 10 millones de mexicanos, dijo que todo lo dicho en ese documento no se podía comprobar siquiera, que se comunicó con el Director de la paraestatal, Manuel Bartlet y este solo le dijo que no importaba si ese documento era apócrifo o no, que iban a investigar.

PRESENTA LA UAT PROYECTO DE ARTE MUSICAL BASADO EN “CANTOS CANINOS”… El investigador de la Facultad de Música y Artes (FMA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Evaristo Aguilar López, expuso la producción de imágenes y sonidos denominada “Cantos Caninos”, al participar en el Segundo Encuentro Internacional de la Red de Ecología Acústica México.

Bajo la línea de creación sonora y musical, transmitido por distintas plataformas digitales, el Dr. Evaristo Aguilar presentó su ponencia en la que plantea la creación de una obra musical contemporánea para violín y percusiones, sonoridades de perros “xoloitzcuintles” y música electrónica de su autoría, con la participación del violinista Davide Nicolini Pimazzoni del Cuerpo Académico 92 “Arte y Sociedad” de la Universidad de Colima (UCOL).

En su exposición dio a conocer cómo fue el proceso de creación de esta obra basada en imágenes y sonoridades de más de 120 perros “xoloitzcuintles colimotes”, del Arquitecto Sixto Langarica; y efectuada en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la UCOL, durante el 1er. Congreso Nacional de Sincretismo Artístico “Habla el Arte”.

Comentó que, como parte del proyecto, se realizó la grabación de un disco compacto publicado en colaboración con la UAT y la UCOL, integrado por ocho piezas musicales bajo la composición instantánea a partir de estas sonoridades o improvisación musical.

Cabe mencionar que el Dr. Evaristo Aguilar es percusionista y compositor, ha desarrollado su propuesta de investigación aplicada a la creación musical a partir de una perspectiva contemporánea del espacio sonoro de la huasteca, que ha presentado en Europa, América, Asia, y Oceanía.

Actualmente es integrante del programa de creadores escénicos del FONCA e integrante del Cuerpo Académico “Musicultura Huasteca: una visión multidisciplinaria de la huasteca como región cultural”, de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

