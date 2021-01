Desde La Capital

Por J. Guadalupe Díaz Mtz.

¿Y quién va a rendir el informe?

*** Distinción al DIF Tamaulipas

*** Conflicto para la contralora

*** Se impone Chito. Va Ivette

*** Borrego averigua corrupción

*** Alcaldías no. ¡Diputaciones!

Cd. Victoria.- Si no hay cambio de última hora en la política de Tamaulipas, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA deberá rendir su Cuarto Informe en la primera quincena del próximo marzo.

Así lo dispone la Constitución, reformada en 2018 a iniciativa de la Legislatura XVII que encabezó el matamorense CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, presentada en su última sesión de aquel Congreso y aprobada por la XVIII que aún comanda el reynosense GERARDO PEÑA FLORES, en una de sus primeras sesiones.

Olvidémonos por hoy de esa suposición de que GARCÍA CABEZA DE VACA deja el gobierno de Tamaulipas para buscar una curul federal plurinominal que le permita llegar a San Lázaro, pastorear a la bancada azul y desde allá buscar la candidatura del PAN a la sucesión presidencial en 2024.

En ese sentido, el onanismo está a la orden del día, pero hoy no es tema.

Llama la atención la fecha para el cuarto informe, porque deberá ser en marzo de 2022 cuando GARCÍA CABEZA DE VACA rinda su VI y último, pero…

Recuérdese que el sucesor de GARCÍA CABEZA DE VACA sería votado el 5 de junio de ese mismo 2022 y asumiría el cargo casi cuatro meses después.

Es decir, hasta el 1 de octubre.

¿Y quién informará a los tamaulipecos de lo que haya ocurrido administrativa, financiera y políticamente hablando?

Se supone que la decisión que los pastores CARLOS y GERARDO tomaron (es un decir, por supuesto) se originó en el año fiscal y cosas parecidas, pero… ¿y el resto?

Demos por hecho lo que ocurriría (según los azules) ‘si hoy fueran las elecciones’.

¿Entonces el hoy senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA daría a conocer lo hecho por su hermano entre marzo y octubre?

Pero y si (como suponen ‘los agoreros del desastre’) el PAN no puede retener la gubernatura, ¿entonces RODOLFO, ‘GUASÓN’, ERASMO, AMÉRICO o ‘El Jotaerre’ informarían lo realizado por su rival político?

‘Más peor’ aún. ¿Y si en junio de este año el PAN pierde el control del Congreso local?

Digo, porque si el PAN retiene la mayoría en el Congreso, poco o nada pasaría, pues al final de cuentas todos se protegen las espaldas.

El asunto es que hoy por hoy, ni el PAN ni Morena se atreverían a vaticinar lo que el pueblo tamaulipeco decidirá este 6 de junio.

CHISMOGRAFÍA: De acuerdo con la encuestadora nacional Arias Consultores, el DIF Tamaulipas presenta la mejor calificación de su ramo en el país por segundo año consecutivo.

Lo cual obliga a mencionar que, en ese caso, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA ha tenido el buen sentido de mantener a su esposa MARIANA al margen de los avatares de la política electorera.

Vamos, ni cuando al calor de los procesos de elección en que se le ha mencionado como buen prospecto para algún cargo. Y allí está el detalle, diría el clásico.

Cambiando de tema, qué fuertes están los díceres entre seguidores del gobernadeable RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y los que le creen al charlatán ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN.

Y es que desde ambas esquinas se asegura que cada quien tiene ya la encomienda del ‘Peje’ (perdón, de MARIO DELGADO) para juntar el botín (perdón, coordinar) las campañas en Tamaulipas.

¿Será a eso que se refiere el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ cuando presume que será candidato de Morena para alcalde de Reynosa, “cueste lo que cueste”?

En ese sentido, cualquiera que sea el encargado bien se podrían asesorar por RENATO MOLINA, a quien RICARDO MONREAL mandó a esquilmar incautos en 2018, cuando las elecciones de ayuntamientos en nuestro estado.

Por cierto, ¿y en qué quedó aquella demanda contra YEIDCKOL por haber desviado algo así como 400 milloncejos de Morena?

Paréntesis para enviar abrazos, besos y los mejores deseos a mi querido hermano MARIO GUADALUPE, a quien su estado de salud le está haciendo pasar una mala jugada.

Misma solidaridad que enviamos a quien fuera pediatra de cabecera de mis hijos mayores, DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ AYALA, quien sufre padecimientos derivados del Covid-19 y lo reportan en estado crítico.

En temas locales, vaya conflicto el que se armó en la Contraloría estatal derivado de la poca empatía y responsabilidad de su titular, CARMEN ZEPEDA HUERTA.

Resulta que con apenas semanas de diferencia y a causa del Covid-19, fallecieron su chofer particular, HUMBERTO VÁZQUEZ, y la doctora ROMANA SAUCEDO CANTÚ, directora Jurídica de la Contraloría.

El caso es que HUMBERTO era un personaje sumamente estimado en la dependencia y expiró sin que su jefa hiciera lo mínimo por auxiliarlo.

Y con la doctora SAUCEDO CANTÚ fue peor, pues pese a que reportaba problemas de salud que debieron evitar que acudiera a las oficinas, jamás recibió permiso de la contralora ZEPEDA HUERTA.

En cambio, la propia contralora y su personal de confianza, también importado de otras partes del país, atienden sus responsabilidades (es un decir, ‘of cors’) desde sus respectivos lugares de origen y solo se presentan en Victoria uno o dos días por semana. Salió al aire.

Mientras, muy bien visto fue el cese ipso facto dictado desde la capital para que NORA GARCÍA CUESTA dejara de ser directora del Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico.

Y es que la ahora exfuncionaria de marras tuvo el atrevimiento de ordenar que se le inoculara contra el Covid-19 pese a no ser doctora ni estar en primera línea contra la pandemia.

El colmo fue que no solo se le aplicó a la susodicha, sino a su esposo y a tres elementos de su equipo… ¡¡administrativo!!

El asunto es que no es ella la única que ha cometido ese abuso en la entidad.

Y ahora, fúmense ésta: “Aunque les dé asquito” debieran ver “las mañaneras”.

Quien lo dice no es un periodista chayotero ni un empresario neoliberal o un ciudadano fifí.

Quien lo eructa es nada menos que la senadora GUADALUPE VÁZQUEZ.

De Morena, por cierto. ¡Que llevaditos!

La senadora GUADALUPE se refería al rechazo de la bancada morenista en la Cámara Alta para comparecencias del secretario de Salud JORGE ALCOCER y el famoso GATO-EL para dar una explicación de lo que ocurre con el Covid-19 en nuestro país.

Para la legisladora de marras, con ver y escuchar las ocurrencias del merolico de Palacio Nacional es más que suficiente para que la sociedad esté suficientemente informada.

Por lo visto, la senadora VÁZQUEZ ALATORRE tiene todísima la intención de ser la candidata de Morena al gobierno de Guanajuato.

Digo, porque después de FÉLIX SALGADO en Guerrero, cualquiera.

Nueva digresión, pero ahora para abrazar con afecto a mi querido y leal amigo TOMÁS ‘Potranca’ BENAVIDES, quien este día 20 ajustó sus primeros 60 eneros, celebrados en la intimidad familiar, pero con compromiso de festejarlo en cuanto la pandemia lo permita.

En el ínter, pudo más el revanchismo de EDGARDO MELHEM que el partido que dice dirigir, y le echaron abajo a RAMIRO RAMOS la posibilidad de ser candidato a diputado federal por Nuevo Laredo.

De último minuto, el dirigente estatal tricolor logró que su jerarca nacional ALEJANDRO ‘Alito’ CÁRDENAS cambiara el género a postular en aquella esquina de Tamaulipas, y será mujer. Pa’ ellos lo hacen, diría el filósofo de Güemes.

Cambiando de tema, al final de cuentas se impuso CARLOS ‘Chito’ GARCÍA y será su esposa IVETT BERMEA VÁZQUEZ la candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros.

Si hoy fuera la elección y a pesar de que ‘El Borrego’ MARIO LÓPEZ va por Morena, se vaticina que la del 6 de junio sería la tercera derrota al hilo para el PAN.

Si consideramos que el traidorzuelo JESÚS DE LA GARZA venció a VERÓNICA SALAZAR y ‘El Borrego’ aplicó la misma dosis justamente a CHITO GARCÍA. Veremos y diremos.

En ese sentido, la carta azul que mejores resultados electorales ha dado en el terruño, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, ni siquiera mereció ser invitada.

De frente con grilla electorera, pues el que feliz viajó de la frontera a esta capital fue el alcalde de Río Bravo CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Tenía el peregrino propósito de hacer saber al jefe político estatal sus intenciones de intentar la reelección bajo el estandarte del PAN, que lo cobijó hace dos años.

Pero lo regresaron con cajas destempladas.

Por principio de cuentas, las puertas de la Casa Tamaulipas no se le abrieron.

Se le conminó a visitar las oficinas de ‘El Truco’ AUGUSTO VERÁSTEGUI, donde tres cosas le deben haber quedado claras: en el corto y mediano plazo, su futuro es la helada banca.

Primero, porque el PAN no lo cobijará de nueva cuenta, por el fiasco que resultó su ‘administración’.

Segundo, que tampoco el PRD lo arropará, como parte de las negociaciones que se dan entre los azules y los amarillos.

Y, tercero, que se ponga a trabajar en los meses que le quedan, pues hay investigaciones que podrían complicarle la existencia.

Concatenando temas, absolutamente desinflado reportan allí mismo, en Río Bravo, al expresidiario MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO, pues equivocó la estrategia, y las filtraciones solo provocaron manifestaciones de rechazo a sus intenciones de ser candidato del PAN a la sucesión de CARLOS ULIVARRI.

Así las cosas y dado que a ese municipio le está asignado a un varón, por aquello de la equidad de género, se descarta en automático a la diputada ROXANA GÓMEZ.

Veremos qué sorpresa saca de la chistera el ‘Cachorro’ RENÉ CANTÚ GALVÁN.

Finalmente, conviene insistir en el papel que deben jugar las listas de prospectos para diputados en la contienda electoral que llama al voto el 6 de junio venidero.

Tanto para el relevo en la legislatura local como para la nueva conformación en San Lázaro.

En el caso de los 9 candidatos a curules federales, con todo y las 15 gubernaturas en juego y la mayoría de los Congresos en esos estados, más un titipuchal de ayuntamientos, el interés máximo para Palacio Nacional es el control de San Lázaro desde el Ejecutivo federal.

En el mismo sentido, poco le debe importar al Jefe político estatal quién gane o pierda los ayuntamientos y las curules federales, pues lo que a él debe interesar es la conformación de la próxima legislatura local.

De ella depende todo para él en lo personal, para lo que resta de su administración y para retener, como se supone que intentará, para su grupo el control político-administrativo de la entidad.

Parafraseando una vez más al expresidente yanqui BILL CLINTON: ¡¡Es el Congreso. Aguas!!

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que ‘El Borrego’, alcalde de Matamoros, emprendió averiguación sobre propiedades que un funcionario estatal tiene en Brownsville, Texas?

Si se atreve, al alcalde del terruño habrá avanzado hacia la reelección, pero… ¿tendrá los arrestos para hacerlas públicas?

Se trata, trasciende, de por lo menos tres mansiones que rondarían el millón de dólares invertidos.

Sale… y vale.

