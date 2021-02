Martha Isabel Alvarado



La Tómbola





.-AMLO, reacio al uso del cubrebocas

.-Y sin embargo, sube su popularidad

.-Zertuche sigue ‘vivo’ para la alcaldía

.-Pero “JR” busca se postule a Claudia



Para los que se preguntan por qué ha fracasado la estrategia del gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ contra el Covid-19, reflejado esto en un registro de 166 mil 200 muertos en México desde que inició la pandemia, quizá encuentren respuesta en la postura del Presidente LÓPEZ OBRADOR.



En su regreso a las conferencias mañaneras, tras dos semanas de ausencia por su contagio de Coronavirus, esto fue lo que dijo el Mandatario Federal, al ser cuestionado por un reportero en torno a las medidas que adoptaría tras la enfermedad:



-¿Usted va a usar el cubrebocas en adelante, ahora que ya padeció la enfermedad?, preguntó el reportero CARLOS TOMASINI del sitio de Noticias “Códigolibre.Mx”.



A lo que AMLO contestó:



“No, no, ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio”.



-Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que… Inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. ¿Aun así usted no lo va a usar?, insistió Tomasini.



“No, no, y respeto mucho al doctor Gatell, y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso”, recalcó López Obrador en su típica actitud negacionista ante la pandemia.



Como se dice coloquialmente, “ahora sí, ya valió madre”. Al único que le tenía un poco de respeto el Presidente, dicho por él mismo, es al Doctor López Gatell, pero por lo visto, ya se lo perdió.



Podría decirse que AMLO regresó a la escena pública, ‘recargado’, en cuanto a su desacato de las normas sanitarias universales.



Por otra parte, para los que ya ‘veían’ a la ex candidata presidencial del PAN, JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA en la cárcel, a consecuencia de un supuesto fraude al erario federal por 1 mil 500 millones de pesos con su Fundación “Juntos Podemos”, puede que tengan que sentarse a esperar.



Esta semana, Vázquez Mota presentará por Facebook su libro “Alas Rotas”, relacionado con el maltrato infantil, lo cual no tendría nada de particular, de no ser porque el Prólogo de dicha obra, lo escribió SANTIAGO NIETO CASTILLO, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.



¿Acaso el Jefe de la UIF accedería a colaborar con alguien a quien el gobierno de la “4-T” traiga ‘en la mira’, con un pie en el ‘bote’?. Por sentido común, la respuesta sería que no.



Por cierto, en la conferencia mañanera de ayer, AMLO estuvo ‘derramando bilis’ contra el periódico “Reforma”, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Para no perder la costumbre?.



Tal vez, a esa hora nadie le había informado a AMLO, que en la más reciente encuesta de “México Elige” (publicada la mañana de ayer lunes), realizada entre el 2 y el 7 de febrero, en la que participaron 29 mil usuarios de Facebook, subió su porcentaje de aprobación.



¿Será que al Presidente no le pasan las buenas noticias?. Si es así, que tonto el voz-cero presidencial, JESÚS RAMÍREZ, pudiendo tener contento a su jefe, con información probada y fundamentada, prefiere dejarlo que ‘agarre pa’l monte’.



Según la citada encuesta de “México Elige”, AMLO obtuvo el porcentaje de aprobación más alto en los últimos 10 meses, con un 58 por ciento.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR celebró ayer su cumpleaños número 49 trabajando, en tanto se llega la hora de ‘saltar’ a la ‘cancha’ para defender los colores blanco y azul como candidato a la diputación local del distrito 01, como parte de una fórmula muy consistente, que incluye a YAHLEEL ABDALÁ como candidata a la alcaldía y a CHAVA ROSAS, quien buscaría reelegirse como diputado federal.



Por otro lado, en esa gran ‘tómbola’ que es Morena, en la que unos suben y otros bajan, de momento a momento, el nombre de ARMANDO ZERTUCHE volvió a registrar ayer ‘comportamiento al alza’, para la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa, por encima de otros ‘suspirantes’ como ‘RIGO’ RAMOS, y el mismísimo ‘MAKITO’ PEÑA ORTIZ, luego de que el ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, ha dejado en claro que no aspira a dicho cargo.



Lo cual suena lógico, partiendo de que dejar de ser “el Señor de las Aduanas”, para buscar la alcaldía de Reynosa, representaría para “JR”, “dejar de cuidar los pesos, para cuidar los centavos”. ¿Será?.



Sin embargo, se sabe que, en ningún momento, el ‘súper delegado’ ha dejado de empujar fuerte para tratar de colocar a su co-equipera, CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, como abanderada de Morena a la alcaldía. Con todo y que se supone, la cúpula morenista ya había definido previamente, que su candidato para Reynosa sería varón.



