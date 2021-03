Marco Antonio Vázquez Villanueva

Feminista…

De muchos años a la fecha soy feminista, casi feminazi, y aunque me entristece que muchas mujeres confundan la igualdad con fumar, beber, entrarle a las drogas y a los golpes, ser violentas como hacen muchos hombres, porque siento que son mejores que eso y que sus objetivos los deben conseguir con inteligencia, trabajo, como son casi todas, con mucho tesón, igual tenemos que entender que sus problemas no se harían visibles de otra forma.

Es, en esa tesitura, que alegra el poder que las mujeres están adquiriendo gracias a la torpeza de muchos políticos, a la cerrazón, a la necedad de ningunearlas o considerar que no deben ser tomadas en cuenta sus opiniones en las decisiones políticas del país.

Un ejemplo claro de lo que le digo son los problemas que tiene el presidente Andrés Manuel con las mujeres, creyó era fácil ningunearlas, que era suficiente con descalificar sus movimientos, que con decir que eran marionetas de Felipe Calderón o el PRIAN que las movilizaban bastaría para someterlas o perdieran poder ante la opinión pública, y ya de esa manera continuar con candidaturas y proyectos que atentan contra los deseos de las feministas, nada le ha salido.

Deje trato de explicarme, en dos años en presidente ha hecho y deshecho a su antojo, sin oposición, todo lo que han tratado de hacer el PRI, PAN, PRD y otros partidos por cambiar el rumbo de la nación o tumbarle proyectos al presidente se diluye tan fácil como explicar el pasado de esos partidos políticos, lo que sucedió en salud, la contrarreforma energética, las refinerías, el tren maya, el aeropuerto, todo se ha hecho a capricho de quienes gobiernan, y ha bastado con decir que los otros son neoliberales, corruptos, la mafia del poder y ya.

Por eso es que no pueden con el movimiento feminista y de cada acto, razonable o no, salen raspados porque, a diferencia de los partidos políticos, las mujeres fueron víctimas, son víctimas, vaya, les sobran razones para manifestarse y no, ninguno de sus actos, ni siquiera los violentos, se pueden desacreditar con puras palabras.

También por eso es por lo que el presidente y sus seguidores han perdido todas contras las mujeres, porque las quieren desacreditar diciendo que son motivadas por seguidoras de Felipe Calderón, o de otras expresiones políticas, y quizá sí, el problema es que eso no inhibe ni borra los abusos de los que han sido objeto, por eso los derrotan moralmente y, aunque no lo crea, ahora quizá hasta tengan que atender caprichos a menos que quieran ver irse muchos votos.

Vaya pues, si Morena y el presidente se quieren congraciar con la mayoría de las mujeres el camino no es el que han tomado, primero tienen que reconocer el problema, luego diagnosticarlo, atenderlo y, nomás por la necedad con las que han actuado en las primeras movilizaciones feministas y en el caso de Felix Salgado Macedonio a quien se empeñaron en hacer candidato a gobernador de Guerrero a pesar de algunas acusaciones de violaciones, a las cuales respondió en forma desafortunada, casi aceptándolas o retando a las mujeres en lugar de desmentir y atender, ahora tienen que ceder más de lo necesario.

Y hay algo más, todos los amigos o enemigos íntimos del presidente que creen que tienen la candidatura de Morena a la presidencia de la República, para cuando Andrés Manuel termine, más vale que también se preocupen por lo que pasa, si el tono de rispidez entre las feministas y el gobierno no aminora, les puede ganar la candidatura una mujer en el 2024, ya que el tema se les está haciendo incontrolable.

Da la impresión de que alguien perverso está construyendo una candidatura a la presidencia de la república encabezada por una mujer porque, a menos que sean extraordinariamente tontos los asesores, seguidores del presidente o el mismo mandatario y todavía no alcancen a ver que de todos los enfrentamientos feministas no han ganado ninguno, no se puede entender que el contrapeso, nomás por segur mujer, siga creciendo.

Y todo viene a colación porque las mujeres, el movimiento feminista, sigue invicto y es lo único que ha puesto contra la pared al presidente, es más, ya le ganaron otra guerra y sin que empiece todavía, obligaron a Andrés Manuel a hacer algo que prometió no realizar nunca, una muralla, una valla, fue a cercar todos los accesos y alrededores a palacio nacional para, según él, impedir enfrentamientos, es decir, ya lo que pase este lunes 8 de marzo que se celebra el Día de la Mujer solo será ganancia para los enemigos del presidente, así como lo ve.

ESTUDIANTE DE LA UAT DISEÑA GENERADOR DE BIOGAS A PARTIR DE DESECHOS… Con el propósito de aprovechar los desechos de bovinos, principalmente en sistemas de producción de leche, José Luis Hernández Moreno, estudiante de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), propuso el diseño de un nuevo modelo de biodigestor para convertir el estiércol en biogás.

El estudiante de la Maestría en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, explicó que el trabajo corresponde a su tesis “Diseño de un biodigestor para el aprovechamiento de estiércol bovino en software de simulación Superpro Designer”, que es dirigida por el Dr. Rubén Santiago Adame, mediante el cual pretende desarrollar un prototipo de bajo costo que coadyuve a generar energía a partir de desechos, que sin tratamiento, pueden ser un serio problema ambiental.

“Vamos a diseñar un biodigestor al estilo domo fijo de plástico. Lo que hicimos en la tesis fue diseñar el biodigestor, utilizamos una metodología confeccionada por Bernardo Campos Cuní, perteneciente al grupo de energía del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola”, indicó.

Explicó que los datos se capturaron en el programa informático Superpro Desiner, para hacer una simulación del rendimiento del prototipo. Posteriormente, asentó que procede la fase de desarrollar el biodigestor y probarlo de manera experimental.

Dijo que el proyecto busca aportar a las metas de reducir los gases de efecto invernadero, y se determinó el biodigestor, debido a que entre los principales factores del aumento de estos gases es la actividad agrícola.

“En México los sistemas de producción de leche son los que más contaminan, debido a la fermentación de los desechos que generan. Y se genera algo que se llama biogás, que si bien, es una fuente contaminante a la atmosfera, también puede ser utilizado como potencial energético, aprovechando la tecnología de la digestión por medio de plantas o biodigestores”, explicó.

Describió también que un biodigestor, es un reactor cerrado, hermético e impermeable, en el cual es depositado material orgánico mezclado con agua para su descomposición, del que se obtiene como producto gas metano y fertilizantes orgánicos, ricos en nitrógeno, fosforo y potasio.

“Está compuesto por un tanque de digestión, una laguna de compensación, un registro de carga y un conducto de carga. Existen muchos tipos de biodigestores, pero cuatro son los más utilizados”, apuntó.

