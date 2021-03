Martín Sánchez Treviño

Mejoran tasa de interés para beneficiar a la banca

En el renglón del empleo, el Fondo Económico Mundial FEM pronostica una probable crisis de empleo en los próximos 2 años, lo que genera a la vez que las empresas transnacionales tengan mejores ofertas laborales ya que hay la probabilidad de contratar mano de obra calificada con salarios inferiores obtenidos a la fecha por los trabajadores.

Quiere decir que la eventual crisis de empleo durante los próximos 2 años puede convertirse en oportunidades para que la mano de obra calificada, ya que mucha de esta fue despedida por la mayoría de las empresas desde el inicio de la pandemia.

En este contexto las predicciones para los próximos años del FEM cobran relevancia y por ese motivo el sector empresarial mexicano ha entendido sus alertas y ha moderado su actividad en las principales ciudades industriales del país.

Nada tiene que ver lo anterior con los incentivos que anuncio ayer el Banco de México que consisten en elevar un 4 por ciento el interés para el resto del 2021, a lo que de inmediato algunos bancos reportaron ganancias al cierre de la jornada.

La mayoría de los subsectores financieros del país estiman que es una apropiada medida de cautela que reduce riesgos de presiones inflacionarias y reduce la volatilidad. Por ello el anuncio tuvo efectos inmediatos en la apreciación del peso mexicano en los mercados internacionales.

El beneficiario principalmente el sistema bancario, las empresas vinculadas, así como también los capitales cuyas finanzas están relacionadas con el crédito. El mejoramiento el interés incentiva la obtención de créditos de la banca y de los grandes inversionistas.

Por otra parte, en el rubro estatal el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, replicó el Quinto Informe de labores en la ciudad fronteriza de Matamoros a donde acudió l población de Valle Hermoso. Destacó las obras y acciones que su administración aplico en esa región, lo propio esta programado para mañana en la Ciudad de Reynosa.

Nada que ver con la embestida de Morena en contra de Lorenzo Córdova, Presidente del Instituto Nacional Electoral, lo cual es una pésima señal de que Morena no es la mejor opción de gobierno para los mexicanos. Ahí tiene que pretenden llevar a juicio político al dirigente del INE, todo por no cumplir con los caprichos de ese partido.

Pues como decía Don Pedro, navegan con bandera de torpes y esconden sus verdaderas intenciones, ya que por un lado se muestran generosos con la población de la tercera edad pero en realidad rompen con las expectativas de las nuevas generaciones, que han condenado al fracaso, ya que están acabando con las fuentes de empleo.

En otro orden, se ventiló ayer que el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba habría negociado con la justicia gringa para obtener su libertad, luego de declararse culpable por algunos de los cargos y a cambio se convertirá en testigo protegido. Por lo mismo cuídese la clase política mexicana y tamaulipeca.