Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les gana su instinto…

Funcionarios robando los químicos para vacunar a su familia, otros utilizando las influencias para protegerse, ancianos que han muerto por mantenerlos bajo el sol esperando ser inmunizados, otros que han sido dañados físicamente por la misma situación y, el colmo, inyecciones de aire, sin el líquido de la vacuna, esto es lo que hemos visto en los últimos días lo que refleja que a funcionarios les está ganando su instinto de corrupción que tienen muy arraigado.

Por supuesto, no se puede culpar al presidente, ni siquiera a los funcionarios de Salud o del gobierno federal moreno de ser culpables, pero sí de permitir o no hacer lo suficiente para evitar esta clase de situaciones, desde la corrupción que se ha registrado hasta las falsas vacunas que, según un doctor mal pensado, se hace el simulacro, se registra como usada realmente y pueden estarse guardando para ser aplicadas a personajes ligados a la política o al empresariado multimillonario que las puede comprar al precio que sea, es decir, fingen una vacuna como ya sucedió por lo menos en cuatro casos documentados (y deben haber pasado muchos más donde no hubo video), se guardan el frasco y lo aplican a quien pague o mueva sus influencias para eso, ya sin la necesidad de que sean mayores de 60 años o mexicanos, incluso.

En esto último esperemos que sea pura casualidad, puros malos pensamientos de los que no desean ni quieren vivir más la Cuarta T, es decir, que se hayan dado casualidades, que sean errores humanos y no pasen de ahí, la verdad, si resulta criminal un acto como esos, ya lo dijo el propio Subsecretario Hugo López Gathel, son acciones de investigar y hasta de acción penal si se descubre que se actuó con dolo.

En lo que si se puede hacer algo más, y corregir, es en la estrategia de vacunación, mire, este lunes murió una persona en Torreón por estar esperando bajo el inclemente sol a que le aplicaran el inmunizador al coronavirus, en ese mismo acto se presume hubo otros desmayados o que tuvieron que ser atendidos por personal de salud, la Comisión De Derechos Humanos de ese Estado, incluso, inició una investigación para deslindar responsabilidades.

El señalamiento es solo el ejemplo, en cada municipio donde comienzan a vacunar se les hacen filas interminables bajó el sol o en condiciones de mucho frío que igual de dañinas son para los adultos mayores, la verdad es que nada les cuesta conforme vaya llegando el primero entregar fichas con hora y evitarles ese problema de esperar sin motivo alguno o, igual en ese momento pueden comenzar a vacunarlos, por ejemplo.

Hay muchas cosas que hacer en ese aspecto, de entrada y lo urgente es no privilegiar las aglomeraciones y los golpes mediáticos sobre la salud de las personas, de verdad, horas extras a dos o tres personas que atiendan a los adelantados, para que conforme sus apellidos les den cita para el día que corresponda y una hora adecuada no es mucho gasto, es más, hasta es posible que los tengan contemplados o lo estén haciendo.

En cuanto al tema de la corrupción o la negligencia que se está registrando, es un buen tiempo para que no vuelvan a suceder, se pongan las pilas y se pongan a trabajar todos, se impongan castigos ejemplares a quienes la propicien, digo, quizá sea real algunos ceses de funcionarios que actuaron mal, pero para que sea comprobable y demuestren es una realidad que todo es transparente y legal se les deben abrir procesos.

Lo que parece, lo que se ve desde lejos, es que a muchos funcionarios les está ganando el instinto, a unos de corrupción y a otros de soberbios que no les permite atender al pueblo primero, son gandallas y quieren protegerse ellos, sus familias, sin importar los ancianos que pueden sufrir problemas de salud con el simulacro de vacuna que hacen con ellos.

HABLAN DE DEMOCRACIA EN EL UAT… Con la llegada de las redes sociales cambió la forma de estudiar la comunicación, y uno de los elementos nuevos e importantes es la llamada “sociedad red”, afirmó la Dra. Sara Elia Tamez Arellano al disertar la conferencia virtual “Innovación digital en campañas electorales. Democracia digital”.

La consultora política y especialista en comunicación digital participó en el 1er. Congreso Internacional de Sistemas Políticos y Electorales 2021 organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En su ponencia, dijo que desde el punto de vista de la comunicación es básico conocer los nuevos preceptos que rigen los procesos electorales, y que desde hace cinco años se vive un cambio en la forma en que se realizan y ejecutan los elementos que intervienen en la construcción de una campaña electoral.

Sostuvo que el poder de las redes tiene incidencia en la elección de los puestos más importantes del país, por lo que destacó la necesidad de estudiar a la sociedad red, una estructura social compuesta por redes activadas por tecnologías digitales de la comunicación y la información basadas en la microelectrónica.

“Somos todas las personas que en este instante estamos conectadas a través de un aparato e interactuamos a la vez; todas las personas que estamos interconectadas y que intercambiamos información. La sociedad red es la que elige presidentes y gobernadores. Es a la que hay que estudiar cuando se trata de comunicación digital”, indicó.

Explicó que actualmente, desde el punto de vista demográfico, dos medios aglutinan a la mayor parte de la población que consume información.

“Una es la televisión abierta, que principalmente la consumen las clases bajas, las amas de casa, las personas de la tercera edad y vulnerables digitales que no tienen posibilidades de acceder a internet. La otra es, precisamente, internet, que llega a personas de todas las clases sociales, donde siguen estando mayoritariamente conectados los jóvenes”, asentó.

Apuntó que en términos psicográficos, es decir las actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos, la gente que está conectada a internet busca prioritariamente entretenimiento y comunicación instantánea.

“Antes de las redes sociales sabíamos que en la comunicación existían el emisor y el receptor. Hoy hay un emisor y un mundo inmenso donde incluso es posible la retroalimentación; es decir, ya no hay centro en la comunicación sino muchos nodos, y todos estos nodos son los grupos ambientalistas, feministas y todas las personas que tienen causas”, señaló.

Puntualizó que la sociedad red es la nueva mayoría, y que hacer comunicación política en redes sociales es entender lo que la sociedad red requiere.

“La sociedad red es una adolescente que se siente incomprendida, que es hormonal, que odia a sus padres, que se cree inmortal, que es bipolar, que opina sin saber del tema, que busca un sentido de pertenencia y que es bully. Bajo estos preceptos se debería construir o pensar la comunicación desde las campañas electorales, y es probablemente lo que se verá en los procesos electorales que se están llevando a cabo en estos momentos”, concluyó

