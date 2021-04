Martha Isabel Alvarado

Doble cara





.-Carmen Lilia Canturosas y el doble discurso

.-Candidata de Morena, vacunada en EE. UU.

.-AMLO, ‘castiga’ a amantes de los privilegios

.-Dirigente de PRI Reynosa agarra pa’l monte



Vaya ‘balconeada’ que le han puesto en redes sociales a la candidata de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS HINOJOSA, al ventilar su carnet de vacunación, el cual acredita que ella ha recibido ya las dos dosis del biológico anti-Covid, en Estados Unidos.



Detalla la tarjeta en mención, que Carmen Lilia recibió la primera aplicación de la vacuna de “Moderna” el 25 de febrero, y la segunda, el 25 de marzo.



Lo cual, quizá no tenga nada de malo, pero son el tipo de cosas que no le gustan, nadita, al líder moral de la “4T”, que no es otro que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Tan es así, que el reciente escándalo desatado en marzo pasado, a raíz de que se supo que la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, YAZMIN ESQUIVEL MOSSA había viajado a San Antonio, Texas para vacunarse contra el Covid, fue acallado, más pronto que inmediatamente.



Máxime, ante el trascendido de que la señora Esquivel Mossa habría recibido una Matrícula Consular de Alta Seguridad por parte de la Cancillería Mexicana, con la cual presuntamente ‘charoleó’, para recibir trato privilegiado como solicitante de la vacuna.



Privilegio que supuestamente fue concedido también al esposo de doña Yazmín, el Contratista de la “4T”, JOSÉ MARÍA RIOBOO, con lo cual, el escándalo se multiplicó por dos. El propio Canciller MARCELO EBRARD, tuvo que parar la ‘bronca’.

Y es que ese tipo de cosas, AMLO las considera propias del “conservadurismo” y los fifís, que él condena un día sí y otro también, en sus conferencias mañaneras.



De modo que, más vale que Carmen Lilia Canturosas se ande con cuidado con el doble discurso: el de la austeridad republicana en suelo mexicano, es decir, en Nuevo Laredo. Y el gusto por los privilegios, del lado americano, donde presuntamente radica.



El problema no es que lo haga, sino que llegue a oídos de AMLO.



Ya hubo otra dama que no pudo ser candidata de Morena, en este caso al gobierno de Tlaxcala, con todo y que solicitó su registro en apego a la Convocatoria, precisamente por sus excentricidades, según se dice.



Estamos hablando de DULCE SILVA HERNÁNDEZ, esposa del que por muchos años fue el hombre más cercano a AMLO en su lucha por llegar a la Presidencia de México: CÉSAR YÁÑEZ CENTENO, actual Coordinador de Política y Gobierno de la “4T”.



Dulce y César protagonizaron aquella ‘boda de ensueño’ (en septiembre de 2018), la cual llegó a las páginas de la Revista “Hola”, con un extenso reportaje y una fotografía en la cual aparecieron el Presidente LÓPEZ OBRADOR y su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, al lado de los contrayentes, en la Portada. ¿Lo recuerdan?.



El ‘castigo’ no se hizo esperar, de modo que a pesar de ser uno de los cuadros más talentosos, de los pocos que ha tenido AMLO, Yáñez Centeno permanece semi-banqueado, en tanto que su esposa Dulce, no pudo cumplir su sueño de ser gobernadora de Tlaxcala por Morena.



Para acabarla, la hermana de CÉSAR YÁÑEZ, de nombre CLAUDIA YÁÑEZ CENTENO, aspiraba a ser candidata de Morena a la gubernatura de Colima, lo cual se frustró también, toda vez que la nominación recayó en la ‘súper delegada’, ÍNDIRA VIZCAÍNO.



A raíz de lo cual, la propia Claudia Yáñez abandonó las filas de Morena, para buscar candidatearse por “Fuerza por México”, probablemente.

En Reynosa, los candidatos a distintos cargos de elección popular ayer anduvieron muy activos, sobre todo, convocando a conferencias de prensa, dejando en claro que, ante las restricciones que impone la pandemia del Covid, las campañas proselitistas serían más mediáticas.



Según pudimos apreciar en la conferencia del PRI, la que aún no le halla la cuadratura al círculo, en cuanto a participar en política, es la diputada local plurinominal, OLGA GARZA RODRÍGUEZ, que ha hecho un papel demasiado ‘discreto’, como Presidenta del Comité Local tricolor.



Por lo visto, al viejo estilo que ya ha quedado en el pasado, doña Olga le quiere abonar al pleito, contra lo que se mueva, en lugar de ‘armarse’ de buenas ideas y propuestas para convencer al electorado.



El candidato priista a la alcaldía reynosense, BENITO SÁENZ, tuvo que ‘entrar al quite’, para ‘salvar’ la situación. Alguien tendrá que decirle a Olga Garza, que ‘calladita se ve más bonita’.



CONTRAFUEGO: ¿Pues no que odian la doble moral?.

Hasta la próxima.