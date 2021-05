Martha Isabel Alvarado



Como pateando un bote



.-Desaparecer Poderes no es ‘enchílame otra’

.-¿Ricardo Monreal ‘asesorado’ por Zertuche?

.-Morenistas se adhieren a proyectos del PAN

.-Justicia de la “4-T” expedita con adversarios



No es la primera vez que la “4-T” ve a Tamaulipas con ganas de aplicarle la Desaparición de Poderes. Habría que recordar que un primer ‘amago’ en ese sentido, ocurrió el 24 septiembre de 2019.



¿Lo recuerdan?. En la fecha antes mencionada, la bancada morenista solicitó la Desaparición de Poderes en Tamaulipas, bajo el argumento de un aumento en la tasa de índices delictivos, de 16.60 a 22.1 bajo la gestión del gobernador CABEZA DE VACA.



Lo mismo solicitaron los Senadores morenistas respecto al estado de Guanajuato, a cargo del panista DIEGO SINUHÉ RODRÍGUEZ.



Ante lo cual, integrantes de la bancada del PAN en el Senado, reaccionaron pidiendo la Desaparición de Poderes en el estado de Veracruz, gobernado por CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, emanado de Morena, argumentando una crisis de ingobernabilidad provocada por la violencia en esa entidad.



La Declaratoria sólo procede cuando alguno de los titulares de los poderes abandone el ejercicio de sus funciones sin aviso a causa de fuerza mayor, generen conflictos que afecten la vida del Estado, prorroguen su permanencia en el cargo o promuevan una forma de gobierno distinta a la que fija los artículos 40 y 115 de la Constitución.



A la postre, por no existir condiciones para la Desaparición de Poderes en ninguno de los tres estados ya mencionados, el 8 de octubre de 2019, la Comisión de Gobernación del Senado, encabezada entonces por el morenista CRISTÓBAL ARIAS, desechó las solicitudes correspondientes, bajo el status de “asunto concluido”.



El Coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, anda que “se pela” por aplicarle a Tamaulipas la Desaparición d Poderes, en el contexto del Desafuero del gobernador CABEZA DE VACA, aunque él sabe que no existen condiciones para ello en el estado, jurídicamente hablando.



Además, Morena no tiene los votos suficientes, y Monreal lo sabe.



Por si lo había olvidado, los representantes de las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD, en sendos comunicados, rechazaron la propuesta de Monreal Ávila de convocar a un período extraordinario, para Desaparecer los Poderes de Tamaulipas.



No es por intrigar, pero la ha andado ‘regando’ tanto el Senador Monreal respecto al caso de Tamaulipas, que hasta parece que lo está asesorando SERGIO ZERTUCHE, que según se sabe, es su “chief staff”.



No se sabe en qué terminará el caso Tamaulipas, pero lo deseable es que se haga todo con apego a Derecho (y no con el hígado).



En Reynosa, el Partido Acción Nacional le dio mucho vuelo en redes sociales, a un video de supuestos morenistas que aparecen en actitud de sumarse al proyecto de la candidata albiazul para diputada local por el distrito 05, MYRNA FLORES CANTÚ.



Por lo visto, ya se ha convertido en una ‘ola’ de escurrimientos de Morena hacia el PAN, dicho lo cual, por la reciente adhesión del diputado local plurinominal de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, al proyecto político del candidato albiazul a diputado federal por el distrito 09, GERARDO PEÑA FLORES.



Al igual que lo hizo el diputado morenista ULISES MARTÍNEZ TREJO.



Posteriormente, “Rigo” Ramos abrazó también el proyecto de “CHUMA” MORENO, que busca la alcaldía de Reynosa.

Retomando el punto de los morenistas que se sumaron con Myrna Flores, ojalá cumplan lo que les hayan prometido a cambio de tal acción, ya que el marido de la candidata, ALEJANDRO MAINE VALDEZ, no es muy bueno que digamos para honrar sus tratos.



En el proceso electoral de 2019, este señor Maine fue compañero de fórmula de ALBERTO LARA BAZALDÚA, hoy conocido como “el diputado billetes”, quien actualmente busca la reelección por el 7º. Distrito.



Finalmente comentaremos, que la justicia que imparte la “4-T”, no siempre es tan expedita como suele serlo con los adversarios políticos. Por si alguien lo duda, ahí está el caso del presunto feminicida JUAN CARLOS GARCÍA, autor del crimen de la regiomontana ABRIL PÉREZ SAGAÓN, su ex esposa, cometido en noviembre de 2019.



El susodicho, ex CEO de Amazon México y Director de un ramo de negocios de “Elektra”, incluso se entrevistó en alguna ocasión con la Procuradora capitalina ERNESTINA GODOY, quien sólo le fincó el cargo de “tentativa de homicidio”, y el sujeto pudo darse a la fuga.



Juan Carlos García tiene hoy dos “fichas rojas” en su haber, pero la justicia de la CDMX va despacio, al igual que en el caso del ‘trenazo’ de la “Línea 12”, en que ahí se la va llevando, ‘como pateando un bote’.



Hoy cumple años nuestra muy querida compañera y amiga SANDRA TOVAR, una de las mujeres periodistas más destacadas de Tamaulipas, a quien deseamos lo mejor desde este espacio, hoy y siempre.



CONTRAFUEGO: Buenos para “la ley del embudo”.

Hasta la próxima.