Martín Sánchez Treviño

Los agregados electoreros

Lo más nuevo en el rubro electoral es que el beisbolista de grandes ligas Ismael Valdez se sumó al candidato del PRI Alejandro Montoya quien finalmente desarrolló una campaña sencilla, pero a ras de piso. Sorprendió que el pelotero se sumara al candidato priista pues y no al postulado por Morena, pues en su momento Valdez se puso la camiseta guinda. Por lo mismo desconcertó al electorado-

En tanto que la campaña de la panista Pilar Gómez Leal no requirió de adhesiones pues hizo una campaña de contacto y de resultados lo que le permitió tener el pulso de los votantes de la capital cueruda, por ello se le observa que puntea en las preferencias electorales de la población victorense.

Otro de los contendientes, Eduardo Gattas postulado por Morena, en la recta final de su campaña presentó a los integrantes de una ruta de microbuses de esta capital que se sumaron a su candidatura, habrá que ver si esta suma le alcanza para ganar la elección.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano desde esta capital cuestionó el desempeñó de Morena en la Presidencia de la República. Aunque no le llamó por su nombre en la estructura de su mensaje contenía señalamientos agudos, algunas comparaciones y criticas puntuales.

Cansó a la audiencia de reporteros quienes se precipitaron en presentar sus respectivos cuestionamientos ante el monologo de Dante Delgado Ranauro. En general la rueda de prensa se convirtió en un catálogo de cuestionamientos acusaciones y señalamientos, por mas de 30 minutos. Solo algunos cuestionaron al dirigente.

Mostró un ambiente de animadversión que por momentos parecía un compendio de apologías en contra del obradorismo.

Fue puntual en precisar que esta en contra del quebranto constitucional de parte de la federación en el marco del desafuero caprichoso en agravio del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y aclaró que su partido no defiende a nadie.

Repartió triunfos para los candidatos de sus partido en Jalisco, Nayarit, Colima, Campeche, estado de México y Nuevo León, no mencionó ningún distrito ni ayuntamiento tamaulipeco. Estuvo acompañado de Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Desde la perspectiva gubernamental Francisco García Cabeza de Vaca, en un mensaje previo a la elección dijo que su gobierno colaborara conforme a la ley y la democracia con la autoridad electoral local y federal, esto para construir condiciones de paz, reconoció la participación de los ciudadanos que desempeñaran alguna función el día de la elección. El contenido del mensaje fue estrictamente institucional.

Los titulares de los entes electorales como son la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas harán lo propio el próximo domingo antes del inicio de la jornada electoral donde se renovarán los 43 ayuntamientos los distritos locales y federales respectivamente.

En el rubro de la academia tamaulipeca la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desarrollará un programa de verano presencial lo mismo que clases en línea, el cual iniciará un día después de las elecciones. El rector José Andrés Suárez Fernández presentó en la modalidad a distancia dicho programa a los directores, donde presentó las acciones y consideraciones del plan piloto.