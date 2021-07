Martha Isabel Alvarado

Y él, tan acomedido





.-Evoca AMLO los tiempos del “el tapado”

.-Cascada de nombres de presidenciables

.-¿Los momios de Monreal están en crisis?

.-Rodolfo González, cercano al Presidente



¿Por qué será que el presidente LÓPEZ OBRADOR, cuando habla de la lista de sus probables sucesores en el cargo, no incluye al Senador RICARDO MONREAL?.



No ha sido una, sino dos veces, las que AMLO ha hablado de los probables presidenciables de Morena, rumbo al 2024, y ha omitido en ambas ocasiones al Senador de origen zacatecano.



Como bien se ha de recordar, la primera vez fue en la conferencia mañanera del 14 de junio pasado, en la que AMLO habló de un artículo publicado en “The New York Times”, relacionado con el desplome de un tramo de la Línea 12 del metro capitalino.



“Quieren poner a pelear al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard y la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum”, comentó en esa primera ocasión el Mandatario Federal.



En ese sentido, el presidente se siguió de largo mencionando nombres, y fue en ese momento que incluyó a la Secretaria de Economía TATIANA CLOUTHIER, al Embajador de México en Estados Unidos, ESTEBAN MOCTEZUMA, y al ex Rector de la UNAM, JUAN RAMÓN DE LA FUENTE. Pero de Monreal…nada.



Algo muy semejante pasó en la mañanera de ayer, con la respuesta que dio el presidente López Obrador a una pregunta del reportero FELIPE FIERRO, de “A tiempo.com.mx” y “Puente Libre”, que empezó diciendo:



“Usted abrió anticipadamente la sucesión presidencial en marzo cuando dijo: ‘Estoy muy contento porque hay relevo, porque hay de la generación que sigue. No sé si me explico, o sea, yo tengo 67, de 50 para arriba, incluso hay mujeres y hombres”.



“Y bueno, no es novedad que se mencionen como aspirantes a la Presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, algunos la consideran la consentida de Palacio; otros mencionan a Marcelo Ebrard. Estos últimos con problemas por la Línea 12 del Metro, pero es algo circunstancial”, continuó diciendo el reportero.



Para luego añadir: “Usted no ha mencionado a Ricardo Monreal, operador legislativo, pero en los medios sí. Él está en abierta campaña, públicamente lo ha dicho. También usted mencionó a Tatiana Clouthier”.



“Y la pregunta es si no hay alguien más, como Zoé Robledo o incluso algunos dicen, no sé si de broma, que Hugo López-Gatell pudiera ser un precandidato. Son dos preguntas, señor presidente: uno, si estos mencionados están en la carrera dentro de la caballada o si, como otros dicen, que usted tiene un ‘tapado’ o una ‘tapada’”, puntualizó.



A tan larguísima pregunta, AMLO respondió remontándose a la época de PORFIRIO DÍAZ, al que recuerda seguido, diciendo: “Bueno, lo del ‘tapado’ es del porfiriato, él creó ese modo de actuar en política. El primer tapado que hubo fue su compadre Manuel González”.



Luego hizo una larga evocación el tabasqueño, de los tiempos del ‘tapado’, en la que incluyó nombres como SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA y MANUEL ROMERO RUBIO, entre otros.



Para, finalmente, pronunciar la pregunta relevante: “¿Quiénes pueden sustituirme?”. Y él mismo se contestó: “Pues primero hay que tomar en cuenta que el pueblo es el que va a decidir”. Ya luego, vino la cascada de nombres, de labios del propio AMLO:



“Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional”, concluyó el presidente.



Desde luego que llama la atención que, en este segundo ramillete de presidenciables, AMLO haya vuelto a dejar fuera al Senador Monreal. ¿Será verdad que ello se debe a que en Palacio Nacional ‘sospechan’ que algo tuvo que ver Monreal con las derrotas que sufrió Morena el pasado 6 de junio en la Ciudad de México, especialmente en la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc?.



Y tan ‘acomedido’ que es Monreal con AMLO, para ‘sacarle’ leyes, a como dé lugar, en el Senado.



El pasado viernes, el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA fue entrevistado por “El Expreso” de Ciudad Victoria, y cuando el entrevistador le preguntó si formaba parte del grupo del Senador RICARDO MONREAL, el tampiqueño respondió: “Tengo una relación académica, política y de trabajo con él”.



Y remató el comentario González Valderrama, diciendo: “Yo conocí primero al licenciado López Obrador, que a Monreal”.



Por cierto, Zacatecas sigue ‘en llamas’.



CONTRAFUEGO: ¿La “4-T” ya tiene su ‘innombrable’?.

Hasta la próxima.