Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sentencia fatal…

Con ese don de brujos, o quizá pegándole al adivino, quienes se autodenominan analistas políticos y los que están metidos en la estructura gubernamental se divierten en el café desarrollando ese perverso juego que se llama “rumorología”.

Así, ya cambian a unos del gabinete estatal, despiden a otros, y algunos hasta los apuntan en los nombramientos que vienen en los municipios, según ellos, para pelear la gubernatura desde este momento.

Claro, siempre atienden sus filias y sus fobias, se olvidan que la sucesión, aunque ya está encima, todavía no tiene reglas, todavía no se conocen las circunstancias de la misma, soslayan que igual se formaran coaliciones y que en ellas se fortalecerán o se debilitarán los grupos locales (o los del centro), según sea el caso.

Hoy, el que aparezcan y desaparezcan nombres de los presuntos corridos obedece a la sentencia fatal en el sentido de que el próximo año habrá cambio de gobernador, ya hay fecha programada, pero no antes.

Por lo tanto, los ríos de tinta que corran, las voces que se escuchen en la radio, o las imágenes que transmita la televisión solo representan alimentar el morbo, alentar rumores, pocos pueden decir que tienen información de primera mano sobre quienes, por lo menos, serán los elegidos a candidatos.

Se sospecha que las candidaturas ya están más que cocinadas, que cada grupo tiene su nombre favorito y, sin embargo, todo puede cambiar de aquí a la fecha, un error, una recomendación, alguien que meta las manos por alguno de los caídos, otro más que se la quite a su protegido y la estructura se seguirá moviendo, el juego de la política así es, es el arte de llegar a los consensos para asegurar triunfos, la responsabilidad de los líderes, de quienes realmente elegirán candidatos, es escuchar y meter a la balanza los pros y los contras, informarse de los que se adelantan, de los que traicionan antes de aterrizar en la nómina, de los disciplinados, es una regla simple, hay que demostrar poder para poder ejercer el mando, para poder aspirar respaldo una vez que sus tiempos pasen.

Además, no crea que todo se resolverá en los siguientes días, será en los meses que vienen, incluso allá por enero se tendrán que dar los últimos acomodos, recuerde que aterrizarán gobiernos municipales en octubre y requerirán tiempos para saber cómo se manejan las estructuras y evaluar a quien realmente apoyar para que su futuro no se vea en riesgo.

Es verdad que de aquí a allá serán otras circunstancias, pero igual en esto de la política son pocos los secretos, para conservar el poder solo se requiere presupuesto, con dinero se ganan lealtades y en algunos casos hasta a las complicidades se llega, el éxito radica en hacer funcionar bien la maquinaria para que la gente vea el interés por resolverle sus problemas, hacer que se entere perfectamente quien trabaja por ellos, y ya lo demás viene por añadidura.

A qué vamos, a la urgencia de hacer un diagnóstico serio y corregir en los partidos, hacer que la política social sea amable, que la política interna detecte y cumpla compromisos, encontrar las fallas de quienes hicieron política electoral y no dieron resultados, en qué o en quién se confiaron, igualmente es una prioridad localizar traidores, porque los hubo y les hicieron mucho daño, mismo que no se pueden dar el lujo de recibir si se trata de quedar bien con el futuro gobernante de Tamaulipas.

Finalmente, para Tamaulipas, quien llegue de candidato por los diferentes partidos, créalo que es intrascendente, más cuando los cambios que se requieren son de fondo y no de forma, es decir, en estos días maquillarse y salir a la calle ya no da los resultados de ayer, la gente siente, se beneficia y responde, o de plano no ve cambios y castiga, la elección del 6 de junio dejó esa enseñanza.

Por eso no importa quién se vaya o quién se queda con las candidaturas, se trata de que gane alguien con el cual el cambio se note y se pueda reconocer su gobierno, por eso urge participar desde hoy con los partidos, con todos, se requiere otra actitud, más supervisión.

Ahora quien quiera ganar, de los partidos, por supuesto que desde este momento necesita mano dura contra los traidorcillos que se dan mucho gusto en cobrar pero que solo simularon trabajo, no necesariamente tienen que cambiar el equipo, recuerde, no importa la forma sino el fondo, es decir, quizá sean los de muy arriba los que hacen daño.

El caso es que comenzó lo mejor de la sucesión gubernamental, vienen los golpes del centro y la necedad de siempre de imponer candidatos, vienen los pataleos de los grupos locales, la lucha por querer quedarse con todo argumentando que de no hacerlo perderán la gubernatura el próximo año, eso no existe, todo depende de lo que se haga en lo local, de los arreglos de grupos en los nacional, de los consensos, de la capacidad para reinventarse.

Hoy todos los descontones, todos los apoyos, y todo el trabajo puede ser en vano en cada uno de los aspirantes, de la sucesión todavía nada se sabe, es decir, la guerra en serio se dará conociendo las circunstancias y las reglas de la misma, el desgaste puede ser inútil si en un momento dado no son elegidos los gallos que se piensan.

TRABAJA NUEVO LAREDO PARA EVITAR INUNDACION DE COLONIAS… Con el desazolve y limpieza del canal pluvial de la colonia Lomas del Río, más trabajo frecuente en todos los drenes, la jefatura de Mantenimiento de Arroyos, Vados y Canales de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios pretende evitar inundaciones en las colonias como ha sucedido en otras partes del Estado y el país.

El presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel, informó que dicho proceso de limpieza y desazolve inicio el día 7 de julio y que apenas lo concluyeron el 14 lo que habla de la intensidad del trabajo y la conciencia de que la temporada de lluvias ya está presente.

Explicó que la ubicación del canal es entre la Calle Ficus, entre Habana y Dionisio Carreón, colonia Lomas del Río y que se trabajó en más de 900 metros lineales dejando en funcionamiento 22 mil 500 metros cuadrados de drenes.

Dijo que de acuerdo al área encargada se retiraron 14 toneladas de desechos entre escombro, llantas y hasta muebles y basura que irresponsablemente se habían tirado en ese lugar y ponían en riesgo los bienes de miles de familias.

