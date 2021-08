Marco Antonio Vázquez Villanueva

El fracaso del domingo…

A toro pasado, por el lado que se vea la consulta ciudadana del domingo fue un éxito, nos dejó claro la fuerza de quienes apoyan al presidente en forma incondicional, también que si no se aplica la llamada izquierda no harán huesos viejos y, sobre todo, el mensaje rotundo de que esté país no le ha entregado un cheque en blanco, es decir, que no puede dudar de la inteligencia del ciudadano con consultas absurdas.

Vaya pues, el bajo nivel de opiniones no se debe al desconocimiento de la consulta, que las mesas receptoras estuvieran lejos, tampoco por lo ambiguo de la pregunta y mucho menos a que el domingo primero hay que hacer fila para el menudo o la barbacoa, no, la poca afluencia es un claro rechazo al capricho de preguntar si se desea que se aplique la ley en contra de quienes la hayan violentado, y no porque se pretenda impunidad sino porque es una aberración que a la gente le provocó nauseas, el pueblo da por obvio que se tiene que castigar al asesino, ladrón o delincuente de cualquier tamaño.

Pero le decía, la consulta realmente es un éxito ya que fue una forma de empezar a darle voz al pueblo, lo que sigue es llevarla a temas serios como la despenalización del uso de la mariguana, el aborto, lo referente a seguridad pública o educación con el regreso a clases, e incluso, aunque tampoco se debería, en temas de obra públicas si quieren, pero no en cosas sin sentido como preguntar al ciudadano si se desea que se aplique la ley.

En encuestas serías el 100 por ciento de los ciudadanos responderían que la ley se debe aplicar a todos y sin distingo, que Salinas, Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto tienen que estar en la cárcel si cometieron delitos, de eso no hay duda, entonces, la verdadera razón de la poca afluencia a la consulta fue el rechazo al capricho, pero nunca al acto democrático, ni como una forma de fomentar la impunidad.

Lo real es que este país debe avanzar más rápido en ese aspecto, en todo el mundo se pregunta sobre temas trascedentes, tenemos efectivamente como 30 años de atraso en la materia, o más, con respecto a países avanzados, por eso es que le insisto que la consulta, como una forma de fomentar la participación, fue un éxito.

Entonces, se preguntará usted, donde está el fracaso del domingo, pues en los resultados de la selección de futbol, penoso que México perdiera contra Estados Unidos en la llamada copa de oro o, peor aún, en quienes rechazan la consulta ciudadana como un acto que debe instaurarse en México y lo más rápido posible, consultas qué, por cierto, igual deben fomentar los opositores al presidente en temas que realmente valgan la pena si es que se desea que avancemos…

IMPARTE UAT TEMAS DE REHABILITACIÓN FISICA… Como parte de las acciones que la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo para informar a la sociedad en general sobre temas de salud, se presentó la charla denominada “Rehabilitación física, la llave para una mejor calidad de vida”.

Dicha plática es impartida de manera digital, a través de distintas plataformas, por la Dra. Martha Ruth De los Ríos Coria, especialista en medicina de rehabilitación y coordinadora de la carrera de Profesional Asociado en Rehabilitación Física.

En su exposición, la Dra. De los Ríos abordó en específico la rehabilitación física en adultos mayores, que les permite alcanzar un nivel funcional, mental y social óptimo para lograr una mejorar condición física y mantener la independencia en sus actividades.

Dijo que después de los treinta años inicia una progresiva declinación física que se va agravando con el paso de las décadas, por lo que es necesario prepararse con antelación.

Detalló que al avanzar la edad comienza la degeneración de huesos, atrofia muscular, limitación de los movimientos del cuerpo y deterioro de las funciones mentales, con repercusiones a nivel social.

Por esta razón —explicó—, es necesario prepararse mediante diferentes técnicas, donde lo primero es la valoración de los movimientos articulares, músculos, postura y función de la marcha en las actividades de la vida diaria.

Lo importante en este aspecto —comentó— es mantener los arcos de movimiento de forma completa, tener buena condición muscular y estar bien alineados; por ello el objetivo de la rehabilitación geriátrica es de mantenimiento, manejo preventivo y manejo correctivo.

Explicó que el manejo correctivo se da cuando el paciente presenta algún problema para el cual un equipo multidisciplinario le da las armas para su recuperación.

En la rehabilitación preventiva se aconseja al paciente cómo realizar sus actividades cotidianas, ayudando así a evitar que una enfermedad aparezca o cause daños mayores.

Y la etapa de mantenimiento se da cuando el paciente se encuentra ya en recuperación, modificando sus actividades para iniciar su rehabilitación grupal y social.

Por último, comentó que es importante realizar, además de la actividad laboral, algún pasatiempo que mantenga activa a la persona.

DETECTARAN VIOLENCIA DOMESTICA EN NUEVO LAREDO… Por instrucciones del alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, y después de las dos semanas de vacaciones, este 5 de agosto el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER), retoma los ‘Jueves de Webinar’ con el tema de ‘Violentómetro Digital’.

“Este violentómetro nos va ayudar a detectar o poder identificar cuando se sufre violencia a través de una red social o algún vínculo online”, dijo Rafael Domínguez, capacitador del instituto y expositor del tema.

Señalo que la charla iniciará a las 7 de la tarde y se transmitirá por la plataforma de Facebook de ‘Inmujer Nuevo Laredo’, con duración aproximada de 30 minutos.

“Es una plática pregrabada pero igual pueden dejar sus preguntas, para nosotros contestarlas”, mencionó.

Indicó que en el webinar participa también como expositora Rosa María Leija Bautista, capacitadora de INMUJER.

