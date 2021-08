Martha Isabel Alvarado



Nostalgia del Poder





.-Abraham Ancer, enaltece a Tamaulipas

.-‘Casting’ del PVEM: se busca un “Pollo”

.-Muñoz Cano, de regreso “en la cancha”

.-Gober panista, con ‘rodilleras’ ante ‘4-T’



Veremos si esta semana le pinta mejor al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya que la anterior, a decir verdad, fue catastrófica.



Dicho lo cual, ante los resultados de la Consulta Popular promovida por el mandatario federal, que a juzgar por los 6.6 millones de votos obtenidos (de 37 millones que se esperaban), resultó un fracaso.



Aunado lo anterior, al propósito de AMLO de prolongar 2 años más el mandato del Ministro ARTURO ZALDÍVAR como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual se fue por la borda.



De por sí el ‘humor’ del Presidente no andaba muy bien que digamos, tras la derrota sufrida por Morena en 9 alcaldías de la Ciudad de México, en las elecciones del pasado 6 de junio.



Solo que por eso sea, tal vez para ‘levantarle el ánimo’ a AMLO, durante la visita que realizó a Chihuahua, fue que el gobernador de dicha entidad, el panista JAVIER CORRAL JURADO, asumió una actitud de lo más zalamera.



En esta ocasión, Corral lanzó un llamado a los críticos de AMLO, a ser mesurados e inteligentes, “dejar de lado la confabulación de intereses, y la exacerbación de ánimos”. Cosa que él, hasta hace poco, no hacía.



Como bien se ha de recordar, en septiembre de 2020, Corral Jurado tuvo un fuerte ‘choque’ con el Presidente López Obrador, en torno al tema del agua.



¿Lo recuerdan?. Aquello fue una franca ‘declaración de guerra’ de Corral Jurado contra la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de la “4-T”, por las aguas de la presa “La Boquilla”. Pero algo pasó, que hoy el gobernador chihuahuense es dulce, muy dulce con AMLO. ¿Será la nostalgia del Poder que le ‘pega’ a Corral, porque ya se va?.



Desde su llegada al cargo en 2016, Corral Jurado ha sido un gobernador medio amargado, que llegó arremetiendo contra varios sectores de la sociedad chihuahuense, incluso contra los medios de comunicación, ‘cortando’ de manera absoluta y tajante los contratos por concepto de publicidad, entre otras acciones.



Para colmo de males (del gobernador de Chihuahua), a toda costa quiso ‘bloquear’ a la alcaldesa de Chihuahua, MARU CAMPOS GALVÁN, alcaldesa de Chihuahua, en sus aspiraciones de convertirse en gobernadora, cosa que no le funcionó.



Corral se terminó de amargar, precisamente porque le entregará las riendas del gobierno estatal a su ‘archi-enemiga’, la propia Maru Campos, tan pronto como el 8 de septiembre próximo.



No hay que descartar que, con la actitud tan ‘rodillera’ que asumió ayer ante el Presidente de México, al gobernador Corral, ahora que deje el puesto, le den una ‘chambita’ en el gobierno de la “4-T”. ¿Andará ‘haciendo puntos’ para eso?.



En Tamaulipas, la novedad es que el recién estrenado dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, el ex Prista MANUEL MUÑOZ CANO, llegó ‘echándose el confeti’, asumiendo que trae colgadas en su pecho las ‘medallas’ de dos gubernaturas ganadas: la de Chiapas en 2012 y la de San Luis Potosí en 2021.



Desde siempre se ha sabido, de cierta cercanía entre Muñoz Cano y el ahora ex gobernador de Chiapas, MANUEL VELAZCO, pero de eso a que el tamaulipeco haya sido ‘factor’ del triunfo del PVEM en aquella entidad del sureste mexicano, eso sí no se sabía.



En el caso de San Luis Potosí, manifiesta Muñoz Cano con un dejo de orgullo, que él y un grupo de operadores políticos tomaron las riendas de la campaña del candidato del PVEM a la gubernatura RICARDO GALLARDO, “El Pollo”, con un 7 por ciento de aceptación, y lo llevaron al 42 por ciento, y posteriormente a ganar el gobierno estatal.



(Lo que no dice Manuel, es que en el triunfo ‘tunero’, mucho tuvo que ver la ‘mano’ de Morena, y de MARIO DELGADO, presuntamente).



Refiere el flamante dirigente estatal del PVEM, que su meta a corto plazo es que, en 100 días, ese Partido tenga presencia en todos los municipios de Tamaulipas. Con miras a ganar la gubernatura en 2022. ¿Será?.



Lo que sí es un hecho, es que los nuevos dirigentes del PVEM, ya andan en pleno ‘casting’, buscando el equivalente a su “Pollo” de Tamaulipas, que cuente con los mismos ‘resortes’ que contribuyeron en San Luis al triunfo de Gallardo, el cual se concretó bajo una gran polémica.



Ya que hablamos de triunfos, cabe destacar el obtenido por el golfista reynosense ABRAHAM ANCER, “El Turco”, quien este domingo puso muy en alto el nombre de México, al ganar su primer campeonato del PGA Tour, en este caso el “St. Jude Invitational”. Orgullo tamaulipeco, a lo grande.



CONTRAFUEGO: “Muy ojón pa’ paloma”.

Hasta la próxima.