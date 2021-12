Marco Antonio Vázquez Villanueva

El inmoral uso de los recursos públicos…

Fueron y se plantaron frente al presidente de la República, se dicen tamaulipecos y tienen una queja, denuncia acaso, de esas que le gustaba mucho a Andrés Manuel exhibir cuando era amante de la democracia y no llegaba aún al poder, acusan el uso inmoral de los recursos públicos que se desvían para beneficiar a alguien en la política, si, culpan a uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura, a Rodolfo González Valderrama, de usar el dinero de los pobres para beneficio personal.

Quién los lidera se denomina dirigente de Organizaciones Campesinas de la Huasteca Tamaulipeca, Alejandro Jiménez y los llevó a instalarse en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, están en un plantón para llamar la atención del mandatario y hacerle llegar las denuncias de un mal uso de los programas sociales del gobierno qué, según ellos, se están malversando para autopromoción política del delegado de los programas sociales en el Estado.

Los datos concretos se hicieron llegar a los medios de comunicación mediante un boletín firmado por Alejandro Jiménez, dice que su organización estuvo en el Zócalo a acompañar al presidente en su festejo por tres años de gobierno lo que aprovecharon para solicitar que González Valderrama sea llamado a cuentas luego de que desatendió sus demandas “por andar gastando los dineros de los programas en su proyecto político de ser candidato de Morena”.

Según los quejosos, desean que Andrés Manuel se enteré que su delegado, González Valderrama, los ha ignorado desde hace un tiempo por seguir con su proyecto político, “y con eso traiciona al Presidente y falta a los principios de la 4T de no traicionar, no mentir y no robar”.

Cierran el comunicado, que está en el correo, con la petición de que separen al delegado de su encargo si su deseo es participar en la política y pongan a una persona que quiera trabajar para el beneficio de todos y no propio.

Según los denunciantes lo que ocurre con González Valderrama no se veía desde los tiempos de viejo PRI en que saqueaban las dependencias federales para beneficio de alguien sin importar el daño que se hace a los más pobres, “son denuncias que en su tiempo documentó bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora se repiten”.

El escenario de los manifestantes quizá sea parte de la política y no presione tanto a González Valderrama, o a su jefe, para tomar una decisión sobre su encargo, sin embargo este mismo jueves se dio un evento que definitivamente lo llevará a renunciar al mismo por cuestiones morales y éticas, sobre todo, si desea seguir en la lucha por la candidatura a la gubernatura, se trata de la renuncia al cargo de Oficial Mayor de la Secretaria de Economía de Héctor Martín Garza González, quien anunció que pondrá todas sus baterías enfiladas a ganar la encuesta y ser candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas.

Los seguidores de Garza González dicen que es el único amigo del presidente en Tamaulipas, que es fundador de ese partido en el Estado y qué, además, conoce lo escrupuloso que suele ser el presidente en cuanto al manejo de los recursos públicos por lo que decidió retirarse de su encargo para no levantar sospechas.

“El presidente anunció que todo el que quiera ser candidato de Morena a un gobierno tiene que renunciar a los cargos federales para que se dedique a la política, para no usar el dinero público en ello”.

Es, en esas circunstancias, que el futuro de Rodolfo González Valderrama ha sido sentenciado en su cargo de delegado federal si quiere ser candidato, si quiere reforzar su trabajo partidista tendrá que atender la denuncia en su contra en el sentido de que está haciendo uso indebido de los recursos públicos para promocionarse, pero, sobre todo, tendrá que seguir los pasos de Héctor Martín Garza González que se va a separar de su puesto en la Secretaria de Economía precisamente con esa intención, de que no parezca que se hace un uso inmoral de los recursos públicos, de los dineros de los más pobres.

Y MIENTRAS MORENA SIGUE DEBATIENDOSE ENTRE SUS DENUNCIAS EL TRUCO SIGUE AVANZANDO… “Estamos listas a escribir el próximo capítulo de Tamaulipas al lado de un líder forjador de cultura, del esfuerzo y la dedicación que nos inspira la confianza y da la certeza a nuestras luchas. Estamos listas para hacer equipo y dar la batalla. ¡Vamos Juntas! ¡Vamos todas!”, expresó Blanca Estela Pulido Ramírez, al sumarse al colectivo, Todos por Tamaulipas (TXT).

Intérprete de huapango, bailadora y compositora, originaria del puerto de Tampico, reconocida como orgullo Tamaulipeco, se suma a los miles de ciudadanos que reconocen en César Verástegui Ostos como la persona ideal para dirigir las nobles causas de los tamaulipecos

A nombre de las mujeres y de la sociedad civil de la zona conurbada, Pulido Ramírez destacó que están listas y decididas para participar en este gran proyecto de TXT. “En Tamaulipas las mujeres somos un grupo de población más amplio, somos las más participativas a la hora de decidir en las urnas y hoy más que nunca, no vamos a desperdiciar la oportunidad de hacerlo.”

En su mensaje desde la Expo Tampico, señaló que ellas reconocen entre lo que es real y lo que es demagogia por lo que están conscientes que el populismo ha venido a atrasar a México, “ha desmantelado instituciones, anulando las oportunidades y espacios que las mujeres hemos conquistado a través de una lucha ardua y constante, afirmó.

En este sentido, enfatizó que está por escribirse una nueva historia, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres de la entidad, “Tamaulipas nos requiere y es importante decirlo, porque nos lo dicta el corazón y nos lo manda la razón, Todas por Tamaulipas”, concluyó.

RECONOCEN LABOR DE RECTOR DE LA UAT… En reconocimiento a su labor, trayectoria y apoyo brindado durante su gestión al frente de esta casa de estudios, el Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recibió la Medalla al Mérito “Generosidad, Libertad y Probidad”, que le otorgó el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT).

El Ing. Suárez Fernández agradeció la distinción y manifestó su beneplácito por la colaboración solidaria que este gremio sindical ha mostrado a lo largo de su rectorado para que la Universidad pudiera atender y reconocer al claustro docente, el cual se destaca por cumplir con los mejores estándares de calidad educativa.

La presea fue entregada por el Mtro. Luis Gerardo Galván Velasco, dirigente estatal del SUTAUAT, durante el sorteo de obsequios al personal adscrito a este gremio sindical correspondiente al Día del Maestro y fechas navideñas, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo entre la Universidad y el sindicato de académicos.

El Mtro. Galván Velasco expresó que este reconocimiento, que el SUTAUAT le confiere a la mayor autoridad ejecutiva en la Universidad, surge del propósito de agradecer la disposición fehaciente del rector por mejorar las condiciones de vida de los docentes de esta Universidad en materia social, cultural y económica.

La medalla presenta en una de sus caras “La Victoria de Samotracia”, símbolo de la conmemoración de un triunfo, cuya representación alude a la victoria como un valor universal; y en la otra, el símbolo que distingue al gremio de trabajadores académicos y el lema representativo “Por la superación académica y laboral”.

En la ceremonia de imposición, efectuada en el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, estuvieron también el Ing. Rafael Pichardo Torres, encargado del despacho de la Secretaría de Administración; y la Lic. Mirna Dalia Saavedra Merrem, Directora de Recursos Humanos; además de representantes y secretarios locales del gremio sindical.

