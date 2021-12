Martha Isabel Alvarado



Es preciso decir una mentira



.-Van 7, por la candidatura de Morena

.-Aplicación de la encuesta, a la de ya

.-‘JR’ y ‘El Guasón’ con pocas prendas

.-AMLO, y su “bella utopía” de Nayarit



La mera verdad, se las puso muy difícil ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a los que aspiren a ocupar un cargo público accediendo por la puerta de Morena, con aquello de “no mentir, no robar, y no engañar al pueblo”. Es fácil de pronunciar ese ‘dogma’, pero ¿cuántos podrían cumplirlo?.



Ya se supo, que la mesa nacional de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, dio a conocer los nombres de sus prospectos de los 6 estados que tendrán elecciones en 2022.



Se trata de una preselección de 37 personas que fueron ‘palomeadas’ por dicha coalición, para posteriormente aplicar la encuesta, de la que surgirán los 6 candidatos: 3 hombres y 3 mujeres, que defenderán las siglas de Morena en las elecciones de junio próximo.



Aunque en una entrevista que concedió la mañana de ayer al periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, dijo que incluso podrían resultar de dicha encuesta, 6 candidatas mujeres o 6 candidatos varones.



Anticipó el presidente del CEN morenista, que su Partido revelará los nombres de sus candidatos antes de que concluya este año. Y que la encuesta se aplicaría “a partir de ya”.



En el caso de Tamaulipas, son 7 los aspirantes validados por la coalición camino a la encuesta, bajo el entendido de que los cuatro primeros nombres ya se conocían: RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, AMÉRICO VILLARREAL, OLGA SOSA RUÍZ y MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.



A los cuales se agregaron los de: ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ y JOSÉ RAMÓN GOMEZ LEAL.



Tuvo razón entonces Héctor Garza, cuando el pasado sábado convocó a conferencia de prensa en Reynosa, para anunciar que su nombre sería contemplado para la encuesta.



Habría que recordar que Héctor Martín ya fue candidato de Morena a la gubernatura en 2016, y que sus números no fueron muy robustos que digamos, apenas 28 mil 401 votos en todo el estado.



¿Le dará la gran oportunidad el CEN de Morena, (o mejor dicho, “Ya Saben Quién”) a Héctor Garza, de ‘sacarse la espina’?. ¿Cuáles serán las mejores ‘prendas’ que tratará de ‘vender’ el tres veces Oficial Mayor de la “4-T” para atraer simpatizantes?.



En el caso de otro de los ‘agregados’ a la encuesta de Morena, José Ramón Gómez Leal, difícilmente presumirá los inicios de su carrera política, allá por 2008, toda vez que su debut ocurrió en el Cabildo de Reynosa, como regidor del Partido Acción Nacional, a raíz de la ‘renuncia’ del titular de esa posición RIGOBERTO MORENO RICART.



Fue en la segunda sesión del Cabildo de aquella época (2008-2010), de mayoría Priista, que el entonces Secretario del Ayuntamiento MIGUEL ÁNGEL GARCÍA AHEDO, dio lectura a una carta mediante la cual MORENO RICART, informó de su separación del cargo.



Dicen las malas lenguas de la gente buena, que Moreno Ricart, presuntamente, habría sido objeto de un plagio en aquellos ayeres, y finalmente, eso fue lo que abrió las puertas de la política a “JR”.



Posteriormente, con el supuesto apoyo de su cuñado (actual gobernador del estado), fue que Gómez Leal logró ‘amarrar’ una diputación local plurinominal, también por el PAN.

¿Ven por qué decimos que resulta muy difícil ser un practicante del ‘evangelio’ de AMLO: “no mentir, no robar, y no engañar al pueblo”?. Más bien, a estos neo-morenistas les viene como anillo al dedo aquella estrofa del gran JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, que dice: “Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira”.



En el caso concreto de “JR”, capaz que le pasaría lo que, a algunas quinceañeras, que les dan a escoger entre un viaje o una fiesta, bajo el entendido de que no se pueden las dos cosas. “¿Qué prefieres: las aduanas o la gubernatura?”, sería la pregunta hipotética.



Para los que todavía dudaban que el corazón de AMLO está en Nayarit, ahí tienen el mega anuncio que hizo este martes, durante una gira por esa entidad, consistente en la federalización de todo el sistema de Salud de ese estado, para crear uno estilo europeo, cuyos servicios además serán gratuitos. Algo a lo que el propio mandatario aludió como ‘una bella utopía’.



¿Tan bella como la alcaldesa de Tepic, la ex diputada federal y ex reina de belleza, GERALDINE PONCE, de 27 años, que es la supuesta “musa inspiradora” presidencial?.



CONTRAFUEGO: Nos falta una ‘promotora’ de esas.

Hasta la próxima.