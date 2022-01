Martha Isabel Alvarado



“Piolincito” Peña



.-Con AMLO van 28 periodistas asesinados

.-Feliz, feliz, AMLO; se irá de gira a Nayarit

.-“Makito” cambia escudo por un ‘Piolincito’

.-Américo gana pleito; repusieron sus spots



Ojalá vaya en serio lo que ha dicho el presidente LÓPEZ OBRADOR, de que se investigará a fondo el asesinato de la periodista LOURDES MALDONADO, acaecida esta semana en Baja California, quien en la conferencia mañanera de Palacio Nacional de fecha 26 de marzo de 2019, llegó a manifestar: “Temo por mi vida”.



Ojalá que uno de los funcionarios de AMLO, que junto con el Canciller MARCELO EBRARD parecer ser los más confiables del gabinete, como es el Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, resuelva el caso de Lourdes y 27 comunicadores más que han perdido la vida en lo que va del gobierno de la “4-T”.



Al parecer ese tipo de asuntos, como los antes mencionados, son de los que no le interesan mucho que digamos a López Obrador, que está en lo suyo, pues ha anunciado: “Los médicos ya me dieron licencia para aplicarme a fondo”, cosa que él interpreta como salir de gira a los estados. Además de jugar béisbol.



De modo que este primer fin de semana tras haber sido hospitalizado para un cateterismo cardíaco “de rutina”, AMLO ya adelantó que viajará a Tabasco y Yucatán, para supervisar las obras del tren maya, además de Nayarit, donde por cierto la alcaldesa de Tepic, GERALDINE PONCE MÉNDEZ, lo atiende “a cuerpo de rey”.



A riesgo de pecar de mal pensados, y a propósito del “testamento político” que AMLO dice tener ‘clavado’ por si llegase a fallecer antes de concluir su mandato, suponemos que, en el mismo, dejaría “estipulada” la gubernatura de Nayarit precisamente para Geraldine, a quien ya “hizo” alcaldesa a sus 27 años de edad. ¿Así o más?.



Han de disculpar los amados lectores, pero como AMLO rehusó revelar los términos de su “testamento político”, se vale especular.



Tal vez GERALDINE PONCE, actualmente sea la alcaldesa más joven de todo México, considerando que otro presidente municipal, bastante novato, como el de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, “Makito”, cumplió 28 años el 29 de diciembre pasado.



Seguramente, para andar iguales, “Makito” invitó como Director de Tránsito y Vialidad a otro chamaco imberbe, MARIO SORIA STAMATIO, que a su llegada al cargo declaró, con dejo de susto: “Caray, vivimos en una jungla, nadie respeta el Reglamento”.



El flamante jefe de tránsito de Reynosa, es hijo del ex Contralor del gobierno de los “Vientos de Cambio”, MARIO SORIA LANDERO, que como tal anduvo muy ‘gaseado’, utilizando un montón de guaruras incluso para ir a misa…hasta que fue ‘removido’ del cargo, presuntamente, a consecuencia de irregularidades detectadas en el equipamiento de un hospital, que solo se habría dado en el papel.



Para variar, el nuevo jefe de tránsito, Soria Stamatio, que en 2013 fue dirigente del Frente Juvenil del PRI en Reynosa, anunció la implementación del programa “Respeta mi lugar”, que ojalá tenga por objeto poner orden, y no sólo cumplir la parte de aplicar multas, en la que puso tanto énfasis.



Hasta parece que MAKI ORTIZ sigue mandando en el Palacio Municipal de Reynosa, a juzgar por la compulsión de ‘recaudar’ que muestran estos chicuelos.



No es por intrigar, pero andan tan ‘desatados’ los chamacos del “Gymboree” que es el gobierno municipal de Reynosa, encabezado por “Makito”, que hasta modificaron el escudo Oficial del Ayuntamiento y lo ‘adornaron’ con un pajarito o un pollito, algo parecido a un “Piolincito”.



Qué ironía, que mientras el slogan de “Makito”, es: “Volamos más alto”, su señora madre y antecesora en el cargo, la ahora ex alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, anda ‘volando bajo’, como dice la canción, tras no haber obtenido la candidatura de Morena a la gubernatura. Aunque la sigue ‘peleando’.



Los vecinos de la colonia “La Cañada”, concretamente los de la privada “Jamaica”, le mandan decir a “Makito” que ya no aguantan la pestilencia de las aguas negras, y que se dé una vueltecita por allí, a fin de que les resuelva el problema. Lo mismo le piden los habitantes de la calle 20 de noviembre del fraccionamiento “Reynosa”, que están varados en sus casas, ante la inundación causada por las lluvias.



No ha entendido el joven alcalde de Reynosa, que esto último también forma parte de la ‘herencia’ que le dejó su mamá, y que no todo es la ‘cobradera’.



El pre candidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y sus abogados, lograron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decretara la reposición de sus spots de radio y televisión, cuya difusión fue suspendida el pasado fin de semana.



CONTRAFUEGO: Hijo de avara, avarito.

Hasta la próxima.