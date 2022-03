Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un pinche partido de fútbol…

Hay que reconocer que el fútbol fanatiza, alimenta pasiones, causa alegrías y corajes como pocas cosas en el mundo, mueve más que la religión, la política, tristemente, también que la educación y por eso se ven barbaridades, locuras.

Imágenes de esos privilegios que causa la pasión por el balón se ven a cada momento, la mayoría buenas, ejemplo, un par de semanas atrás México estaba en los ojos del mundo porque recorrió cada rincón del globo la foto de un niño en el Estadio del Puebla, le escurrían las lágrimas por la emoción de ver un gol precioso, de esos que se ven muy pocas veces.

Pero, como grita el poeta “nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar”, a veces endulza las palabras, las perfuma, pero insiste en la necedad de que estamos enfermos, echados a perder y ahí es donde se ven las cosas malas, la otra casa de la moneda, la de olvidarnos de lo humano.

El sábado, otra vez México, fue noticia mundial al desatarse una pelea campal en el estadio de Querétaro, producto de esta se hablaba de 17 muertos, luego de que no había ninguno, después que era muchos heridos, lo que haya sido, los videos y las imágenes hablar de nuestra locura, se veían hombres con tubos, piedras, a patadas y como fuera golpeando a otros sin la menor compasión, sin frenarse por la presencia de niños o familias.

No es el primer pleito que se ve en un estadio, tres años atrás, por estas mismas fechas si la memoria no es infiel, una tragedia igual ocurrió en Monterrey, hace dos años, quizá poco más, en el Estado Olímpico de Victoria la policía entró con gases lacrimógenos a separar las porras de Chivas y Correcaminos.

En todos los casos se ha querido ir a la fácil de culpar a las porras, “las barras”, hablan de que son violentos, imparables, que se “argentinizaron” (como si solo en ese país hubiera violencia) y ya, ahora hablan de cerrar las puertas de los estadios a los visitantes para prevenir, lo cierto es que si no se hace lo correcto ocurrirá otro problema similar en corto tiempo.

Y no, lo correcto no es cerrar estadios al visitante, ni colocar más vigilancia, que puede ser un acierto, no, lo ideal es investigar qué pasó, deslindar responsabilidades, pero no crea que le hablo solo de justicia, de castigar todos los delitos que ahí ocurrieron, no, eso solo es lo urgente, lo importante, lo ideal es que el gobierno, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad y reconozca que no se está haciendo investigación, no se genera conocimiento que ataque de raíz la violencia que se manifiesta en todas partes, para prevenir, necesitamos diagnosticar a nuestra sociedad, qué, le insisto, se ve enferma y nadie hace nada.

Hay algo que tenemos que dejar claro, el fútbol no es malo, al contrario, fomenta la convivencia, el trabajo en equipo, la salud, el desarrollo humano de los niños, hasta el entretenimiento y actividad física de los adultos, no, el mal está en otra cosa que tenemos que descubrir porque con lo visto el sábado es claro que ya somos carne de psiquiatra.

De entrada se nota que no hay disciplina, respeto, ni valores, requerimos regresarnos unos 20 años para comprender en que actuamos mal y corregirlo hoy que todavía es tiempo porque revise lo que ocurre en materia de inseguridad y violencia, a usted que le gusta el morbo pues cheque las páginas dedicadas a temas de inseguridad y notará que la gran mayoría de los caídos no rebasan los 20 años, exacto, le hablo de la generación que creció sin respetar nada ni a nadie y que les gustó esa comodidad que les hizo llegar a no hacer caso ni a sus padres, pero es de eso lo que se debe conocer el origen, investigarlo.

Resumiendo, los hechos en Querétaro nos deben llevar a pesar en varias líneas, la primera, la necesidad de revisar la casa y la escuela, después hacer entender a los gobiernos la obligación de investigar hasta encontrar el problema de esta sociedad que parece enferma por la violencia que se nos administra por todas las vías , a la par de llamar a los padres a tomar su autoridad en la casa, a mostrarle con ejemplos que nuestra generación, la de 40 y más, no está traumada por un buen par de nalgadas, finalmente, son días para entrarle a repensar las cosas e intentarlas de nuevo, se debe ser menos permisivos con los niños e infundir respeto sobre las personas y las cosas para que mejore la situación dentro y fuera del hogar.

En serio da miedo, de verdad da miedo que nuestra sociedad este cayendo en semejante locura de matarse por un pinche partido de fútbol, indigna, da pena nuestra barbarie con todo y lo que apasiona ese deporte, es claro que estamos mal, un pleito en un estadio da terror, quizá como dice el poeta, si sea está sociedad un buen proyecto para el mar, verdadera carne de psiquiatra si es que no encontramos el problema a tiempo y lo corregimos…

