Marco Antonio Vázquez Villanueva

Como quitarle el dulce a un niño…

En menos de un año tres Diputadas han renunciado a la bancada de Morena, de la mayoría que tenían han quedado en un empate con el PAN y su aliado el PRI.

Nancy Ruíz Martínez es la legisladora que se declaró independiente, el argumento, que su presidente Armando Zertuche utiliza a los legisladores de Morena para saciar sus apetitos personales y no para cumplir su obligación de hacer lo que más convenga a Tamaulipas, tardó mucho en darse cuenta, pero regalémosle el beneficio de la duda y se la damos por buena.

El acto en si es intrascendente, de todas formas, el PAN no puede regresar las modificaciones que se han hecho en la ley porque no alcanza la mayoría que se requiere para muchos casos, pero políticamente es una bomba mediática y deje me explico.

De entrada, se hace ver al coordinador de Morena, Armando Zertuche, como represor y enemigo de los tamaulipecos, lo desacredita en su verdad que todos los días sale a pregonar y se utilizaba para golpear mediáticamente, pero lo más importante no es eso, sino que de hoy en adelante ya no tendrán el control del Congreso, cualquier acto que quieran realizar van a tener que consensuarlo, es más, los descontones a los adversarios que se quieran dar desde el Congreso tendrán que ser solo de palabra y no en actos, viene el informe, por ejemplo, y nada podrán hacer diferente a lo estipulado ya que no ganaran mayoría.

Exacto, parece que le han quitado un arma política a Morena, lo más triste para ellos es que fue casi como si le hubiesen arrebatado el dulce a un niño lo que hace pensar dos cosas, la primera que se tiene que ir dudando ya de la capacidad de Zertuche para tener en sus manos la bancada de Morena ante tanta torpeza o cerrazón que le ha impedido observar a tiempo lo que venía y frenarlo, por lo menos exhibirlo; la segunda que de plano hay que amarrarle las manos al coordinador de Morena ante las dudas de que el daño lo esté haciendo a propósito…

DESTACAN MUJERES EN TAMAULIPAS: GOBERNADOR… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado de su esposa, la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y sus hijas Mariana y Sofía García Gómez, asistieron al evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer en Ciudad Victoria, donde reconoció los logros alcanzados por sociedad y gobierno para proteger los derechos de las mujeres y promover un ambiente de equidad e igualdad en Tamaulipas.

“Aprendí de mi madre a respetarlas, a escucharlas, a quererlas, me siento orgulloso del compromiso que cada una de ustedes tienen en sus distintos desempeños; para mi Gobierno, las mujeres son parte fundamental y nos han ayudado a dar un rostro humano a las tareas de mi gobierno”, destacó el Gobernador de Tamaulipas.

Agregó que “el 8 de marzo, como el resto de los días del año, nos da la oportunidad de reflexionar sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad. En Tamaulipas, decimos no a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, así como la libre expresión de sus ideas. Aquí no restringimos sus libertades, muy al contrario, trabajamos para fortalecerlas”.

García Cabeza de Vaca habló de la importancia de la equidad de género en Tamaulipas y de su compromiso para continuar implementando políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres y garantizar su activa participación en la toma de decisiones en el ámbito público, económico, social y familiar.

Destacó que importantes Secretarías, Direcciones y áreas de trabajo del Gobierno de Tamaulipas son encabezadas por mujeres; la creación de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas; las Redes de Mujeres Constructoras de Paz; así como el modelo de Casas Violetas para atender a mujeres que padecen algún tipo de violencia y la aplicación Botón Violeta para denunciar estos hechos.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca también visitó la Casa Violeta en la capital, modelo que tiene como objetivo mantener una red de canalización a través del 911 para atención y protección a mujeres, niñas y niños que sufren situaciones de violencia, dando acceso a servicios especializados y garantizando así la protección de sus derechos humanos.

Su función considera infraestructura especializada en defensa de las mujeres, como la puesta en marcha de Unidades Móviles Especializadas en Atención a la Violencia a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Casa Violeta en Tamaulipas da cumplimiento a los tratados internacionales en materia de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y está bajo una administración institucional entre Mujeres Tamaulipas, Sistema DIF Tamaulipas, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.

OLVIDA GOBIERNO FEDERAL A MUJERES… En el marco del Día Internacional de la Mujer, gestoras sociales de este municipio elevaron sus voces para señalar al Gobierno de México por atentar contra la estabilidad familiar y económica de las madres de familia, al desaparecer los apoyos para estancias infantiles y recientemente las escuelas de tiempo completo.

Gloria Eva Alejo Alarcón, promotora de apoyos a la comunidad afirmó: “la gente está sufriendo por todos los recortes del Gobierno Federal, esto les inquieta bastante, estamos tratando de que la gente esté un poco más atendida, hay mucha demanda de guarderías infantiles”.

Por su parte, la activista Alicia Torres Maya afirmó que actualmente no hay apoyo del Gobierno de México para las madres solteras, “para entrar a los programas federales siempre existen trabas que las dejan fuera de todo beneficio”.

En tanto, la gestora Maricela Martínez Casanova afirmó que las familias de la zona sur de Tamaulipas se quedaron esperando los apoyos para madres solteras que prometió el Gobierno Federal, por lo que la única opción que han tenido es acudir a las autoridades estatales y mUnicipales para llevar beneficios a este sector de la población.

Las tres coincidieron en señalar que dentro de la oferta política para la gubernatura del estado, quien garantiza atención a los problemas de las mujeres y apoyo para su desarrollo es el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui Ostos, quien ha dejado constancia de la importancia del sector femenil, al que reconoce como un factor de desarrollo en Tamaulipas.

“El Truko es una persona de trabajo, considero que con él vamos a estar bien, y por eso vamos a trabajar de la mano y con muchas ganas para llevarlo a la silla (de gobernador) porque queremos seguir avanzando en Tamaulipas”.

MUJER ES BASE DEL CRECIMIENTO, AMERICO… En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el senador con licencia, Américo Villarreal Anaya afirmó que en los últimos años, se brinda a la mujer un apoyo indiscutible bajo principios de igualdad de género, y reconoció que, hoy como nunca existe mayor participación de ellas en el desarrollo y crecimiento del país.

En el mensaje que difundió a través de redes sociales, el Doctor Américo Villarreal se sumó a la reflexión por un Tamaulipas y un México más igualitario para las mujeres.

Recordó que hoy en día hay más mujeres gobernadoras, y en el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, están integradas de manera paritaria con un 50% de mujeres y hombres.

En el ámbito de la salud, destacó que, a más de 100 años de instituciones tan importantes como el Hospital General de la Ciudad de México y la Academia Mexicana de Medicina, ambas están dirigidas por primera vez, por una doctora. Esto, dijo, es el principio de los resultados de la lucha de las mujeres.

Compartió que creció en un hogar rodeado de mujeres, su madre y sus hermanas, a quienes adora y respeta, y que también le tocó ver en el desarrollo de su vida y de su desarrollo profesional, que fueron objeto de un trato inequitativo.

En ese sentido, dijo que esta fecha es una buena oportunidad para reflexionar y seguir avanzando para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres.

