Martha Isabel Alvarado



¿Para eso querían ganar?



.-¡Aguas! con la sesión del Congreso, hoy

.-Presentaría Melhem, proyecto hidráulico

.-Gallegos y Prieto, diferencias insalvables

.-Bancada de Morena pierde otra diputada



Habrá que estar atentos a la sesión de hoy miércoles del Congreso del Estado, pues según ha trascendido, podría generarse información relevante durante el desarrollo de la misma.



Dicho lo cual, por el ‘anticipo’ que dio el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, durante su participación en el programa “Reporteros en la Mesa”, el pasado lunes.



Según dijo Zertuche Zuani, en la sesión de este día, el diputado local del distrito 06 con cabecera en Reynosa, emanado de Morena, JUAN OVIDIO GARCÍA GARCÍA, presentará un proyecto enfocado a resolver la crisis de abasto de agua que acecha a Tamaulipas.



“No puedo dar más detalles a ese respecto”, dijo Zertuche Zuani, con un dejo de ‘misterio’. No sin antes catalogar de “inhumana” e “injusta” la posición del gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, por sus proyectos sobre este rubro que trae entre manos.



En calidad de mientras, podríamos anotar que el currículum del diputado Ovidio García, refiere que fue regidor del Cabildo de Reynosa (2018-2021); Gerente de Comercializadora Garba (2014-2018), y Director de Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Reynosa (2013-2014). Nada que ver con cuestiones hidráulicas.



Veremos si nos da la sorpresa el diputado García García que, igual que varios de sus compañeros, es ‘primerizo’ en la ‘cancha’ política.

En contraste, quien sí cuenta con experiencia en las lides legislativas y políticas, es el diputado local del PRI, EDGARDO MELHEM SALINAS que, por cierto, este día presentará también un proyecto enfocado a la problemática del agua, desde la tribuna del Congreso Local.



Como dato adicional, habría que agregar que Melhem Salinas fue diputado federal en la LXI Legislatura, de 2009 a 2012, en la que fungió como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.



Misma Comisión en la que repitió Melhem Salinas, en calidad de Secretario, al resultar electo por segunda ocasión como diputado federal, de 2015 a 2018, Legislatura en que además formó parte de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.



Todo indicaría que, a juzgar por la trayectoria de ambos legisladores, el proyecto de Melhem superaría en contenido y sustancia, al de Ovidio García. Pero no hay que adelantar vísperas.



Retomando los dichos de Armando Zertuche en los micrófonos de “Reporteros en la Mesa”, llamó nuestra atención la siguiente frase textual del propio presidente de la JUCOPO: “Somos respetuosos de diferencias que son insalvables”.



Lo anterior, en relación al voto que emitió el diputado de su bancada (y de sus afectos) MARCO GALLEGOS GALVÁN, en contra de una Iniciativa de su compañero, el también diputado local morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA, para dotar a los Ayuntamientos de autonomía en la elaboración de sus Reglamentos.



¿O sea que la ‘bronca’ entre Prieto y Gallegos es ‘insalvable’?. Conste que así lo dijo Zertuche Zuani.



Digamos que, aprovechando la pregunta que le formulamos sobre Marco Gallegos, Zertuche Zuani aprovechó para ‘vacunarse’, por cuanto agregó: “Puede volver a suceder inclusive, pero no es la catástrofe que se intentó mediatizar. Es el prietito en el arroz, pero se deben ver los demás granitos del arroz”.



Y vaya que sucedió, más pronto que inmediatamente. La nota relevante de ayer martes, generada en Ciudad Victoria, fue que la diputada NANCY RUÍZ MARTÍNEZ, decidió abandonar la bancada de Morena y declararse legisladora independiente.



¿Otra que se le va a Zertuche Zuani?. Y nos dicen que dos diputados morenistas más, estarían a punto de hacer lo propio (podrían ser LETICIA VARGAS ÁLVAREZ y MARCO GALLEGOS, quien la semana pasada, con su voto, hizo un ‘guiño’ al panismo).



¿Para eso querían ganar la mayoría en las urnas?.



En el plano nacional, hay cierto ‘morbo’ ante la llegada del productor de televisión EPIGMENIO IBARRA, en calidad de colaborador, al programa “Por la Mañana”, de CIRO GÓMEZ LEYVA, ante los varios ‘encontronazos’ que en el pasado reciente han protagonizado ambos. Por lo pronto, el periodista anticipó que Ibarra se ‘integra’ a ese espacio, a invitación directa de “Grupo Fórmula”. ¡Uff!.



Hoy nos despedimos con una felicitación para el Contador-Doctor, JUAN JOSÉ VILLARREAL ROSALES, que hoy celebra su cumpleaños, el segundo más grande que Dios le ha regalado, razón por la cual desde este espacio le deseamos lo mejor.



Al cierre de este texto, trascendió la reunión que en la zona sur sostuvieron: el precandidato del PRI, PAN, PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, “Don Truco”, y el ex candidato de Morena a la diputación federal del distrito 08, EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA. ¿Otra baja para el bando guinda?.



CONTRAFUEGO: “Son tiempos de canallas”, AMLO dixit.

Hasta la próxima.