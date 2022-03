Análisis Político

Antonio Frausto

Las encuestas en Tamaulipas

A un par de semanas de comenzar las campañas políticas para elegir a gobernador en Tamaulipas, es común ver publicadas en redes sociales encuestas sobre las preferencias electorales.

Algunas, con datos muy diferentes, unas mostrando a un precandidato como ganador, mientras que otras traen como favorito a otro de los aspirantes.

Ante esta diversidad de información, cómo saber ¿Cuál de todas las encuestas tiene razón?

Las encuestas electorales son una herramienta de investigación que permiten recolectar datos, como opiniones y actitudes, a través de un cuestionario aplicado a un grupo de la población denominada muestra.

La finalidad de las encuestas, es obtener datos cuantitativos y cualitativos para que basados en estos, los políticos tomen decisiones, que impactarán en la percepción ciudadana de forma positiva hacia su persona.

ENCUESTAS HECHAS A MODO

Sin embargo, siempre se ha dicho que las encuestas están hechas a modo para el candidato que la solicite, apareciendo como el favorito de los votantes.

Si bien, quienes no nos dedicamos a estos ejercicios estadísticos, no somos expertos en procesar datos, ni conocemos si la metodología que se utilizó para elegir la muestra fue tendenciosa o no, por lo que es imposible verificar la veracidad de la misma.

Sí podemos, analizar algunas características en las que coinciden la mayoría de ellas, lo que nos permitirá tener una idea de lo que piensan los tamaulipecos.

AMÉRICO ARRIBA, VERÁSTEGUI CRECE MÁS

Primero, en la mayoría de las encuestas más allá del porcentaje, el precandidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Américo Villarreal, aparece como favorito para la gubernatura, en algunas con 52 por ciento, mientras que en otras con un 40 por ciento.

Segundo, si bien Américo Villarreal encabeza las encuestas, el precandidato que más ha crecido en intención del voto en las últimas semanas es César Verástegui de la alianza “Va por Tamaulipas”.

Encuestas como Massive Caller lo mostraban en enero con 25 por ciento de las preferencias, mientras que Demoscopia Digital en su encuesta del 17 de marzo lo ubica con un 35 por ciento de intención del voto.

En algunas encuestas aparece hasta a 5 puntos de diferencia del precandidato morenista, cuando hace dos meses llegó a estar a poco más de 20 puntos porcentuales.

Tercero, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez se mantiene en un alejado tercer lugar, con un porcentaje de entre 3 y 6 puntos.

Cuarto, la mayoría de las encuestas muestran entre un 15 y 22 por ciento de indecisos, segmento clave si siguen cerrándose las preferencias electorales.

RECOMENDACIONES

El equipo del precandidato Américo Villarreal, no debe confiarse de que las encuestas lo dan como favorito ya sea por 5 ó 20 puntos porcentuales, por lo que deben hacer una campaña propositiva y lo más importante, sin errores.

No hay que olvidar lo que sucedió en Nuevo León, cuando la candidata morenista Clara Luz Flores era la preferida para ganar la gubernatura, pero una serie de errores, el más grave, ser exhibida en un video y quedar como mentirosa, fue la debacle de su campaña.

Garantizar soluciones

El equipo de César Verástegui, no debe conformarse con que su precandidato es el que más ha crecido, debido a que ya sea por pocos o muchos puntos porcentuales, sigue abajo en las preferencias en la mayoría de las encuestas.

Por lo que deben implementar una campaña con propuestas que garanticen que se reforzarán las áreas prioritarias para los tamaulipecos como la seguridad y el empleo, además de resolver los nuevos retos, como por ejemplo el abasto del agua.

Campaña disruptiva

Ante el tercer lugar en que se encuentran, la única opción que tiene el equipo de Arturo Diez es realizar una campaña disruptiva e innovadora que realmente lo vean como una opción diferente, ya que será la única manera de hacer “engagement” para conectar con la gente.

Tiros de precisión

Los tres precandidatos deben tener presentes que más que cantidad, deben de hacer propuestas de calidad, es decir “tiros de precisión”, con ideas claras, precisas y factibles para solucionar los problemas que más le duelen a los tamaulipecos.

¿Podrán los precandidatos y sus equipos de campaña, interpretar las encuestas y presentar las mejores propuestas para los ciudadanos? En pocos días conoceremos las respuestas.

