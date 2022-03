Marco Antonio Vázquez Villanueva

Empatados, por lo menos en optimismo…

Difundiendo por todos los medios posibles sus encuestas, Américo Villarreal Anaya y César Verástegui Ostos llegarán el domingo al IETAM a registrar sus candidaturas a la gubernatura de Tamaulipas.

Por supuesto, tampoco se cansan de difundir sus éxitos y, por abajo del agua, los defectos del enemigo, sus equipos o sus familias.

Los seguidores de César Verástegui, El Truko, de la coalición Va por Tamaulipas, en los últimos días han difundido una encuesta atribuida a un investigador de la UNAM en la que se muestra que de acuerdo con las tendencias para el mes de mayo podría alcanzar y rebasar al candidato de Morena, Américo Villarreal, además le dan vuelo la encuesta de El Financiero que lo coloca cuatro puntos arriba y a otra más de una empresa que lo coloca cuatro puntos abajo del puntero pero que, en su beneficio, muestra una tendencia al alza muy rápida.

Por su parte los amigos del candidato de Morena, el senador con licencia Américo Villarreal, siguen presumiendo la encuesta de El Universal que lo coloca 30 puntos por encima de sus contrincantes, también una de El Heraldo que lo pone unos 10 puntos por encima de su rival, más otras que todos los días aparecen como Massive Caller que lo hacen amplio favorito.

Por si no es fanático de las encuestas, o no les cree nadita, los seguidores de uno y otro también presumen adhesiones de liderazgos del enemigo a sus filas, El Truko presenta decenas y decenas de ex morenistas que fueron hasta candidatos en la elección anterior que ya le levantan la mano, mientras que Américo hace lo propio con exalcaldes y exdirigentes priístas, del tricolor, que ya están de su lado.

La realidad es que una elección no es definida por encuestas, menos por chapulines que se brincan de un partido a otro a conveniencia, es decir, quien quiera ganar de los dos además de intentar pegar en la percepción ciudadana, que en este momento es lo más importante, también tendrá que solidificar su estructura electoral, sobre todo, prepararse para el día de la elección ya que si se dejan agandallar o rebasar por el enemigo en 24 horas podrían echar por la borda todo su trabajo de meses, se vendría por tierra lo que hayan hecho.

Así las cosas, El Truko se va a registrar por la coalición PAN-PRI-PRD “Va por Tamaulipas” con toda la confianza y, dice él, con todas las posibilidades de ganar, argumenta su trabajo y su constante aumento de seguidores, lo mismo menciona Américo que está citando a sus seguidores el mismo domingo 27 de marzo para ir a su registro, también con la idea de que va a ganar, obvio, solo uno de ellos podrá hacerlo, ¿qué le digo?, pues que apenas iniciaran las campañas el domingo siguiente de su registro y pues que ya para mayo habrá números más confiables de lo que sucederá, aunque no necesariamente habrá un ganador si tendencias, hoy de lo único que estamos seguros es que van empatados, pero en optimismo porque en todo lo demás solo dicen ellos su verdad.

ACUSAN A FUNCIONARIO DE LA SET DE INCAPAZ… E l burocratismo y la pasividad administrativa que se registra en las oficinas de Ezequiel Flores, en la Secretaria de Educación de Tamaulipas, desde el ciclo escolar pasado, afecta la economía de los docentes y provoca que se pierdan efectos y recategorizaciones que los maestros de Tamaulipas han obtenido de manera legítima a través de convocatoria, denunció el Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, José Rigoberto Guevara Vázquez.

Señaló que a la fecha existen detenidos alrededor de 35 nombramientos, de los cuales 17 son de la Benemérita escuela normal de Victoria, siete más de la Normal de Educadoras, dos de la escuela Normal Rural de San José de las Flores, 6 de la escuela Normal de Matamoros, entre otros, además de 13 de maestros que causaron baja por jubilación o renuncia que tampoco se han liberado.

“Siempre lo hemos comentado que a veces hay gente que no sabe la función para la cual le dieron esa encomienda por parte del gobierno del estado y en la misma secretaria de educación hay burocratismo que viene a lesionar la economía y el derecho de los trabajadores de la educación”.

“Hacemos un llamado al Gobierno estatal, a la Secretaria de educación, para que intervenga y se den los procesos, ésta establecido en el transitorio 4 del acuerdo 2019 que este tipo de acciones se hagan de manera transparente desde las escuelas normales, como se ha hecho pero lamentablemente es la oficina de Ezequiel Flores, la que empaña el proceso y lesiona los derechos, la economía y la carrera de los maestros de Tamaulipas”.

ENCABEZA RECTOR TRABAJOS DE VINCULACIÓN DE LA UAT CON ESCUELAS PRIMARIAS… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, encabezó las actividades del programa universitario ADN UAT realizadas en la Escuela Primaria “José María Morelos”, en Tampico, Tamaulipas.

En el inicio de la jornada comunitaria, el Rector agradeció a las autoridades del plantel por colaborar con la Universidad en este esfuerzo que consolida la vinculación con los sectores educativos, sociales, deportivos y culturales, con el fin de atender la problemática y temática que presentan en el entorno de la sociedad.

En las instalaciones de este plantel ubicado en la colonia Morelos, el C. P. Mendoza Cavazos entregó paquetes de libros, enciclopedias y cuentos a directivos de trece escuelas del sector 21 de Tampico que participan con la Universidad en esta vinculación.

A lo largo de la ceremonia, el Mtro. Juan Fernando Arriaga del Río, Director de la Escuela Primaria “José María Morelos”, reconoció el interés de la UAT al vincularse con las instituciones de educación pública de esta región del estado y resaltó esta labor de servicio de la Universidad con la comunidad.

A nombre de los padres y madres de familia, la Sra. Santa Aurora Hernández Flores agradeció la visita del Rector y resaltó la labor de servicio de la UAT.

Por el alumnado habló la niña Génesis Lizbeth Saavedra Castellanos, quien agradeció la visita del C. P. Mendoza Cavazos y de los universitarios para la donación de este material que contribuirá a enriquecer el acervo de sus bibliotecas escolares y promover el hábito, la comprensión y el gusto por la lectura.

Durante el programa ADN UAT se desarrollan actividades y talleres donde estarán participando alumnos de las escuelas invitadas con la presencia de sus directores, maestros y padres de familia.

