Martha Isabel Alvarado

Invasión, ¿What it means?



.-El Instituto de Migración, incumple su tarea

.-Persiste crisis migrante, en la frontera norte

.-¿Y la “luna de miel” Abbott y gobernadores?

.-‘Dolores de parto’; no termina de nacer CCE



No es asunto menor, lo declarado por el gobernador del vecino estado de Texas, GREG ABBOTT, diciendo que analiza la posibilidad de declarar una “invasión” en su territorio, ante el arribo masivo de migrantes. Con lo que podría invocar poderes de guerra que le permitirían tener un mayor control sobre la frontera con México.



“Abbott está sopesando si invocar poderes de guerra reales para apoderarse de una autoridad estatal mucho más amplia en la frontera”, publicó el sábado “The New York Times”.



Como bien se ha de recordar, entre los días 13, 14 y 15 de abril, el gobernador ABBOTT firmó una serie de Acuerdos con los gobernadores: SAMUEL GARCÍA de Nuevo León; MARU CAMPOS de Chihuahua; MIGUEL RIQUELME de Coahuila y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA de Tamaulipas.



Dichos Acuerdos se dieron a raíz de una crisis en el transporte de carga mexicano que cruza a EE.UU., derivada de revisiones exhaustivas que impuso el gobierno tejano en dichas unidades. Algo que causó pérdidas estimadas en 8 mil millones de dólares diarios.



En contraprestación a dichos Acuerdos, los gobernadores de los 4 estados antes mencionados, se comprometieron a resguardar la frontera, implementando una serie de medidas tendientes a evitar el flujo ilegal de migrantes y drogas a Texas.



Se infiere que las cosas iban muy bien, en el marco de tales Acuerdos, ya que el propio gobernador Abbott publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “La semana pasada, el estado de la estrella solitaria y los estados mexicanos vecinos firmaron acuerdos históricos para asegurar ambos lados de la frontera. Texas hizo más en dos días para asegurar la frontera de lo que Biden ha hecho en 15 meses”.



Parafraseando a “El Truco” Verástegui, hasta allí, parecía que todo estaba “con madre”, en cuanto a las acciones conjuntas de los gobernadores: RIQUELME, GARCÍA SEPÚLVEDA, CAMPOS, y GARCÍA CABEZA DE VACA, con su homólogo de Texas.



De allí que cause sorpresa la palabra “invasión”, que ahora invoca Abbott, con cualquier cosa que ello signifique. Sin olvidar que en Texas hay elecciones en noviembre próximo en las que él busca reelegirse para un tercer período, lo cual explicaría muchas cosas.



Ya que aludimos al “Truco” Verástegui, suponemos que ya habrá ‘ajustado’ su discurso, respecto a este asunto del Acuerdo entre los gobernadores de Texas y Tamaulipas, toda vez que, en un primer momento, quizá no lo tenía totalmente claro, lo cual sería entendible ante la premura de la campaña.



“En el tema del transporte de carga, efectivamente, el señor gobernador tuvo a bien tomar cartas en el asunto por la revisión de la carga que estaba en el puente de Pharr, que estaban revisando los camiones exhaustivamente, y tardaban 45 minutos en revisar cada camión y eso hacía imposible los cientos o miles de carga que van de México a Estados Unidos”.



“El señor gobernador (Cabeza de Vaca) platicó con el gobernador de Texas y se resolvió este problema, pero en ningún momento nosotros tenemos facultades para estarle haciendo el trabajo a los Estados Unidos, para estarle haciendo labor de contención. Podemos hacer la labor de persuasión a través del convencimiento, a través del diálogo, a través del acuerdo, pero no tenemos facultades para un momento dado tener nosotros policías para estar haciendo las veces del Instituto Nacional de Migración”, fue lo que dijo Verástegui Ostos (el pasado lunes 25 de abril) en “Reporteros en La Mesa”.



“Cuando yo estuve en la Secretaría General de Gobierno, le alcancé a mandar unos 18 oficios al Instituto Nacional de Migración solicitando el apoyo, y que las autoridades hicieran su trabajo en la frontera sur del país y no en el norte de nuestro estado”, remató Verástegui.



Algo que no es nuevo, pues si hay alguna dependencia ‘socarrona’ e ineficaz de la “4-T”, que ya es mucho decir, es el INM.



Por otro lado, el que debe andarse con mucho cuidado en su actuar del día a día, por ser considerado una ‘carta’ viable para la elección presidencial de 2024, es el joven alcalde de Monterrey, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, de 36 años, que al parecer fue ‘pillado’ en estado “inconveniente” al participar desde un restaurante-bar de Nueva York, en una sesión del Cabildo regio.



Un tema al que le daremos continuidad, es al del supuesto “Consejo Coordinador Empresarial” de Reynosa, que aún no tiene ‘Acta de Nacimiento’, y ya lo quieren hacer ‘anfitrión’ de un Foro con los candidatos a gobernador. ¿Será el furor electorero o qué hay detrás?.



Por hoy solo nos resta felicitar a dos mujeres admirables de Reynosa. La primera de ellas, la maestra ANGÉLICA DÁVILA, por su reciente cumpleaños, de quien guardamos gratos recuerdos de la secundaria. Así como a la Rectora de la UMAN, EDITH CANTÚ DE MORETT, por la inauguración del Centro Especializado en Diabetes y Metabolismo, que está llamado a prestar un valioso servicio a la comunidad.



CONTRAFUEGO: ¡Aguas con el ‘chínguere’!; ha tumbado imperios.

Hasta la próxima.