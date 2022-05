Análisis Político

Antonio Frausto

La comunicación social en los candidatos

Además de diseñar la agenda de medios, convocar a las actividades proselitistas y enviar los boletines para prensa, radio, televisión y ahora redes sociales, la coordinación de comunicación social o jefatura de prensa en una campaña política, tiene otra muy función muy relevante, ser un enlace eficaz entre el candidato (a) y los medios de comunicación.

Aunque no es un requisito que esta área sea ocupada por un periodista, tradicionalmente sucede así, debido a su experiencia en los medios de comunicación, pero más allá de quién desempeñe esa función, es fundamental que conozcan el proceso de la comunicación, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para potencializar el mensaje del candidato.

Lo ideal es tener una relación positiva con quienes intervienen en los medios de comunicación (dueños, editores, reporteros, etc…), ya que el jefe de prensa debe ser un elemento que genere percepciones favorables del candidato ante quienes crean la opinión pública.

Incluso, en ocasiones las relaciones personales del coordinador de comunicación son utilizadas para este propósito. Por lo que es común que cuando el candidato es poco conocido, los periodistas le empiecen a dar cobertura informativa no por él, sino por la amistad o la seriedad del trabajo de su jefe de prensa.

Aunque se puede decir que los equipos de comunicación social de los tres candidatos han cumplido con sus funciones principales, también es cierto, que cada coordinación de prensa cuenta con características que la distinguen de las otras, de acuerdo las necesidades y personalidad del candidato, los objetivos de la agenda de medios e incluso al presupuesto destinado.

TRUKO CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Desde la precampaña el equipo de comunicación de César “Truko Verástegui”, encabezado por Omar de la Fuente y Karla Cabrera ha buscado el acercamiento con todos los medios de comunicación y periodistas, conscientes de que el candidato requería la mayor exposición mediática al ocupar en las encuestas un segundo lugar en las preferencias electorales.

Prueba de ello es, el envío constante de información al grupo de periodistas de whatsapp del candidato, con boletines de prensa, materiales audiovisuales, la agenda diaria de actividades y atendiendo personal o telefónicamente a las peticiones de los reporteros.

Labor que realizan arropados por un amplio y especializado equipo conformado por reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores y comunnity manager, entre otros especialistas en el ámbito de la comunicación.

AMÉRICO LE APUESTA A LA EXPERIENCIA

Por su parte, el equipo de prensa de Américo Villarreal, es liderado por Francisco Cuéllar, un reconocido y experimentado periodista que conoce muy bien el quehacer informativo y contexto político estatal, lo que le permite mantener relaciones positivas con los principales medios de comunicación de Tamaulipas.

Sin embargo, tal vez por las limitaciones presupuestales, no cuenta con un equipo tan extenso, por lo que su comunicación con los periodistas no es tan frecuente y aunque se resuelven sus solicitudes de información, no siempre de manera inmediata como sería lo deseable.

ARTURO INCONSISTENCIA EN PRENSA

En la precampaña y en lo que va de la campaña, el candidato Arturo Diez Gutiérrez ha cambiado un par de veces de jefe de prensa, el primero fue Víctor Hugo Martínez de Tampico y después la periodista victorense Martha Yeverino.

A pesar de contar con un equipo de prensa limitado en elementos y en presupuesto, supieron cumplir con su responsabilidad, dotando de material informativo a los medios de comunicación y manteniendo una comunicación cercana con la mayoría de los reporteros y columnistas.

Sin embargo, por la inconsistencia al remplazar a sus coordinadores de medios, no le ha permitido al candidato fortalecer su relación con la prensa como sería lo adecuado, recibiendo de parte de algunos medios de comunicación señalamientos constantes no por sus propuestas, sino por sus actitudes y por el desempeño de su equipo de campaña.

RECOMENDACIONES

La coordinación de comunicación social es un área sumamente importante y sensible, por lo que la labor de los encargados de prensa no sólo tiene que ser dotar del material que requieren los periodistas, sino también, ser un potencializador de la campaña del candidato. Por lo que considero que hay dos factores fundamentales que deben implementarse en esta área.

La credibilidad es fundamental

El primero es la credibilidad, la confianza es valor muy difícil de construir, es resultado de un trabajo congruente y constante, por lo que la confianza que se genera en un ciudadano hacia un candidato no tiene precio.

Es por eso que el departamento de comunicación social nunca debe mentir, como dice Guy Durandin en su libro “La mentira en la propaganda política y en la publicidad”, “es más fácil decir la verdad que tener que inventar una mentira convincente, al decir la verdad se consigue el prestigio de la credibilidad”.

La capacidad de respuesta

Otro aspecto fundamental es la capacidad de respuesta, debido a su dinámica y el uso de los medios digitales, una campaña política es de inmediatez, por lo que los jefes de prensa deben procesar, analizar, evaluar y tomar las mejores decisiones para dar respuesta a las solicitudes de los medios de comunicación.

A mitad de la campaña política de César “Truko” Verástegui, Américo Villarreal y Arturo Diez Gutiérrez ¿Crees que su comunicación social ha sido efectiva? ¿Conoces a los candidatos y sus propuestas? ¿Sus campañas han influido para decidir tú voto?

