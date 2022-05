Martha Isabel Alvarado



Asesores ‘chafas’



.-¿AVA, buscando “ayuda” de Monreal?

.-Candidato se lamentó de ‘juego rudo’

.-“Makito”, abre paso a la especulación

.-Gil Zuarth apuesta que ganará el PAN



Aquí comentamos, que les fallaron los asesores a los candidatos a gobernador que participaron en el Debate del domingo, porque no pudieron esbozar, a pregunta expresa del moderador, una Política Pública relacionada con la crisis migrante que aqueja a Tamaulipas.



Pero vemos que tampoco al candidato de Morena, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA le va muy bien que digamos con su cuerpo de asesores, a juzgar por los recientes acontecimientos.



Qué raro estuvo eso de la visita que hizo Villarreal Anaya el lunes al Senado de la República, donde por cierto le cantaron “Las Mañanitas” los de la bancada de Morena, por ser el día de su cumpleaños.



Qué extraño, que Villarreal Anaya haya optado por ‘recargarse’ en alguien como el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, que es algo así como “El Malquerido” de Palacio Nacional, dados los frecuentes ‘desaires’ de AMLO a su persona.



Nos dijo un buen amigo: “Acuérdate que el presidente ya lo mencionó entre las “corcholatas”, él también ya es “corcholata”, refiriéndose a Monreal Ávila.



Pero qué va. En cuanto a los ‘quereres’ del presidente LÓPEZ OBRADOR, es evidente que, hoy por hoy, la “corcholata” favorita, es la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM. De ahí en fuera, si acaso el canciller MARCELO EBRARD y el ‘primo’, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, Secretario de Gobernación, tendrían ese ‘status’.

Por la manera tan forzada en que AMLO incluyó a Monreal en su supuesta ‘baraja’ del 2024, a tanto que estuvieron chinga y jode los periodistas que ‘cubren’ la mañanera, preguntándole por él, digamos que el ex gobernador de Zacatecas, es una “tapa-rosca” de plástico.



Según nos enteramos, fue el propio Américo quien habría solicitado esta reunión que encabezó Monreal, por medio del Senador EDUARDO RAMÍREZ, de Chiapas, quien fuera miembro del Partido Verde Ecologista y Secretario de Gobierno (de 2013 a 2015), siendo MANUEL VELAZCO gobernador de aquel estado.



¿Por qué si trae tanta ventaja en las encuestas, Villarreal Anaya acudió con Monreal a ‘quejarse’ de supuesto ‘juego sucio’ en Tamaulipas?. ¿A poco no le ‘tira esquina’ la “4-T”?. Es pregunta.



Para acabarla, la presencia del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO en la citada reunión en el Senado, provocó que los integrantes de las bancadas del PAN y del PRD, se quejaran de supuesto uso de la Cámara Alta para “actos de campaña”. ¡Uff!.



Otro que causó asombro con su toma de decisiones, fue el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, quien decidió solicitar licencia para separarse del cargo, generando todo un mar de especulaciones.



Es evidente que Peña Ortiz no da un paso sin la autorización de su mamá, la ex alcaldesa MAKI ORTIZ, de quien no se ha “destetado”, políticamente hablando, desde que llegó al cargo hace 8 meses.



Vaya ‘sospechosismo’ que genera “Makito”, dejando en la silla de la alcaldía, a la misma persona que su mamá utilizó para cubrir la vacante, cuando ella pidió licencia siendo alcaldesa: el entonces regidor JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, hoy titular del área de Seguridad Pública Municipal.



¿Será que a Maki Ortiz ya ‘le cayó el veinte’, de que, si Morena llegase a perder la elección, va a necesitar de un ‘chivo expiatorio’, y que ese no sería su hijito?. Con esta, sería la tercera vez que Alfonso Peña ejerce temporalmente como titular del Ayuntamiento.



El abogado ROBERTO GIL ZUARTH, estuvo este martes en el estudio de Tele Fórmula, y en el programa “Por la Mañana” conducido por CIRO GÓMEZ LEYVA, del cual es colaborador, comentó ante el micrófono, sobre las elecciones del 5 de junio próximo:



“Pongo mi quiniela; la coalición PAN, PRI, PRD ganará Tamaulipas, el PAN ganará en Aguascalientes y habrá una sorpresa en Durango”. Concluyó diciendo que el Partido albiazul ganará esas tres gubernaturas. Y aún agregó, que no hay que descartar un triunfo en el estado de Hidalgo. ¿Será?.



Otro que se manifestó en torno a los próximos comicios, pero a través de un ‘tuit’ fue el propio RICARDO MONREAL, diciendo: “Atípico lo que pasa en Tamaulipas: presidentes municipales, familiares de candidatos, diputados y líderes sociales, con órdenes de aprehensión y perseguidos. A nadie conviene este clima de hostilidad. Hagamos una tregua; respetemos la decisión del pueblo; permitamos la transición”. ¿Pensará que le harán caso?.



