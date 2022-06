Análisis Político

Antonio Frausto

¿Por qué los tamaulipecos eligieron un cambio?



Hace casi seis meses escribí en uno de mis análisis políticos que las elecciones en sí, sólo representan dos cosas, el cambio o la continuidad y esa fue la decisión que los tamaulipecos tomaron este domingo, un cambio político para el estado.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Pre eliminares (PREP) que concluyó este lunes alrededor del mediodía, el Doctor Américo Villarreal Anaya es el ganador de la elección para la gubernatura de Tamaulipas al obtener 710 mil 952 votos, es decir un 49.9 por ciento de la votación.

Pero más allá de lo dicho, lo hecho en las campañas políticas y las cifras que arrojó está elección ¿Por qué la mayoría de los tamaulipecos eligieron un cambio? ¿Cuáles fueron las principales razones por las que MORENA ganó en Tamaulipas?

VOTO DE CASTIGO

Considero que la primera de ellas y la que más influyó en los ciudadanos, fue el desgaste natural que tiene todo partido político al encontrarse en el poder.

Sin embargo, en el caso de Tamaulipas fue más allá de eso, muchos ciudadanos se sintieron defraudados por el gobierno en turno, en el caso de Victoria los burócratas son el mejor ejemplo de ello, al considerar que fueron menospreciados, maltratados e incluso algunos humillados por los que llegaron, simplemente por creer que al trabajar en gobierno eran priistas, aunque muchos nunca lo fueron.

El resultado de estas acciones, fue el voto de castigo contra el PAN-Gobierno, que se vio reflejado en las urnas en la elección del año pasado cuando el blanquiazul perdió los principales municipios en el estado y en este 2022 contra la coalición Va por Tamaulipas.

LA MARCA MORENA

La segunda causa, es el peso político que representa la marca MORENA y su líder moral el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que para muchos significa la esperanza de tener un mejor gobierno, sin corrupción, donde no se mienta, no se robe y no se traicione, teniendo al centro de las políticas públicas a los menos favorecidos. Es decir, los que votaron por el Doctor Américo Villarreal por esta causa se les puede englobar como un voto idealista o aspiracional.

AMÉRICO VILLARREAL GUERRA

Una tercera razón, tiene que ver con la buena imagen familiar que se tiene del candidato de MORENA, en específico de su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra.

Las generaciones mayores tienen un buen recuerdo de cuando fue gobernador y aunque obviamente no son la misma persona, el ser humano tiende a hacer una transferencia inconsciente de valores entre personajes tan cercanos, en este caso padre e hijo, pensado que si el padre posee tales características en este caso positivas, el hijo también las deben de tener.

LA DIVISIÓN DEL PRI

Y finalmente una cuarta razón, la división que padeció el Partido Revolucionario Institucional que integraba la coalición Va por Tamaulipas.

Al confirmarse la coalición con su adversario histórico Acción Nacional, no fueron pocos los priistas que rechazaron esta unión electoral, en especial por lo mal que el PAN-Gobierno los trató en los últimos años, por lo que encontraron en un ex priista el Doctor Américo Villarreal el cobijo que necesitaban, eligiendo esa opción política.

Sí la elección significaba cambio o continuidad, los tamaulipecos hablaron en las urnas y decidieron elegir un nuevo rumbo en el quehacer político de la entidad.

Ahora les tocará a quienes en unos meses empezarán a gobernar, demostrar capacidad para resolver los problemas, pero también la sensibilidad para ser empático con los ciudadanos, porque de no hacerlo, de no cumplir las expectativas, en seis años nuevamente podría haber una tercera alternancia en el poder.

