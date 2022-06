No nos van a arrebatar el triunfo: Américo Villarreal

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- En pleno festejo frente al palacio de Gobierno del Estado, esta noche el candidato de la alianza “Juntos Hacemos Historia”, Américo Villarreal Anaya, le pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) que estén atentos porque Tamaulipas los está viendo, “y no hay lugar a dudas de este triunfo, no nos lo van a arrebatar ni a revertir”, advirtió.

Por segunda noche consecutiva, pero esta vez con ciudadanos de diferentes municipios, se reunieron los simpatizantes de Villarreal Anaya en la plaza Juárez, de Ciudad Victoria.

“Desde hoy la voluntad y el trabajo serán lo fundamental de lo que vamos a hacer; a partir de hoy un gobernador amigo los va estar esperando en esa esquina para servirles a ustedes, a nadie más”, dijo al comenzar su mensaje, en un evento que comenzó a las 20:00 horas.

El doctor Américo aseguró que su primer compromiso será recuperar las instituciones y aseguró que viene una reestructuración en los sistemas de salud y educación, además de que la Guardia Estatal será una realidad en materia de seguridad, “van a tener un gobernador atento a que se cumplan las leyes”.

Respecto a la jornada electoral indicó que Tamaulipas fue el estado con la mayor participación ciudadana de los seis en donde se celebraron elecciones con un 53 por ciento, “a pesar del miedo y las triquiñuelas salieron a votar”.

“Les pido que no bajemos la guardia porque en unos días, el próximo fin de semana nos deben estar entregando la constancia de mayoría”, expresó a los presentes.

E insistió: “Y aquí nos vamos a ver el próximo fin para mostrarles la constancia de mayoría de gobernador electo de Tamaulipas para servirles a ustedes”.

Según las cifras oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares con el total de las 4,778 actas capturadas, el candidato de ‘Juntos Hacemos Historia’, integrada por Morena, PVEM y PT conquistó el 49.99 por ciento de la elección, que significan 710 mil 952 votos, de los cuales, 710 mil 471 se registraron en la entidad y 481 votos en el extranjero.

Américo Villarreal agregó que, “vamos a sacar a los corruptos, a los deshonestos a los que no han cumplido con su papel, y vamos a luchar por restituir estos grandes valores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que son la verdad, la justicia y la honestidad”.

Entre los asistentes al festejo destacó la presencia de Erasmo González y de Olga Sosa, dos de los políticos más cercanos al doctor Américo, también de José Ramón Gómez Leal, así como de varios de los alcaldes de la zona fronteriza, y legisladores de Morena.

Al concluir el discurso de Villarreal Anaya comenzó un concierto con el cantante norteño Leandro Ríos, que se prolongó hasta después de las 22:00 horas.