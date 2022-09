Martha Isabel Alvarado



En marcha la transición



.-Dan primer paso en la entrega-recepción

.-Los trabajos arrancarán el lunes entrante

.-“JR” y Olga Sosa, con sus bonos a la baja

.-La ASE una posición de las más ‘peleadas’



Como estaba previsto de acuerdo a la ley, este 1 de septiembre arrancó el proceso de entrega-recepción del gobierno de Tamaulipas, con los ‘capitanes’ de los respectivos equipos al frente.



En conferencia de prensa conjunta, el coordinador por parte del gobierno saliente, GERARDO PEÑA FLORES, y su par del gobierno entrante, JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, dieron a conocer los primeros detalles de dicho proceso.



Se tiene contemplado que los equipos que acompañan a ambos coordinadores, realicen una primera reunión hoy viernes a las 9:00 de la mañana, aunque será el próximo lunes cuando formalmente inicien su cometido.



Como es sabido, por parte del actual gobierno panista de Tamaulipas, los diez comisionados para la entrega-recepción son: CARLOS RUHNEB PÉREZ CÉSPEDES, MARÍA FERNANDA SAIZ PESQUERA, EDUARDO DEL REAL SORIA y YORVIC RAMÍREZ.



Así como: EZEQUIEL FLORES DARÁN TORRES, GABRIELA ESPERANZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR JAVIER MARTÍNEZ RIVERA, AMBRAHAM RUÍZ MENDIOLA y MARIBEL CASTILLA ZÚÑIGA, todos ellos comandados por GERARDO PEÑA FLORES.



Mientras que los capitaneados por JESÚS LAVÍN VERÁSTEGUI, son: NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO, LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR, FRANCISCO CRUZ VELA y VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS.

Además de: DÁMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO, RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, LUIS GERARDO ILLOLDI REYES y HÉCTOR IVÁN REYES HERRERA.



Llama la atención que, en el equipo a cargo de Lavín Verástegui, no aparece ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, actual diputada federal del distrito 04 con sede en Matamoros, muy cercana al gobernador electo de Tamaulipas.



Tan cercana, que Lozano Rodríguez está ‘palomeada’, presuntamente, para ocupar la Secretaria de Finanzas en el próximo gobierno tamaulipeco de extracción morenista, y no el SATTAM como aquí lo anotamos en un principio.



No está de más que los interesados vayan tomando nota: la suplente de Adriana Lozano, es ERIKA GEORGINA LARA VÁZQUEZ, quien durante 10 años fue directora de la carrera de Contaduría y Administración en la Universidad de Matamoros.



El hecho de que aparezca el nombre del tampiqueño RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA en la lista de los 10 que representan al gobierno entrante para la entrega-recepción, hace suponer que se mantiene viva su esperanza de convertirse en el próximo Auditor Superior del Estado, cargo que ya ocupó durante el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.



A propósito de la ASE, trascendió que el ex ‘súper delegado’ de los Programas del Desarrollo en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, buscaba ‘acaparar’ dicha posición para su ‘alfil’ MARCELO SIERRA GARZA, pero por lo visto serían nulas sus posibilidades.



Habría que recordar que, en campaña, “JR”, durante algún tiempo mantuvo ‘secuestrada’ la agenda del entonces candidato de Morena a la gubernatura, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, olvidándose de que el nombre del juego en cuanto al trabajo proselitista es: sumar.



Todo indica que los bonos de “JR” traen comportamiento a la baja.



Algo semejante estaría ocurriendo con la ex diputada federal del PES y candidata perdedora de Morena a la alcaldía de Tampico, OLGA SOSA RUÍZ, que estaría buscando la Secretaría del Bienestar.



Posición que según se sabe, estaría llamada a encabezar VERÓNICA AGUIRRE DE LOS SANTOS, del municipio de San Fernando, que ha colaborado en el gobierno de AMLO en la Procuraduría Agraria.



En Nuevo Laredo, muy concurrido estuvo el servicio fúnebre de JORGE VALDEZ VARGAS, que fuera regidor del Cabildo que preside la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, quien por cierto a temprana hora acudió a la capilla de “Funerales Vázquez” para encabezar una guardia de funcionarios municipales ante el féretro del que fuera su cercano colaborador y amigo de la familia.



Es muy probable que en los próximos días sea llamado el suplente de Valdez Vargas, FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO CARRASCO, a ocupar el correspondiente asiento en el Cabildo municipal.



CONTRAFUEGO: Lo de ‘cuñado incómodo’, vaya que salió cierto.

Hasta la próxima.