Análisis Político

¿Continuará el conflicto político?

Quienes pensábamos que después de la elección del 5 de junio los conflictos políticos en Tamaulipas, si bien, no iban a desaparecer, si iban a disminuir hasta su mínima expresión conforme se acercara la llegada del nuevo gobierno, estábamos muy equivocados.

A unos días de que el Doctor Américo Villarreal asuma la gubernatura del estado, parte de la clase política tamaulipeca, es decir, los panistas y morenistas siguen en una lucha por el poder.

En el Congreso del Estado en una batalla por la diputación permanente, mientras que en el ámbito electoral los blanquiazules aún mantienen la esperanza de que hoy el Tribunal Federal Electoral invalide la elección estatal, aunque parezca casi imposible que suceda.

Como si estás acciones fueran poca cosa, en algunos informes municipales celebrados la semana pasada, como el del alcalde victorenses Lalo Gattas, no se contó con la representación del gobernador tamaulipeco, no sabemos si fue porque no se le invitó o porque no quisieron enviar a alguien, en cualquier caso, es una muestra de que existe un malestar entre ambos.

Este fin de semana también se anunció que el Gobierno Municipal de Victoria llevara a cabo la ceremonia del Grito de Independencia con la presencia del gobernador electo, por lo que es una franca provocación y una competencia por ver a que evento asistirán más victorenses, si a la verbena organizada por el Gobierno del Estado o el de la capital.

Lo peor es que como se dice comúnmente, “los que pagaremos los platos rotos” seremos los tamaulipecos, ya que los conflictos políticos impactarán en el desarrollo de la próxima administración pública estatal, como lo informó el gobernador electo Américo Villarreal el lunes.

En conferencia de prensa, el doctor lamentó que, a casi 15 días de asumir su función como gobernador, sólo exista un avance del 25 por ciento en el proceso de entrega-recepción, además de que no se ha podido incorporar a los trabajos a miembros de la sociedad civil, porque el actual gobierno cabecista no lo permite.

Señaló que hasta el momento no han tenido acceso a tres áreas fundamentales para el buen funcionamiento de la administración pública estatal, como son: la Oficina del Gobernador, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental, porque los actuales funcionarios no lo han querido.

“Las limitaciones a las que nos hemos enfrentado son evidentes, la prueba más clara es que ustedes los medios de comunicación no tienen la información suficiente”, criticó severamente el mandatario electo.

El Doctor Américo Villarreal pidió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que tenga la voluntad política para que el equipo de transición que encabeza el Doctor Jesús Lavín tenga acceso a todas las dependencias gubernamentales y acelerar este proceso, ya que el primer de octubre será el cambio de gobierno.

Como en otras ocasiones el Secretario de Gobierno, Gerardo Peña Flores, salió a asegurar que al equipo de transición se le dará toda para hacer su labor y de esa manera bajar un poco la tensión política.

Pero con la experiencia de los últimos meses, es seguro que, con la sesión de hoy en el Congreso Local, al igual que con el fallo que hoy dará el TRIFE sobre el último recurso de impugnación presentado por Acción Nacional para invalidar el cómputo estatal de la elección a la gubernatura, sin duda que el conflicto político regresará.

Tamaulipas vive un proceso político-social inédito, con una segunda alternancia del poder, luego de que hace seis años el PRI lo cediera al PAN y hoy el PAN lo haga con MORENA.

Pero a diferencia de lo vivido entre Egidio Torre Cantú y Francisco García Cabeza de Vaca, que tuvieron un proceso terso y de cordialidad, pareciendo incluso que fueran del mismo partido, hasta el momento no hay elementos para pensar que en los últimos días de la transición actual suceda eso.

Los políticos tamaulipecos ¿tendrán la capacidad para hacer política, es decir, para negociar, para dejar a un lado los egos, las revanchas personales y pensar en hacer las cosas bien por el bienestar de los ciudadanos? o ¿Seguiremos viendo una lucha por el poder transexenal? En pocas palabras ¿Continuará el conflicto político?

