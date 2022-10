Martha Isabel Alvarado



Se mueve el tablero político



.-Habrá elección extraordinaria en Tamaulipas

.-Muere Senador Faustino López, en accidente

.-CCR declinó fungir de asesor de ‘El Calabazo’

.-¿Levantará la mano CDV por el lado del PAN?



La intempestiva muerte del Senador morenista FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, mueve el tablero político de Tamaulipas, empezando porque tendría que celebrarse en febrero una elección extraordinaria para cubrir esa vacante.



Como es sabido, el Senador López Vargas y su esposa PILAR HERNÁNDEZ, perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico registrado el sábado en Zacatecas.



Bajo ese orden de cosas, corresponde al Instituto Nacional Electoral, INE, convocar a una elección extraordinaria en Tamaulipas, en apego al artículo 77 constitucional.



El representante del INE en nuestra entidad, SERGIO IVÁN RUIZ CATELOT refiere que, de acuerdo a la ley, ese Instituto dispone de un plazo de 90 días que vencerían en febrero de 2023 para la realización de los nuevos comicios.



¿Quiénes pueden ser los candidatos?. La lista es amplia, en los distintos colores y denominaciones políticas.



Damos por hecho que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ, daría lo que fuera por ser ella la abanderada de Morena en este caso. Dinero para costear una campaña, le sobra. No se diga, teniendo a su disposición el Ayuntamiento que le dejó ‘encargado’ a su retoño, CARLOS PEÑA ORTIZ.



Pero de acuerdo al principio de equidad, la vacante del Senador López Vargas ha de cubrirla alguien del mismo género.



Los nombres que seguramente empezarán a barajarse en los próximos días, por el lado de Morena, tal vez incluyan a dos ex delegados de los programas del Bienestar: JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Aunque este último actualmente desempeña el cargo de Director de RTC y tendría que separarse del mismo en los términos que marca la ley federal, que es la que rige el rubro de las Senadurías.



Otro probable nombre que podría manejarse, es el de AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO, que ha andado muy activo visitando oficinas estatales, así como en los asuntos del Partido Morena.



Suponemos que al ex alcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS le gustaría ser el abanderado morenista, pues según se sabe, no le fue concedida ninguna posición de importancia en el nuevo gobierno de Tamaulipas.



De acuerdo a un trascendido, a Canturosas lo ‘canalizaron’ con “El Calabazo”, HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, Secretario General de Gobierno, quien le habría dado la noticia de que lo integraría a su cuerpo de asesores, cosa que no fue del agrado del ex alcalde.



Dice conocida frase: “Hay niveles, y nivelitos”.



Por el lado del PAN, no puede descartarse el nombre del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para contender en la elección extraordinaria, dado que no pesa una sentencia condenatoria de un juez en su contra, y, por ende, no estaría inhabilitado para participar.



El pasado jueves en la sección denominada “Cero Impunidad” de la conferencia mañanera de AMLO, el subsecretario de Seguridad Pública, RICARDO MEJÍA BERDEJA, expuso que una nueva orden de aprehensión fue girada en contra de Cabeza de Vaca, con fecha 4 de octubre de este año.



De esas cosas raras que suceden en el gobierno de la “4-T”, en vez de que el titular de la FGR aludiera a dicho asunto, lo hizo Mejía Berdeja, cuyo nivel es jerárquicamente inferior.



Esperemos que el Ministerio Público o un juez competente haya notificado al ex gobernador de Tamaulipas de esta situación, pues de lo contrario, el anuncio realizado por Mejía Berdeja, estaría que ni mandado hacer para alegar “fallas al debido proceso” y a la presunción de inocencia.



Es de suponer, además, que Cabeza de Vaca estaría en posesión de un buen ‘banco’ de datos del extinto empresario SERGIO CARMONA, motejado mediáticamente como “El Rey del Guachicol”, mismos que usaría ‘estratégicamente’ para ‘defenderse’.



No hay que olvidar que el que fuera su jefe de gabinete hasta octubre de 2019, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, presuntamente, mantuvo cercanía con el hoy occiso (su compadre) en la última etapa de su vida.



Aunado a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 27 de septiembre de 2022, concerniente al otorgamiento del Fíat de Notario Público número 50 en favor de Sáenz Martínez.



CONTRAFUEGO: “La información es poder”.

