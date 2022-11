Martha Isabel Alvarado



Pausa a elección extraordinaria



.-Retira Senado caso Tamaulipas de la agenda

.-En sesión de ayer debió aprobarse el Decreto

.-Situación jurídica de CDV, la causa del atorón

.-“Le llovió en su milpa”, al Director de la CEAT



Por lo visto, no se ponen de acuerdo las figuras políticas de Morena en Tamaulipas sobre un tema tan importante como es el trasvase del agua de Nuevo León a nuestra entidad.



A principios de esta semana, el director de la Comisión Estatal del Agua, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ, descartó la urgencia de Tamaulipas para la realización de dicho trasvase.



En sus declaraciones a la prensa, dijo Quiroga Álvarez: “Tenemos todo el tiempo necesario, puesto que en la presa “Marte R. Gómez” del Estado, cuenta con más de 380 millones de metros cúbicos, para el inicio de las siembras del distrito 026 de la frontera”.



Misma declaración que el diputado local EDGARDO MELHEM SALINAS, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la 65 Legislatura tamaulipeca, no dudó en calificar de desafortunada.



Expuso Melhem en Twitter: Muy lamentable que el Gobierno de Tamaulipas manifieste que no hay prisa por el trasvase”. Y agregó:



“A los productores les URGE que Conagua defina el volumen del agua que trasvasará. Tiene hasta el 30 de noviembre el Comité Técnico de la Conagua para tomar la decisión y no caer en la violación del convenio”.



Un grupo de diputados federales de Tamaulipas coincidieron en la postura expresada por Melhem Salinas, pues en un planteamiento que realizaron ayer a través del legislador del Madero ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, urgieron a la Conagua para que proceda.



“Legisladores federales por Tamaulipas, de Morena y PVEM presentamos en Cámara de Diputados proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual exhortamos a la Conagua, que determine los volúmenes a trasvasar de la presa “El Cuchillo” a la “Marte R. Gómez”, antes del 30 de noviembre”, fue el mensaje publicado en redes sociales por los legisladores.



Entre los diputados federales que impulsan el citado Punto de Acuerdo, están las representantes de los distritos 02 y 09 de Reynosa, OLGA JULIANA ELIZONDO y CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, ambas de Morena, así como el diputado del PVEM, JUAN GONZÁLEZ LIMA, suplente de TOMAS GLORIA REQUENA.



Así también la diputada federal del distrito 04, ELVA AGUSTINA VIGIL HERNÁNDEZ, de Morena, ‘heredera’ de la curul de la ahora Secretaria de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.



Según leímos por ahí en el currículum del director de la CEAT, RAÚL QUIROGA, él es un experto en materia Hidroagrícola y ex Director de Unidades de Riego de la propia Comisión Estatal del Agua.



¿Cómo es que, con ese nivel de conocimientos sobre el agua, hizo este señor una declaración tan desafortunada para Tamaulipas?.



Para colmo de males, más pronto que inmediatamente desacreditaron sus palabras los diputados locales y federales de diversas denominaciones políticas: Morena, PRI y Verde Ecologista.



Cabe la pregunta: ¿Será por eso que casi no ‘salen’ a los medios de comunicación los nuevos funcionarios estatales?. Algunos de ellos llevan a cabo sus actividades en forma muy soterrada.



Por otro lado, el Senado de la República incluyó en el orden del día de la sesión de ayer, la discusión y en su caso aprobación del Decreto para la realización de la elección extraordinaria para Senador por Tamaulipas, prevista para el mes de febrero próximo.



No obstante, las bancadas del PAN y el PRI, representadas por JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, habrían ‘negociado’ posponer la emisión del citado Decreto por parte de la Cámara Alta. Sin lo cual, el INE no puede avanzar para organizar los comicios.



“Trámite propuesto: Se consultará a la Asamblea si autoriza que el asunto se considere de urgente resolución. En caso de autorizarse, se abrirá la discusión del asunto, concluido lo anterior se pondrá a consideración de la Asamblea, en votación nominal. De aprobarse, se comunicará al Instituto Nacional Electoral y se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su publicación”, fue lo que dio a conocer el Senado de la República.



Lo que está detrás de las posturas de ambos coordinadores parlamentarios, según trascendió, es que la ‘carta fuerte’ que estos traen entre manos, sería la postulación del ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien al no haber conseguido el Amparo de la justicia federal (el cual le fue negado recientemente) estaría en una condición vulnerable al salir a realizar actos de campaña. ¿Será?.



