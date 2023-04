Carlos López Arriaga

Las tres mosqueteras

Cd. Victoria, Tam.- El portal de la 65 legislatura tamaulipeca tiene un enlace que me permito compartir entre paréntesis (https://tinyl.io/8SLU) pues ha cobrado vida al representar el grupo de las legisladoras sin partido SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, LINDA MIREYA GONZALEZ ZUÑIGA y DANYA SILVIA AGUILAR OROZCO.

Las tres son de representación proporcional, todas de origen albiazul. Acaso la más conocida sea la contadora matamorense SANDRA LUZ, por los cargos que ha ocupado.

Por principio, presidenta del DIF municipal en Matamoros (1996-1998), cuando estuvo casada con el empresario RAMÓN ANTONIO SAMPAYO ORTIZ.

También fue senadora suplente de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y entró a su relevo en 2016 luego de que este solicitó licencia en la Cámara Alta para buscar la gubernatura tamaulipeca.

Y después, en febrero de 2018, fue nombrada directora general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), en reemplazo del pintor tampiqueño LUIS SOTTIL.

Dentro de su trabajo como diputada, preside actualmente dos comisiones legislativas: la de Comunicaciones, Transportes y Movilidad y la relativa a la Medalla al Mérito “LUIS GARCÍA DE ARELLANO”. Pertenece también a la comisión de Cultura.

En cuanto a LINDA MIREYA vino igualmente de Matamoros, es administradora y mercadotecnista, fue funcionaria municipal y estatal en sucesivos gobiernos panistas. Preside la comisión de igualdad de género.

Abogada y administradora, DANYA SILVIA ya fue regidora en Reynosa y dos veces directora en áreas vinculadas al manejo de los recursos humanos. Entre otras responsabilidades, es hoy presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud.

Sin duda tendrán sus razones para declararse independientes y constituirse como grupo parlamentario, ahora que la reciente reforma lo autorizó, mediante iniciativa de decreto que reformó al artículo 28 de la ley de sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso.

GRUPO APARTE

Significativo el que estas tres damas estén buscando el punto medio, equidistante, entre las dos principales fuerzas que hoy se disputan las decisiones en la cámara: MORENA y el PAN.

No se mudaron de bancada, como si lo anduvo haciendo doña LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, quien tiene rato brincoteando de ida y vuelta, con algunas piruetas en el aire.

Más interesante el que SANDRA, LINDA y DANYA hayan optado por una decisión prudente y madura, como es la conformación de una bancada propia. Un grupo con criterio propio, las tres mosqueteras.

Lo cual les permitirá tener un asiento con voz y voto en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), así como participar en la Mesa Directiva del Congreso y en la diputación permanente.

Desde luego, hay nerviosismo en Acción Nacional y su propio líder estatal, también diputado, LUIS RENÉ, “Cachorro”, CANTU GALVÁN, al ver cómo va adelgazando su rebaño al paso de los meses.

Esa mayoría que ni lejanamente ganaron en las urnas, pues la consiguieron mediante la adquisición perversa de curules guindas. El proverbial plato de lentejas.

De esta manera, la nueva composición del Congreso local se aproxima ahora más a la voluntad popular expresada en los comicios del 2021. El PAN no tenía mayoría, se había apropiado de ella.

Estaba sobrerrepresentado gracias a las truculencias del entonces gobernador CABEZA DE VACA y su delfín CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS. La vulgar compracha de sillones.

Historia que antes he narrado en este espacio, con nombres y detalles, por ser una clara muestra del infantilismo político hoy imperante lo mismo en partidos que en el medio legislativo tamaulipeco. (Columna Interiores, “Jucopo y las renegadas”, lunes 16 de enero de 2023, https://tinyl.io/8SOH).

ANDRÉS MANUEL

La inesperada y un tanto cuanto sorpresiva reaparición del presidente LÓPEZ OBRADOR tomó desprevenida a una opinión pública nacional que parecía haberse tomado muy en serio las versiones de una supuesta hemiplejia.

Presunto evento cardiovascular, accidente cerebral y términos análogos que nomás de escucharlos ponen los pelos de punta. En muchas tribunas (mire usted) ya lo estaban cafeteando.

Interesante la palabra empleada por el tabasqueño para describir su problema (“vahído”), algo muy parecido al término “desvanecimiento” que empleó la fuente primaria de esta noticia, DIARIO DE YUCATÁN.

Hay una raíz latina común en ambos vocablos. Y tiene que ver con el concepto de vacío (“vagitum”) que significa gemido, llanto o lamento. Por extensión se utiliza para describir una sensación de mareo, debilidad o (en efecto) desvanecimiento.

O sea, no andaban muy lejos los colegas del periódico yucateco. Con la salvedad de que en la descripción que hace del suceso, ANDRÉS MANUEL negó cualquier desmayo.

Habló tan solo de una perturbación parecida a la somnolencia que le embargó de repente mientras se encontraba en reunión de trabajo, precisamente en Yucatán.

Lo extraño es que a partir del largo silencio, la especulación se desbordó y tampoco hubo voluntad de atajarla en tiempo y forma, pese a tratarse de una situación tan delicada. La dejaron correr, de domingo a miércoles.

Es casi taoísta la explicación que dan los expertos en comunicación al respecto. El silencio es un vacío que exige ser llenado y, en ausencia de comunicación, atrae, devora y asimila cualquier hipótesis, por fantasiosa que esta sea.

Pero la burbuja reventó de golpe. El mensaje de AMLO en video fue de 18 minutos. Se diría que con un formato muy necesario por su carácter descriptivo, datos duros. Pasó esto, esto y esto, punto.

La pregunta es por qué se tardó tanto. En el ínter se aprobaron algunas reformas, eso que ahora llaman “venta nocturna” en las dos cámaras, mientras el país entero especulaba sobre temas como la salud presidencial, sus probables sucesores en caso de ausencia definitiva y temas semejantes.

Al final, todo volvió a donde mismo.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com